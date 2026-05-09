Böröndi Gábor a Ludovika Fesztiválon: a felelősség nem elvont fogalom

Az ünnepség elnevezése arra a száz napra utal, amely még hátravan a honvéd tisztjelölteknek a tisztavatásig.

A Ludovika téren, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem épülete előtt a vezérkari főnök a tisztjelöltekhez szólva kiemelte: bármi történjen az elkövetkező száz napban, bármilyen kihívás elé is állítja őket a sors, egyetlen felelősségük van, a hazát szolgálni minden áron.

„Ez a felelősség nem elvont fogalom. Ez konkrét döntésekben, mindennapi tettekben és adott esetben áldozatokban nyilvánul meg. A haza szolgálata azt jelenti, hogy készen állunk megvédeni mindazt, ami közös értékünk: biztonság, szabadság és Magyarország jövője” – emelte ki.