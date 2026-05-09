2026. május 9. szombat Gergely
Egy rendőrautó közeli fotója, a háttérben intézkedő rendőrök láthatóak.
Nyitókép: Police.hu

Videó a négy kamion ütközéséről: így blokkolták az autópályát

Infostart

Négy kamion ütközött össze az M1-es autópályán.

A baleset csütörtökön történt, a rendőrség pénteken tette közzé a videót.

Az első két járműszerelvény forgalmi okok miatt megállt, erre a harmadik még tudott időben reagálni, de a negyedik kamion belerohant és nekilökte a másik kettőnek.

A balesetet a megfelelő követési távolság hiánya okozta.

A balesetben mind a négy sofőr megsérült, szerencsére könnyebb sérülésekkel megúszták az esetet - olvasható a rendőrség közösségi oldalán.

Mint írják: ez azonban nem csökkenti annak súlyosságát, hogy egy pillanatnyi figyelmetlenség milyen komoly helyzetet teremthet egy forgalmas autópályán.

Felhívják minden közlekedő figyelmét:

- Tartsanak megfelelő, biztonságos követési távolságot, különösen tehergépjárművek mögött!

- Legyenek fokozottan figyelmesek a forgalmi viszonyokra és a hirtelen lassulásokra!

- Az autópályán a magasabb sebesség miatt a reakcióidő jelentősen lecsökken – minden másodperc számít!

Ukrajna: tűzszünetet jelentett be Donald Trump, Volodimir Zelenszkij is megszólalt

Szombattól kezdődően háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között Donald Trump amerikai elnök Washingtonban pénteken. Bejelentette azt is, hogy a fegyvernyugváshoz kapcsolódva a két ország ezer-ezer hadifoglyot is kicserél. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken a Telegram üzenetküldő alkalmazásban megerősítette az amerikai elnök által bejelentett megállapodást az ukrán-orosz tűzszünetről és a fogolycseréről.
 

Több száz ukrán hadifogoly megölését vizsgálják a rendvédelmi szervek

A brit kormánypárt súlyos vereséget szenvedett az angliai, walesi és skóciai választásokon

A kormányzó brit Munkáspárt a péntek estig ismertté vált adatok szerint súlyos vereséget szenvedett az előző nap tartott angliai tanácsi, illetve skóciai és walesi parlamenti választásokon, amelyek a Nigel Farage vezette radikális EU- és bevándorlásellenes Reform UK párt jelentős előretörését eredményezték.
 

Politikai földindulás Angliában, Keir Starmer elismeri a fájdalmas eredményeket

Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
 
2026.05.11. hétfő, 18:00
Lakatos Júlia a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Andor László: Átváltozó Európa

Az Európai Szén- és Acélközösség létrehozását meghirdető Schuman-nyilatkozat (1950. május 9.) évfordulóját évről évre megünnepeljük, de ez lehetőség az EU pillanatnyi helyzetének kritikus áttekintésére is. Ma erre nagy szükség van, hiszen Európa körül többször is megfordult a világ az elmúlt években. A Covid-19-es válság olyan külső sokk volt, amelyre az EU összességében határozott és jó választ adott. Az orosz-ukrán háború – a verbális határozottság mögött – kezdi kimeríteni a kontinenst. A transzatlanti kapcsolatok felforgatását pedig végképp nehéz feldolgozni; az EU magas szintű tisztviselői körében is leginkább egyfajta kognitív disszonancia figyelhető meg.

Olcsó sör, romkocsmák, káosz: most dől el, kitörhet-e a bulifőváros csapdájából Budapest turizmusa

Budapest turizmusa évek óta a senkiföldjén bolyong: a város egyszerre küzd a bulifővárosimázs torzulásaival, a széttöredezett döntéshozatallal és azzal, hogy nincs, aki valóban összefogja a szereplőket.

Starmer faces growing pressure after Labour suffers heavy election losses

More than 20 Labour MPs call on PM to set out a timetable to resign as Reform makes huge gains in England and Labour loses power in Wales.

2026. május 9. 06:00
Sok pénz múlhat ezen a dátumon – jelzés a nyugdíjasoknak
2026. május 9. 05:00
Útlezárások Budapesten
