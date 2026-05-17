2026. május 17. vasárnap Paszkál
Magyar Péter miniszterelnök a Karmelita kolostort övezõ kordon lebontásán tartott sajtótájékoztatón 2026. május 15-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Magyar Péter: a Lázár-minisztériumban talált dolgok miatt feljelentést teszünk

Infostart

Videót tett közzé Magyar Péter miniszterelnök: az eddigi építési és közlekedési minisztérium épületében, ahol mostantól a Miniszterelnökség működik, többek között rengeteg Fidesz-pártszóróanyagot találtak. Mint fogalmazott, tiltott pártfinanszírozás és más bűncselekmények miatt feljelentést tesznek.

Magyar Péter egy videót posztolt Facebook-oldalán, amelyben közölte és megmutatta: Lázár János volt minisztériumának épületében, a pincében zsákszámra találtak megsemmisített iratokat, de emellett Fidesz-szóróanyagokat és a Digitális Polgári Körök rendezvényeinek kellékeit is. Mint fogalmazott, az átadás-átvételkor rengeteg más érdekesség is előkerült, amelyek több bűncselekményt is felvetnek, többek között tiltott pártfinanszírozást.

„Ezeket egyrészt az Állami Számvevőszéknek kellene vagy kellett volna vizsgálnia, de nyilván a hatóságok, a rendőrség is ki fogja vizsgálni. Mi feljelentést teszünk” – fogalmazott. A miniszterelnök szerint az is kérdéses, hogy kormánytisztviselőket rákényszerítettek-e arra, hogy pártkampányban vegyenek részt.

Egyébként itt, az Alkotmány utcai épületben lesznek a Tisza-kormány kormányülései, a hétfőit és utána a szóvivői tájékoztatót is ebben az épületben fogják tartani.

Korábban, az átadás-átvétel után Lázár János miniszter egy Facebook-poszban azt közölte: „Lezárult a választás, és rögtön el is kezdődött az új kampány. Országos szinten és a Fideszen belül egyaránt.
Ami az előbbit illeti, ma lezárul az átadás-átvétel hivatalos folyamata. Ahogy Orbán Viktor miniszterelnök, úgy mi, az Építési és Közlekedési Minisztérium munkatársai is elkészítettük a leltárt, amit nyugodt lelkiismerettel adtunk át az utánunk következőknek. Nemcsak azért, mert az ÉKM tevékenysége törvényes volt, hanem azért, mert eredményes is. Új jogi kódexek az építésgazdaságban, új személyszállítási törvény, a 99%-ig kész új KRESZ, a korábbinál sokkal kedvezőbb feltételeket kínáló új tarifa- és bérletrendszer a közösségi közlekedésben, integrált közszolgáltató cégek és még hosszan lehetne folytatni a sorát azoknak az eredményeknek, amelyeket közösen elértünk és amelyekre az új közlekedési kormányzat akkor is építhet majd, ha azt nem vallja be. Sőt. Ezeket az eredményeket az új kampány miatt minden bizonnyal csak támadni fogják. Ahogy láthatólag sajnos azokat is, akik az elmúlt 3-4 évben az ÉKM kötelékében dolgoztak. Ez utóbbi azonban nem fér bele és én nem is fogom hagyni, hogy így legyen. Minden munkatársamért ki fogok állni, mindenkit meg fogok védeni az igaztalan támadásokkal szemben. Mert még egy történelmi mértékű támogatottság sem ad felhatalmazást arra, hogy az eredményt bárki eredménytelenségnek, pláne bűnnek állítsa be, a munkájukat becsülettel végző szakembereket pedig csak azért támadja, mert attól a pártpolitikai vagy egyéni karriercéljai érvényesülését reméli. El a kezekkel a volt ÉKM-esektől!”

Videót tett közzé Magyar Péter miniszterelnök: az eddigi építési és közlekedési minisztérium épületében, ahol mostantól a Miniszterelnökség működik, többek között rengeteg Fidesz-pártszóróanyagot találtak. Mint fogalmazott, tiltott pártfinanszírozás és más bűncselekmények miatt feljelentést tesznek.
 

Napokon belül teljesen eldurvulnak a budapesti szálláshelyárak

Vége a magyar pávatáncnak, de mi jön most?

Vége a magyar pávatáncnak, de mi jön most?

A nemzetközi politika egyre inkább a háromtest-probléma logikája szerint működik: minél több nagyhatalom gravitációja alakítja egyszerre a rendszert, annál szűkebbé válik a kisebb államok mozgástere. Az elmúlt másfél évtizedben Magyarország még profitálni tudott abból, hogy párhuzamosan épített kapcsolatokat a Nyugattal és annak riválisaival is, ám a világrend polarizálódásával ez a lavírozó stratégia fenntarthatatlanná vált. A nagyhatalmi versengés kiéleződése ugyanis már nem a több irányba nyitott országokat jutalmazza, hanem világos politikai és stratégiai kötődéseket kényszerít ki. Ebben a helyzetben a magyar külpolitika számára már nem az a kérdés, hogyan lehet egyensúlyozni a különböző pólusok között, hanem az, hogyan kerülhető el a nemzetközi elszigetelődés.

Kvíz: El se tudnád képzelni a napjaid mobil és internet nélkül? Lássuk, mennyit tudsz arról, hol kezdődött mindez!

WHO declares Ebola outbreak in DR Congo an international emergency

WHO declares Ebola outbreak in DR Congo an international emergency

The agency added that the outbreak, with around 246 cases and 80 deaths, does not meet the criteria of pandemic emergency.

