Más időjárás jön, hétfőn kezdődik a fordulat – itt az egész heti előrejelzés

Hétfőtől kezdődően napról napra melegebb lesz, a pünkösdi hétvégén már 21-27 Celsius-fok lehet a legmelegebb órákban – derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.

Hétfőn az egyre szakadozottabb felhőzet és a csapadék súlypontja lassanként az északkeleti, keleti országrész fölé helyeződik át, egyre inkább ott fordulhat elő eső, zápor, délután helyenként zivatar is. A Dunántúlon gomolyfelhős, napos idő valószínű, de egy-egy záporos, zivataros góc kis eséllyel a nyugati határvidék fölé sodródhat az Alpok irányából a késő délutáni, esti órákban. Több helyen megélénkül az északnyugati, nyugati szél, az Észak-Dunántúlon néhány erős lökés is előfordulhat.

A maximum-hőmérséklet többnyire 17 és 23 fok között várható,

ennél alacsonyabb értékek a tartósabban felhős keleti, északkeleti tájakon fordulhatnak elő.

Kedden a hajnalra képződő pára- és ködfoltok gyorsan feloszlanak, a felhős - főleg északkeleti - tájakon napközben szakadozik a felhőzet, sok napsütés várható fátyol- és gomolyfelhőkkel. Zápor, zivatar helyenként előfordulhat, de inkább az északkeleti és a nyugati, délnyugati tájakon. Az északias szél csak helyenként élénkül meg, de zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 6 és 12 fok között alakul, ennél kissé hidegebb idő csak néhol valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között valószínű.

Szerdán többnyire napos idő lesz a fátyol- és gomolyfelhők mellett, helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, főként a délutáni, kora esti időszakban. Az északias szél nagy területen élénk lesz. Hajnalban 5 és 12, délután 20 és 25 fok közötti hőmérséklet valószínű.

Csütörtökön a gomoly- és fátyolfelhők mellett általában sokat süt a nap, keleten lehet esetleg több gomolyfelhő. Helyenként - elsősorban a délutáni, kora esti órákban - várható zápor, zivatar. Az északi, északnyugati szél nagy területen élénk, több helyen erős lesz. Hajnalra 6 és 14 fok közé csökken, délutánra 21 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Pénteken a gomoly- és fátyolfelhők mellett döntően sok napsütés várható. Továbbra is kialakulnak lokális záporok, zivatarok - kelet, délkelet felé haladva növekvő eséllyel és főként a délutáni, kora esti időszakban. Az északias szél nagy területen erős, kevés helyen viharos lesz. Hajnalban 7 és 15, délután 20 és 26 fok közötti hőmérsékletre lehet számítani.

Szombaton továbbra is zömmel sok napsütésre van kilátás gomoly- és fátyolfelhőkkel, előbbiekből helyenként zápor, zivatar előfordulhat. Az északias szelet kevesebb helyen kísérik erős lökések. A minimum 8 és 16, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakulhat.

Pünkösdvasárnap jórészt sok napsütés várható, de már erőteljesebbé válhat a gomolyfelhő-képződés, és záporok, zivatarok várhatók az ország egyes részein. Az északias szelet élénk lökések kísérik. A legalacsonyabb 8 és 15, a legmagasabb hőmérséklet 21 és 27 fok között várható.