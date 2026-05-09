Videó a négy kamion ütközéséről: így blokkolták az autópályát

A baleset csütörtökön történt, a rendőrség pénteken tette közzé a videót.

Az első két járműszerelvény forgalmi okok miatt megállt, erre a harmadik még tudott időben reagálni, de a negyedik kamion belerohant és nekilökte a másik kettőnek.

A balesetet a megfelelő követési távolság hiánya okozta.

A balesetben mind a négy sofőr megsérült, szerencsére könnyebb sérülésekkel megúszták az esetet - olvasható a rendőrség közösségi oldalán.

Mint írják: ez azonban nem csökkenti annak súlyosságát, hogy egy pillanatnyi figyelmetlenség milyen komoly helyzetet teremthet egy forgalmas autópályán.

Felhívják minden közlekedő figyelmét:

- Tartsanak megfelelő, biztonságos követési távolságot, különösen tehergépjárművek mögött!

- Legyenek fokozottan figyelmesek a forgalmi viszonyokra és a hirtelen lassulásokra!

- Az autópályán a magasabb sebesség miatt a reakcióidő jelentősen lecsökken – minden másodperc számít!