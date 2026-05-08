2026. május 8. péntek Mihály
Gondolkodó középiskolás lány ül az osztályteremben.
Nyitókép: Getty Images/izusek

Így alakult a középiskolai felvételi 2026-ban

Infostart / MTI

Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési-oktatási intézménybe; 9. évfolyamra 76 198-an, 6 évfolyamos gimnáziumba 8071-en, 8 évfolyamos gimnáziumba 5272-en – tájékoztatott az Oktatási Hivatal.

Az általános középfokú felvételi eljárásban a 9. évfolyamra jelentkező diákok 98,23 százaléka (74 852) nyert felvételt valamely középiskolába. A 9. évfolyamra – ideértve a nyelvi előkészítő évfolyammal induló képzéseket is – felvételt nyertek 79,17 százaléka (59 259) az első helyen, 94,88 százaléka (71 023) pedig az első három helyen megjelölt tanulmányi területek egyikére felvételizett sikeresen.

A 9. évfolyamra felvett tanulók 43,39 százalékát (32 478) technikumi, 37,18 százalékát (27 828) gimnáziumi, 15,34 százalékát (11 485) szakképző iskolai, 2,17 százalékát (1624) szakgimnáziumi, 1,52 százalékát (1135) szakiskolai, 0,40 százalékát (302) pedig készségfejlesztő iskolai tanulmányi területre vették fel.

Hat évfolyamos gimnáziumba 4774-en nyertek felvételt, közülük 3894-en (81,57 százalék) az általa elsőnek megjelölt tanulmányi területen folytathatja a tanulmányait. Nyolc évfolyamos gimnáziumba 3286-an jutottak be, 88,16 százalékuk, összesen 2897-en tanulhatnak tovább az elsőnek megjelölt helyen – ismertette a hivatal.

A középfokú iskolák május 8-ig jogszabály szerint értesítik a tanulókat a jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról; ezzel véget ér a középfokú felvételi eljárás általános szakasza.

Azok számára, akik az általános felvételi eljárásban esetleg nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételt, ahol mégsem kívánják megkezdeni a tanulmányaikat, számukra május 11-én rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. Az Oktatási Hivatal honlapján már elérhető a középfokú intézmények által meghirdetett üres férőhelyek közti tájékozódást biztosító keresőprogram.

A rendkívüli felvételi eljárásban érintett tanulók – köztük a 9. évfolyamra az általános felvételi eljárás eredményeként felvételt nem nyert 1346 diák (az általános eljárásban részt vevők 1,77 százaléka) – a rendkívüli felvételire közvetlenül a középfokú iskolákban jelentkezhetnek – közölte az OH.

Totálisan összeomlott Moszkva tűzszünete, Ukrajna megtalálta az oroszok gyenge pontját – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Oroszország május 8. és 10. között tűzszünetet hirdetett, a második világháborús győzelem 81. évfordulója miatt – jelentette az orosz TASzSz hírügynökség a Reuters beszámolója szerint. Az ukrán elnök máris élesen bírálta a lépést. A Ria Novosztyi számolt be az orosz védelmi minisztérium közleményéről, amiben az egyoldalúan kihirdetett tűzszünet összeomlására adott válaszreakciókról beszélnek. Ukrán drónok május 7-én éjjel egy katonai logisztikai létesítményt támadtak meg a Moszkvai területen található Naro-Fominszkban. A Telegramon megjelent információk szerint a Nara termelési és logisztikai komplexumot érte találat. Ez a létesítmény az orosz védelmi minisztérium ellátóbázisaként és elosztóközpontjaként működik. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Robog a szédületes rekord felé Cristiano Ronaldo: vajon mikor lesz meg neki az ezer gól?

Cristiano Ronaldo megszerezte 100. gólját a szaúdi labdarúgó-bajnokságban, összesen 971 találatnál jár pályafutása során.

Trump says US-Iran ceasefire still in place after exchange of fire in Strait of Hormuz

Iran accuses the US of violating the truce, alleging it targeted an oil tanker and carried out attacks on coastal areas.

