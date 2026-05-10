A sóval változás jön: bevált a menzareform, de vannak még teendők

A 2014-es menzarendeletet tavaly februárban újították meg. Az allergiások védelmében megtiltották
- a dió,
- a mogyoró és
- a szezámmag használatát,
valamint
- bevezették az úgynevezett vitaminpultokat,
- lehetővé tették az A és B menük közötti választást, illetve
- egyre több iskolában az önkiszolgálást.
Ez számos eredménnyel járt – mondta az Inforádióban a Magyar Közétkeztetők Szövetségének szakmai vezetője, Feigl Edit.
Ezekkel a változtatásokkal a közétkeztető cégeknek nagyobb lehetőségük van arra, hogy növeljék az elfogadottságot. Ami
még nagy változás volt, hogy lehetővé tették az önkiszolgáló rendszerű étkeztetést, amit meg lehet valósítani az A, B vagy C menü előzetes választásával.
Gyakorlatilag megadják azt a szabadságot a gyermekeknek, szülőknek, hogy választhatnak, illetve a gyermeknek még azt is, hogy mennyit fogyaszt el belőle. Ezen túlmenően természetesen, ha valaki szeretne, akkor tud repetát is igénybe venni. Az élelmiszerhulladék mennyisége is csökkent – tette hozzá a szakmai vezető.
Ahol bevezették az előzetes A, illetve B menü közti választás lehetőségét, ott ez egyrészt növelte az igénybe vevők számát, másrészt pedig általában el is fogyasztják azt, amit választanak, így az ételhulladék, a maradék mennyisége is jelentősen csökkent a mérések szerint. Ahol az önkiszolgáló módszert is bevezették, ott pedig maga az a tény, hogy valaki mennyit tesz a tányérjára, ez is csökkenti az ételmaradék mennyiségét.
A rendelet szerint 2028-ig tovább kell csökkenteni a menzai ételek sómennyiségét, de ehhez először az élelmiszergyártóknak kellene alkalmazkodniuk
– mondta az InfoRádióban Feigl Edit, a Magyar Közétkeztetők Szövetségének szakmai vezetője.
A cikk alapjául szolgáló interjú Herczeg Zsolt készítette.