2026. május 17. vasárnap Paszkál
Xabi Alonso, a Real Madrid vezetőedzője a labdarúgó klubvilágbajnokság csoportkörének harmadik fordulójában, a H csoportban játszott spanyol Real Madrid - osztrák FC Salzburg mérkőzésen Philadelphiában 2025. június 26-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Will Oliver

A Chelsea kinevezte az új vezetőedzőt, világsztár a csapat élén

Infostart / MTI

A klubvilágbajnok Chelsea vasárnap Xabi Alonsót nevezte ki a labdarúgócsapat vezetőedzőjének.

A klub bejelentése szerint július elsejétől áll munkába a spanyol szakember, aki négy évre kötelezte el magát a londoni együtteshez, amely két fordulóval a Premier League vége előtt kilencedik helyen áll, azaz lemaradhat az európai kupaszereplésről.

„A Chelsea a világ egyik legnagyobb klubja, ezért hatalmas büszkeséggel tölt el, hogy a vezetőedzője lehetek” – mondta Alonso. „A tulajdonosi csoporttal és a sportvezetéssel folytatott beszélgetésekből világossá vált, hogy ugyanolyan ambíciókkal rendelkezünk. Olyan csapatot akarunk építeni, amely a legmagasabb szinten is versenyképes és trófeákért harcol”.

A 44 éves tréner szerint nagyszerű tehetségek vannak a keretben, amelyben hatalmas potenciál rejlik. Innentől a kemény munkára, a megfelelő kultúra kiépítésére koncentrál.

A játékosként világ- és Európa-bajnok Xabi Alonso számára nem ismeretlen a Premier League légköre, mivel 2009 és 2014 között több mint 200 meccsen lépett pályára a Liverpool színeiben. Vezetőedzőként a Bayer Leverkusen trénereként robbant be, a német csapattal 2024-ben veretlenül nyerte meg a klub történetének első bajnoki címét. Tavaly nyáron a Real Madridhoz távozott, ám a spanyol sztárcsapatnál januárban menesztették.

