2026. május 18. hétfő
Új vezetői struktúrával folytatja működését a BYD Magyarország.
Jön Magyarországra a kocsi-szupertöltő: öt perc alatt 10-ről 70 százalékra tölt

A kínai BYD az idén több új modellt vezet be, megkezdi szupererős elektromosautó-töltőjének telepítését, és egy új autómárkával is megjelenik a stratégiai helyszínként kezelt magyarországi piacon.

A BYD Magyarország közlése szerint a márka az idén január és április között 1190 új autót értékesített Magyarországon, amellyel a személy- és kishaszongépjárművek kategóriájában részesedése 2,46 százalék. Ez az adat ugyanakkor az új energiával hajtott járművek (NEV - elektromos és plug-in hibrid autók) szegmensében 14 százalékos részesedést eredményez, a tisztán elektromos járművek szegmensében pedig az eladott 790 autó 17,1 százalékkal az első helyet biztosítja a márkának, átvéve a vezetést az idén riválisától, a Teslától.

Legnépszerűbb modellje a SEAL U DM-i plug-in hibrid SUV volt 248 eladott autóval.

Az eladások 80 százalékkal bővültek az idén az első négy hónapban a tavalyi év hasonló időszakához képest, amit az országigazgató a 8 elektromos és 5 plug-in hibrid modellből álló, erőteljes kínálatnak tulajdonít. Jelezte, hogy az idén további modelleket is bevezetnek – közölte Rényi-Vámos Ádám országigazgató.

Kitért arra, hogy a gyártó egy másik márkája, a Denso is megérkezik az idén a magyarországi piacra.

Az idei tervek között említette, hogy

megkezdik a világ legerősebb sorozatgyártású elektromosautó-töltője bevezetését is. A Flash töltőrendszer képes öt perc alatt 10-ről 70 százalékra, 9 perc alatt pedig 10-ről 97 százalékra emelni egy elektromos autó töltöttségi szintjét.

A szupertöltők kezdetben a kereskedői hálózatban lesznek elérhetők.

Rényi-Vámos Ádám megerősítette, hogy a BYD az idei év során 30-ra tervezi növelni az értékesítési pontok számát a 2025. évi 15-ről. A márka Európa 35 országában 2025 végén több mint 1000 tagú hálózattal rendelkezett, ezt az idén a tervek szerint megduplázza.

A BYD multinacionális high-tech vállalat autóipari üzletága 2023 második felében jelent meg a magyarországi személyautó-piacon, indulásként két kereskedő partnerrel. A vállalat korábban már jelen volt Magyarországon a komáromi buszgyárral, valamint a pátyi és fóti üzemegységekkel, jelenleg Szegeden építi európai személyautógyárát.

Tavaly Budapestre költözött a BYD európai központja, amelyben helyet kap az európai kutatás-fejlesztési központ is.

A BYD Auto tavaly 4,6 millió autót értékesített globálisan.

Videót tett közzé Magyar Péter miniszterelnök: az eddigi építési és közlekedési minisztérium épületében, ahol mostantól a Miniszterelnökség működik, többek között rengeteg Fidesz-pártszóróanyagot találtak. Mint fogalmazott, tiltott pártfinanszírozás és más bűncselekmények miatt feljelentést tesznek.
 

Hamarosan megtörténik a magyar ügyfelek áthelyezése a Revolut magyarországi fióktelepéhez - árulta el lapunknak Petrás Gábor, a Revolut magyarországi vezetője. A szakember azt is elmondta, jön a magyar nyelvű ügyfélszolgálat, csatlakoznak az Azonnali Fizetési Rendszerhez, bevezetik a qvik és a fizetési kérelem funkciókat. A kriptoszolgáltatás újraindításáról, a tranzakciós illeték, a bankadó és az extraporfitadó befizetéséről és a fióktelep körüli változásokról is kérdeztük a Revolut magyar country managerét.

A magyar államadósság átlagos hátralevő futamideje 5,5 év, ami rövidebb, mint a régió más országaira jellemző 6-8 év, és rövidebb az EU és az Eurózóna 8-8,5 éves átlagánál is.

Iranian media reports the US has not made concrete concessions in response to Tehran's latest proposals.

