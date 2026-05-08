Furcsa elszíneződést észleltek a Tiszán és a Szamoson

Szokatlan elszíneződés miatt keresték meg többen a Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetségét május első hétvégéjén a Tisza és a Szamos kapcsán – számolt be róla a Pecaverzum.

A folyók vízminőségéről több bejelentés is érkezett a vármegyei horgászszövetséghez, amely az illetékes Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatósághoz (Fetivizig) fordult.

Tájékoztatásukban kiemelik, hogy feltehetően fokozott algásodás áll a jelenség hátterében, a vízminőség kielégítő. Hozzátették, szennyezésre vagy rendkívüli eseményre utaló jel nem merült fel, és külföldről sem érkezett ilyen jelzés. Az elvégzett gyorstesztek sem mutattak ki a megszokottól eltérő értékeket.