Diákok ebédelnek Budapesten a Harmat Általános Iskola menzáján 2017. december 19-én. Az intézményben ezen a napon Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár sajtótájékoztatót tartott az ingyenes szünidei gyermekétkeztetésről.
Nyitókép: MTI Fotó: Illyés Tibor

A sóval változás jön: bevált a menzareform, de vannak még teendők

InfoRádió

Több a menzás és jelentősen csökkent az ételmaradék mennyisége, amellett, hogy egészségesebben étkeznek a gyerekek.

A 2014-es menzarendeletet tavaly februárban újították meg. Az allergiások védelmében megtiltották

  • a dió,
  • a mogyoró és
  • a szezámmag használatát,

valamint

  • bevezették az úgynevezett vitaminpultokat,
  • lehetővé tették az A és B menük közötti választást, illetve
  • egyre több iskolában az önkiszolgálást.

Ez számos eredménnyel járt – mondta az Inforádióban a Magyar Közétkeztetők Szövetségének szakmai vezetője, Feigl Edit.

Ezekkel a változtatásokkal a közétkeztető cégeknek nagyobb lehetőségük van arra, hogy növeljék az elfogadottságot. Ami

még nagy változás volt, hogy lehetővé tették az önkiszolgáló rendszerű étkeztetést, amit meg lehet valósítani az A, B vagy C menü előzetes választásával.

Gyakorlatilag megadják azt a szabadságot a gyermekeknek, szülőknek, hogy választhatnak, illetve a gyermeknek még azt is, hogy mennyit fogyaszt el belőle. Ezen túlmenően természetesen, ha valaki szeretne, akkor tud repetát is igénybe venni. Az élelmiszerhulladék mennyisége is csökkent – tette hozzá a szakmai vezető.

Ahol bevezették az előzetes A, illetve B menü közti választás lehetőségét, ott ez egyrészt növelte az igénybe vevők számát, másrészt pedig általában el is fogyasztják azt, amit választanak, így az ételhulladék, a maradék mennyisége is jelentősen csökkent a mérések szerint. Ahol az önkiszolgáló módszert is bevezették, ott pedig maga az a tény, hogy valaki mennyit tesz a tányérjára, ez is csökkenti az ételmaradék mennyiségét.

A rendelet szerint 2028-ig tovább kell csökkenteni a menzai ételek sómennyiségét, de ehhez először az élelmiszergyártóknak kellene alkalmazkodniuk

– mondta az InfoRádióban Feigl Edit, a Magyar Közétkeztetők Szövetségének szakmai vezetője.

A cikk alapjául szolgáló interjú Herczeg Zsolt készítette.

iskola

közoktatás

menza

Fájdalmas csapást mért Trump az autóiparra, eurómilliárdokat buktak a legismertebb gyártók

Az európai autógyártókat már több milliárd eurós kár érte azóta, hogy Donald Trump megemelte az amerikai importvámokat – derül ki a Volkswagen, a BMW, a Mercedes-Benz, a Stellantis és a Volvo Cars nyilvános közléseiből. A legnagyobb pofont a Volkswagen kapta. Az iparág újabb vámemelésre készül, miután Trump azzal fenyegetett, hogy 25 százalékra emeli az európai autók vámját, ha Brüsszel nem teljesíti a tavalyi kereskedelmi megállapodást.

Csillapodott a roham, de egyes helyeken még mindig sorra veszik a házakat a Balatonnál: mégis, mit tudhatnak?

Ugyan már csillapodott a világjárvány következtében támadt kiköltözési hullám, még most is számos települést találunk, ahol az elmúlt években ugrásszerűen nőtt a lakosok száma a Balatonnál.

Virus-hit cruise ship arrives in Tenerife as medics await passengers

The BBC's Sarah Rainsford reports from Tenerife where the MV Hondius has arrived, after a deadly hantavirus outbreak.

