Tűzoltók szabadították ki a bajba jutott őzet – videó

Egy őz szorult két kerítés közé Sajószentpéteren, magától nem tudott szabadulni. Az ijedt állat egyre kétségbeesettebben próbált menekülni, ám sikertelenül, így az arra járó emberek segítséget kértek a tűzoltóktól – írja beszámolójában a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A kazincbarcikai tűzoltók érkeztek a helyszínre, és nagyon óvatosan, feszítővágó segítségével szabadították ki az állatot.

A történet azonban itt még nem ért véget, ugyanis az őz olyan megtiszteltetésben részesült, amit nem sok fajtársa mondhat el magáról: a tűzoltók beültették az autóba, és így vitték ki a város szélére, ahol aztán szabadon engedték. Az őz pár pillanatig hezitált, de végül megiramodott az erdő felé.

A katasztrófavédelem videót is megosztott a beszámoló mellé: