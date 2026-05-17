2026. május 17. vasárnap Paszkál
Tajvani katonák légvédelmi rakétarendszert telepítenek az északnyugat-tajvani Hszincsuban (Hsinchu) lévõ légibázison 2025. december 29-én. Kína bejelentette, hogy nagyszabású éleslövészeti hadgyakorlatot indít Tajvan körül Justice Mission 2025 (Igazság Küldetés 2025) néven szárazföldi, haditengerészeti és légiegységek részvételével.
Nyitókép: MTI/EPA/Ritchie B. Tongo

A tajvani elnök keményen odaszólt Kínának

ELŐZMÉNYEK

Tajvan nem fogja feladni „nemzeti szuverenitását és méltóságát”, sem pedig demokratikus és szabad életmódját, és teljességgel kizártnak tartja, hogy feláldozzák vagy valami csereügylet tárgya legyen – közölte vasárnap Laj Csing-tö tajvani elnök.

Laj Csing-tö a nap folyamán Tajpejben elmondott beszédében azt emelte ki, hogy „a tajvani függetlenség” azt jelenti, hogy a sziget se nem tulajdona, se nem alárendeltje a pekingi vezetésnek, és csak a tajvani lakosság dönthet a saját jövőjéről.

Az elnök felidézte: a kormányzó Demokratikus Haladó Párt (DPP) 1999-ben határozatot fogadott el arról, hogy Tajvan szuverén és független ország Kínai Köztársaság néven, és pártjának e politikája azóta változatlan. Hangsúlyozta, hogy a kormány továbbra is érvényesnek tartja azt, hogy Tajvan szuverenitását nem sérthetik meg, a szigetet nem csatolhatják el, és jövőjéről saját lakosságának kell döntenie.

„Mindenki számára egyértelmű, hogy a 'tajvani függetlenség' kifejezés valójában azt jelenti, hogy Tajvan nem a Kínai Népköztársaság része” – húzta alá a DPP alapításának 40. évfordulóját ünneplő rendezvényen. „Arra utal, hogy a Kínai Köztársaság és a Kínai Népköztársaság nem állnak alá-fölérendeltségi viszonyban” – fűzte hozzá.

„Tehát teljesen egyértelmű: a Kínai Köztársaság már 70-80 éve jelen van Tajvanon, és mára már egybeolvadt Tajvannal” – jelentette ki Laj Csing-tö. „Akár Kínai Köztársaságnak, akár Tajvannak hívjuk, alapvetően, függetlenül attól, hogy nemzetközi szinten hogyan neveznek minket, ez ránk utal: Tajvan, Pengu, Kinmen és Macu 23 millió lakosára” – utalt az elnök Tajvanra és a hozzá tartozó kisebb szigetekre.

Peking Tajvant Kína részének tekinti, a Tajvan-kérdés rendezését pedig kizárólag belügyének tartja.

Donald Trump amerikai elnök május 13. és 15. között tett hivatalos látogatást Kínában, amerikai elnökként 2017 óta most járt először az országban.

Pénteken Trump kijelentette, hogy még nem döntötte el, támogatni fog-e egy nagyobb fegyvereladást Tajvan számára. Különösen a Fox News hírtelevíziónak tett azon kijelentése keltett figyelmet, hogy „nem akarjuk, hogy valaki azt mondja: törekedjünk a függetlenségre, mert az Egyesült Államok mögöttünk áll”. Olyat is nyilakozott, amit úgy lehetett érteni, hogy nem akarnak megvívni egy háborút 9500 mérföldre Amerikától.

A nyilatkozatok bizonytalanságot keltett az Egyesült Államok jövőbeli támogatását illetően a demokratikusan kormányzott sziget számára, sokan úgy értékelték, hogy az Egyesült Államok tulajdonképpen „feladta” Tajvant.

A szigetországnak kulcsfontosságú szerepe van a világ csúcstechnológiai iparágaiban, különösen a chipgyártásban.

Az iráni háború és az orosz–ukrán háború sokak számára felkeltette azt a félelmet, hogy a nagyhatalmak lekötöttsége miatt most Kína úgy érzeheti, hogy szabad keze van az általa szakadár szigetnek tekintett Tajvan elfoglalására.

Videót tett közzé Magyar Péter miniszterelnök: az eddigi építési és közlekedési minisztérium épületében, ahol mostantól a Miniszterelnökség működik, többek között rengeteg Fidesz-pártszóróanyagot találtak. Mint fogalmazott, tiltott pártfinanszírozás és más bűncselekmények miatt feljelentést tesznek.
 

Az egekbe emelkedtek a fővárosi szobaárak a május 30-i budapesti BL-döntő idejére: éjszakánként 3 és fél millióért, sőt csaknem 7 millió forintért is kínálnak apartmant a belvárosban. Kiss Róbert Richard turisztikai szakértő, az InfoRádió Világszám című utazási magazinjának szerkesztő-műsorvezetője szerint az árak megugrása egy ilyen sportesemény idején normális, és egyre nehezebb szállást találni a döntő idejére.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter: a jövő héten tárgyalunk a szakdolgozók bérrendezéséről

 

NAT, tanfelügyelők, tankönyvek, munkáltatói jogok – mit kérnek a pedagógusok az új kormánytól? Itt a részletes lista

Bóka János fideszes volt miniszter hosszan beszélt a súlyos vereség okairól

Orbán Viktor elmondta, mire építheti a Fidesz az ellenzéki politikáját

Kiderült, ki lesz a Tisza két új képviselője az Európai Parlamentben

Tanács Zoltán is megszólalt Élvonal-ügyben, elmondta, mit tervez a minisztérium

Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
Az Egyesült Államok hagyta lejárni az orosz olajszállítmányokra vonatkozó ideiglenes szankciós mentességet, ami újabb feszültséget hozhat az amúgy is szűkös globális olajpiacon. Közben Zelenszkij szerint Franciaország is részt venne egy új, ballisztikus rakéták elleni védelmi együttműködésben, amelybe Kijev több nemzetközi partnerét is bevonná. A fronton eközben Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök szerint a Nyugati Harccsoport mintegy 350 kilométeres szakaszon folytat támadó műveleteket, miközben több településnél is harcok zajlanak. Híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre.

Ezek voltak a legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb hírek a Pénzcentrumon 2026-os év 20. hetében.

The agency added that the outbreak, with around 246 cases and 80 deaths, does not meet the criteria of pandemic emergency.

2026. május 17. 18:15
Világrekord: többször járt a Csomolungmán, mint sok ember boltban
2026. május 17. 17:30
A győztes Bulgária ünnepel a feszült Eurovíziós Dalfesztivál után
