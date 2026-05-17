Magyar Péter: a Lázár-minisztériumban talált dolgok miatt feljelentést teszünk

Magyar Péter egy videót posztolt Facebook-oldalán, amelyben közölte és megmutatta: Lázár János volt minisztériumának épületében, a pincében zsákszámra találtak megsemmisített iratokat, de emellett Fidesz-szóróanyagokat és a Digitális Polgári Körök rendezvényeinek kellékeit is. Mint fogalmazott, az átadás-átvételkor rengeteg más érdekesség is előkerült, amelyek több bűncselekményt is felvetnek, többek között tiltott pártfinanszírozást.

„Ezeket egyrészt az Állami Számvevőszéknek kellene vagy kellett volna vizsgálnia, de nyilván a hatóságok, a rendőrség is ki fogja vizsgálni. Mi feljelentést teszünk” – fogalmazott. A miniszterelnök szerint az is kérdéses, hogy kormánytisztviselőket rákényszerítettek-e arra, hogy pártkampányban vegyenek részt.

Egyébként itt, az Alkotmány utcai épületben lesznek a Tisza-kormány kormányülései, a hétfőit és utána a szóvivői tájékoztatót is ebben az épületben fogják tartani.

Korábban, az átadás-átvétel után Lázár János miniszter egy Facebook-poszban azt közölte: „Lezárult a választás, és rögtön el is kezdődött az új kampány. Országos szinten és a Fideszen belül egyaránt.

Ami az előbbit illeti, ma lezárul az átadás-átvétel hivatalos folyamata. Ahogy Orbán Viktor miniszterelnök, úgy mi, az Építési és Közlekedési Minisztérium munkatársai is elkészítettük a leltárt, amit nyugodt lelkiismerettel adtunk át az utánunk következőknek. Nemcsak azért, mert az ÉKM tevékenysége törvényes volt, hanem azért, mert eredményes is. Új jogi kódexek az építésgazdaságban, új személyszállítási törvény, a 99%-ig kész új KRESZ, a korábbinál sokkal kedvezőbb feltételeket kínáló új tarifa- és bérletrendszer a közösségi közlekedésben, integrált közszolgáltató cégek és még hosszan lehetne folytatni a sorát azoknak az eredményeknek, amelyeket közösen elértünk és amelyekre az új közlekedési kormányzat akkor is építhet majd, ha azt nem vallja be. Sőt. Ezeket az eredményeket az új kampány miatt minden bizonnyal csak támadni fogják. Ahogy láthatólag sajnos azokat is, akik az elmúlt 3-4 évben az ÉKM kötelékében dolgoztak. Ez utóbbi azonban nem fér bele és én nem is fogom hagyni, hogy így legyen. Minden munkatársamért ki fogok állni, mindenkit meg fogok védeni az igaztalan támadásokkal szemben. Mert még egy történelmi mértékű támogatottság sem ad felhatalmazást arra, hogy az eredményt bárki eredménytelenségnek, pláne bűnnek állítsa be, a munkájukat becsülettel végző szakembereket pedig csak azért támadja, mert attól a pártpolitikai vagy egyéni karriercéljai érvényesülését reméli. El a kezekkel a volt ÉKM-esektől!”