ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.91
usd:
311.41
bux:
131696.18
2026. május 18. hétfő Alexandra, Erik
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Nap sugarai áthatolnak a felhők között.
Nyitókép: Unsplash

Más időjárás jön, hétfőn kezdődik a fordulat – itt az egész heti előrejelzés

Infostart / MTI

Csökken a csapadék esélye a héten, de még néhol kialakulhatnak záporok, zivatarok. A fátyol- és gomolyfelhők mellett többnyire napos lesz az idő és a hőmérséklet fokozatosan emelkedik.

Hétfőtől kezdődően napról napra melegebb lesz, a pünkösdi hétvégén már 21-27 Celsius-fok lehet a legmelegebb órákban – derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.

Hétfőn az egyre szakadozottabb felhőzet és a csapadék súlypontja lassanként az északkeleti, keleti országrész fölé helyeződik át, egyre inkább ott fordulhat elő eső, zápor, délután helyenként zivatar is. A Dunántúlon gomolyfelhős, napos idő valószínű, de egy-egy záporos, zivataros góc kis eséllyel a nyugati határvidék fölé sodródhat az Alpok irányából a késő délutáni, esti órákban. Több helyen megélénkül az északnyugati, nyugati szél, az Észak-Dunántúlon néhány erős lökés is előfordulhat.

A maximum-hőmérséklet többnyire 17 és 23 fok között várható,

ennél alacsonyabb értékek a tartósabban felhős keleti, északkeleti tájakon fordulhatnak elő.

Kedden a hajnalra képződő pára- és ködfoltok gyorsan feloszlanak, a felhős - főleg északkeleti - tájakon napközben szakadozik a felhőzet, sok napsütés várható fátyol- és gomolyfelhőkkel. Zápor, zivatar helyenként előfordulhat, de inkább az északkeleti és a nyugati, délnyugati tájakon. Az északias szél csak helyenként élénkül meg, de zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 6 és 12 fok között alakul, ennél kissé hidegebb idő csak néhol valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között valószínű.

Szerdán többnyire napos idő lesz a fátyol- és gomolyfelhők mellett, helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, főként a délutáni, kora esti időszakban. Az északias szél nagy területen élénk lesz. Hajnalban 5 és 12, délután 20 és 25 fok közötti hőmérséklet valószínű.

Csütörtökön a gomoly- és fátyolfelhők mellett általában sokat süt a nap, keleten lehet esetleg több gomolyfelhő. Helyenként - elsősorban a délutáni, kora esti órákban - várható zápor, zivatar. Az északi, északnyugati szél nagy területen élénk, több helyen erős lesz. Hajnalra 6 és 14 fok közé csökken, délutánra 21 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Pénteken a gomoly- és fátyolfelhők mellett döntően sok napsütés várható. Továbbra is kialakulnak lokális záporok, zivatarok - kelet, délkelet felé haladva növekvő eséllyel és főként a délutáni, kora esti időszakban. Az északias szél nagy területen erős, kevés helyen viharos lesz. Hajnalban 7 és 15, délután 20 és 26 fok közötti hőmérsékletre lehet számítani.

Szombaton továbbra is zömmel sok napsütésre van kilátás gomoly- és fátyolfelhőkkel, előbbiekből helyenként zápor, zivatar előfordulhat. Az északias szelet kevesebb helyen kísérik erős lökések. A minimum 8 és 16, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakulhat.

Pünkösdvasárnap jórészt sok napsütés várható, de már erőteljesebbé válhat a gomolyfelhő-képződés, és záporok, zivatarok várhatók az ország egyes részein. Az északias szelet élénk lökések kísérik. A legalacsonyabb 8 és 15, a legmagasabb hőmérséklet 21 és 27 fok között várható.

Kezdőlap    Belföld    Más időjárás jön, hétfőn kezdődik a fordulat – itt az egész heti előrejelzés

időjárás

előrejelzés

melegfront

hungaromet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: a Lázár-minisztériumban talált dolgok miatt feljelentést teszünk

Magyar Péter: a Lázár-minisztériumban talált dolgok miatt feljelentést teszünk

Videót tett közzé Magyar Péter miniszterelnök: az eddigi építési és közlekedési minisztérium épületében, ahol mostantól a Miniszterelnökség működik, többek között rengeteg Fidesz-pártszóróanyagot találtak. Mint fogalmazott, tiltott pártfinanszírozás és más bűncselekmények miatt feljelentést tesznek.
 

Magyar Péter is reagált: érvényes-e Havasi Bertalan felmentése?

Újabb kulcsfontosságú államtitkárt jelentett be Gajdos László

Gyorsít a kormány, máris itt a következő kormányülés és a sajtótájékoztató

Havasi Bertalan Magyar Péternek és a fideszeseknek is keményen üzent a felmentése után

Havasi Bertalan szerint nem sikerült jól a felmentése

Magyar Péter válaszolt a Kúria elnökének, és fotókat is közzétett a szerinte luxusszínvonalon felújított épületről

Gulyás Gergely megszólalt a „luxizásról”, védte a Kúria elnökét és bírálta Magyar Pétert

Milliárdos felújítás – válaszolt a Kúria Magyar Péter szavaira és kérdésére

VIDEÓ
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.18. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elárulta a Revolut új magyarországi vezetője, mire készül itthon a neobank

Elárulta a Revolut új magyarországi vezetője, mire készül itthon a neobank

Hamarosan megtörténik a magyar ügyfelek áthelyezése a Revolut magyarországi fióktelepéhez - árulta el lapunknak Petrás Gábor, a Revolut magyarországi vezetője. A szakember azt is elmondta, jön a magyar nyelvű ügyfélszolgálat, csatlakoznak az Azonnali Fizetési Rendszerhez, bevezetik a qvik és a fizetési kérelem funkciókat. A kriptoszolgáltatás újraindításáról, a tranzakciós illeték, a bankadó és az extraporfitadó befizetéséről és a fióktelep körüli változásokról is kérdeztük a Revolut magyar country managerét. A fintechek és a bankok versenyéről is szó lesz a Portfolio május 28-ai Financial IT rendezvényén.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutális államadósságot örökölt meg Magyar Péter kormánya: óriási a krízis, hogyan fogjuk ezt visszafizetni?

Brutális államadósságot örökölt meg Magyar Péter kormánya: óriási a krízis, hogyan fogjuk ezt visszafizetni?

A magyar államadósság átlagos hátralevő futamideje 5,5 év, ami rövidebb, mint a régió más országaira jellemző 6-8 év, és rövidebb az EU és az Eurózóna 8-8,5 éves átlagánál is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump warns 'clock is ticking' for Iran as peace progress stalls

Trump warns 'clock is ticking' for Iran as peace progress stalls

Iranian media reports the US has not made concrete concessions in response to Tehran's latest proposals.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 18. 06:00
Bajba kerülhetnek az okostelefon nélküli autósok – tiltakozás az új parkolási rendszer ellen
2026. május 18. 05:36
Jön Magyarországra a kocsi-szupertöltő: öt perc alatt 10-ről 70 százalékra tölt
×
×