Leállnak a Foxpost automatái, hiába rángatjuk majd az ajtókat

Május 11-én pár órára leállnak az A-Box automaták – írja a Foxpost tájékoztatása alapján a hvg.hu. A Facebookon közzétett figyelmeztetés szerint az automaták hétfő este 9-től kedd hajnali 3-ig üzemen kívül lesznek frissítés és karbantartás miatt, nem lesznek használhatók.

A cég weboldala és a Z-Box automaták viszont ezen idő alatt is üzemelnek majd.

A Foxpostot 2024-ben vásárolta fel a Packeta. Hazánkban azonban az előbbi márka marad meg, és már zajlik a két csomagküldő összeolvadása: az eredeti Foxpost-automaták A-boxként, míg a korábban Packeta név alatt futó egységek Foxpost Z-Boxként folytatják – írja a lap.