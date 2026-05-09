2026. május 9. szombat Gergely
A Jászai Mari tér és a Közvágó híd között, a Duna bal partján, a pesti felső rakparton közleked2-es villamos.
Nyitókép: BKK

Útlezárások Budapesten

Infostart / MTI

Változik a közlekedés május 10-én Budapesten az EU félmaraton futóverseny miatt.

A pesti rakparti 2-es, 2B és 23-as villamosok, valamint a 15-ös autóbusz közlekedésében várhatóan 6 órától 14 óráig kell korlátozásra számítani május 10-én, vasárnap az EU félmaraton futóverseny idején – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A 2-es, a 2B és a 23-as villamosok a Kossuth Lajos tér lezárása idején üzemkezdettől rövidített útvonalon közlekednek, a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér (Széchenyi rakpart) között szünetel a villamosforgalom – írták a közleményben.

A 15-ös autóbusz a Boráros tér felé terelve, a Bajcsy-Zsilinszky út érintésével jár, a Kossuth Lajos tér M és a Dorottya utca (Vörösmarty tér M) közötti megállókat nem érinti. A Kossuth Lajos térnél a 70-es és a 78-as trolibuszok megállóhelyén lehet felszállni a járatra.

A futóverseny útvonala érinti a rakpartnyitás helyszínét, ezért a BKK kéri az arra járókat, vegyék figyelembe a szervezők kéréseit: amikor a mezőny a rakparton fut, hagyják el az útpályát, és fokozottan figyeljenek a saját maguk, valamint mások testi épségére – olvasható a tájékoztatóban.

Ukrajna: tűzszünetet jelentett be Donald Trump, Volodimir Zelenszkij is megszólalt

Szombattól kezdődően háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között Donald Trump amerikai elnök Washingtonban pénteken. Bejelentette azt is, hogy a fegyvernyugváshoz kapcsolódva a két ország ezer-ezer hadifoglyot is kicserél. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken a Telegram üzenetküldő alkalmazásban megerősítette az amerikai elnök által bejelentett megállapodást az ukrán-orosz tűzszünetről és a fogolycseréről.
 

Több száz ukrán hadifogoly megölését vizsgálják a rendvédelmi szervek

A brit kormánypárt súlyos vereséget szenvedett az angliai, walesi és skóciai választásokon

A kormányzó brit Munkáspárt a péntek estig ismertté vált adatok szerint súlyos vereséget szenvedett az előző nap tartott angliai tanácsi, illetve skóciai és walesi parlamenti választásokon, amelyek a Nigel Farage vezette radikális EU- és bevándorlásellenes Reform UK párt jelentős előretörését eredményezték.
 

Megalakul az új Országgyűlés, kétharmados Tisza-többséggel - Megválasztják Magyar Pétert miniszterelnöknek

Különleges időpontban, ma várható az új parlament alakuló ülése, ahol az április 12-i választások eredményeként soha nem látott kétharmados többséggel (141 fővel) rendelkezik a Magyar Péter vezette Tisza Párt. Folyamatosan frissülő tudósításunkban a helyszínről jelentkezünk és számolunk be az Országházban és azon kívül zajló eseményekről. Délután már Magyar Péter lehet az ország új miniszterelnöke, aki két beszéddel is készül megválasztása alkalmából.

Kimondta a legrosszabbat Donald Tusk: gigantikus uniós hitelből fegyverkeznek a nyílt konfliktus árnyékában

Lengyelország a legnagyobb kedvezményezettje a védelmi képességek fejlesztését célzó uniós SAFE programnak a tagállamok közül.

Starmer under pressure, as Labour suffers heavy election losses

Reform makes huge gains in England, as Labour loses power in Wales and the SNP wins fifth term in Scotland.

