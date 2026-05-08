ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
356.99
usd:
304.4
bux:
135138.83
2026. május 8. péntek Mihály
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Folyóvíz fotója felülről.
Nyitókép: Pixabay

Furcsa elszíneződést észleltek a Tiszán és a Szamoson

Infostart

Több bejelentés is érkezett a folyók vízminőségéről a vármegyei horgászszövetséghez.

Szokatlan elszíneződés miatt keresték meg többen a Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetségét május első hétvégéjén a Tisza és a Szamos kapcsán – számolt be róla a Pecaverzum.

A folyók vízminőségéről több bejelentés is érkezett a vármegyei horgászszövetséghez, amely az illetékes Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatósághoz (Fetivizig) fordult.

Tájékoztatásukban kiemelik, hogy feltehetően fokozott algásodás áll a jelenség hátterében, a vízminőség kielégítő. Hozzátették, szennyezésre vagy rendkívüli eseményre utaló jel nem merült fel, és külföldről sem érkezett ilyen jelzés. Az elvégzett gyorstesztek sem mutattak ki a megszokottól eltérő értékeket.

Kezdőlap    Belföld    Furcsa elszíneződést észleltek a Tiszán és a Szamoson

folyó

vizsgálat

tisza

víz

elszíneződés

szamos

algásodás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.08. péntek, 18:00
Navracsics Tibor
közigazgatási és területfejlesztési miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Több soron is nagyon komoly meglepetést okozott a Mol

Több soron is nagyon komoly meglepetést okozott a Mol

A Mol 2026 első negyedévében jelentősen alulmúlta az elemzői várakozásokat: a csoportszintű tisztított EBITDA 626 millió dollár lett, 10 százalékkal elmaradva a várt 695 milliótól. Az iráni háború miatt megugró olaj- és gázáraknak köszönhetően az Upstream szegmens hatalmasat gurított, ám eközben a Downstream üzletág a százhalombattai balesetből és a Barátság-vezeték leállásából fakadó nehézségek miatt olyan gyenge eredményt produkált, amit legalább 10 éve nem láthattunk. A menedzsment egyelőre tartja az éves pénzügyi célokat, de figyelmeztetett a lefelé mutató kockázatok erősödésére.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Húzós időszak vár a magyar családiház-tulajokra: keményen fizethet, akinek ilyen tető van a feje fölött

Húzós időszak vár a magyar családiház-tulajokra: keményen fizethet, akinek ilyen tető van a feje fölött

A 2025-ös viharszezon különösen súlyosra sikerült, ezt jártuk körbe biztosítók segítségével.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US-Iran ceasefire still in place after exchange of fire in Strait of Hormuz

Trump says US-Iran ceasefire still in place after exchange of fire in Strait of Hormuz

Iran accuses the US of violating the truce, alleging it targeted an oil tanker and carried out attacks on coastal areas.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 8. 05:40
Ilyen egy közel félmilliós gyorshajtás – kép
2026. május 8. 04:36
Rövidebb szakaszon jár az egyik metró
×
×