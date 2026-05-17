Nem csak a nagy esővel lesz bajunk, durva ráadás is jön még

Az ország középső részén továbbra is váltakozó intenzitású, ismétlődő esőre, záporesőre számíthatunk – írja Facebook-oldalán a HungaroMet előrejelzése. Azonban hazánk délkeleti és keleti területein zivatarok is kialakulhatnak, amelyeket felhőszakadás (>25-30 mm), viharos (60-65 km/h) széllökés és kisebb szemű jég kísérhet, így nemcsak zivatarra, hanem egy megyére felhőszakadásra vonatkozóan is figyelmeztetés van érvényben. Este várhatóan megszűnnek a zivatarok.

A csapadék mellett ma még nagy területen élénk, a Dunántúlon és északkeleten erős, helyenként viharos az északi, északnyugati szél. Jellemzően 60-65 km/h, időnként egy-egy 70 km/h feletti széllökés előfordulhat e területeken, sőt a magasabb térszíneken, illetve a Balaton környékén tartósabban 70 km/h-t meghaladó széllökések is várhatók. Estétől a szél is veszít erejéből.