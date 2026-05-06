ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.27
usd:
308.34
bux:
135935.1
2026. május 6. szerda Frida, Ivett
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A bunch of traffic warning cones. Germany.
Nyitókép: Aitor Diago/Getty Images

Felújítások Budapesten: újabb korlátozások lesznek

Infostart / MTI

Csütörtöktől a második ütemmel folytatódik az István út és a Pozsonyi utca rekonstrukciója a főváros IV. kerületében, ezért változik a forgalmi rend a környéken, és a közlekedőknek továbbra is korlátozásokra és jelentősen hosszabb menetidőre kell számítaniuk – tudatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

Közleményük szerint a jelenleg is zajló aszfaltozási munkák mellett csütörtöktől újabb szakaszon, első lépésként a burkolat felmarásával folytatódik a korszerűsítés. Az érintett útszakaszok mindkét irányban járhatók maradnak, ugyanakkor időszakos forgalomkorlátozásokra, sávlezárásokra kell számítani.

A BKK a torlódások miatt azt kéri, hogy az érintett területen közlekedők lehetőség szerint válasszák a közösségi közlekedést, elsősorban az István utat elkerülő autóbuszjáratokat, a 122E, 20E autóbuszokat, valamint a kötöttpályás kapcsolatokat, így a 3-as metrót és a villamosokat. Szükség esetén érdemes párhuzamos útvonalakat is választani – hívták fel a figyelmet.

A társaság kitért arra is, hogy a környék megközelíthetőségét javítja, hogy április közepétől a 12-es villamos meghosszabbított útvonalon, a Lehel térig közlekedik. A 14-es villamos mellett így közvetlen és sűrű kapcsolatot biztosít Észak-Pest – köztük Újpest és Rákospalota –, valamint Angyalföld között.

A fejlesztés célja, hogy biztonságosabbá és korszerűbbé váljon Újpesten az István út és a Pozsonyi utca. A felújítás során az érintett útszakaszok a mai közlekedési igényekhez igazodva kerékpáros- és gyalogosbarátabbá, valamint akadálymentessé válnak. Megújul az útpálya, rendezettebbé válnak a közterületek, javulnak a gyalogoskapcsolatok, és új zöldfelületek is létrejönnek. A szükséges forrást a fővárosi önkormányzat biztosítja.

A beruházás várhatóan 2027 tavaszán fejeződik be – olvasható a közleményben.

Kezdőlap    Belföld    Felújítások Budapesten: újabb korlátozások lesznek

budapest

felújítás

iv. kerület

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Fodor Gábor: Orbán Viktorral vagy nélküle folytatja a Fidesz?

Fodor Gábor: Orbán Viktorral vagy nélküle folytatja a Fidesz?

Fodor Gábor szerint azzal a paradox helyzettel kell szembenéznie a Fidesznek, hogy egyrészt Orbán Viktor a párt összetartó ereje, másfelől ő a vereség első számú felelőse – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője.
 

Fodor Gábor az Arénában: hét ok vezetett a Fidesz súlyos vereségéhez

„Nem lesz elefántcsonttorony” – Tarr Zoltán nyitott minisztériumot ígér

Fideszes kritika az új kinevezések miatt – az Akadémiát is beleértve

Orbán Viktor hosszú hallgatás után megrázó üzenetet küldött a DPK-soknak

Magyar Péter: jó dolog, hogy tizenhat év után visszatértünk Európába

Így működik majd a Tisza-kormány: megszólalt a miniszter

VIDEÓ
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
Milyen politikai kultúrát hoz az új parlament? Fodor Gábor, Inforádió, Aréna
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.06. szerda, 18:00
Pósfai Mihály
Széchenyi-díjas geológus, az MTA új elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tűzszünet Ukrajnában, Zelenszkij "orosz gazemberekről" beszélt – Híreink percről percre az orosz-ukrán frontról szerdán

Tűzszünet Ukrajnában, Zelenszkij "orosz gazemberekről" beszélt – Híreink percről percre az orosz-ukrán frontról szerdán

Volodimir Zelenszkij tegnap elítélte Oroszország ukrán városok elleni "teljes mértékben cinikus terrortámadásait", amelyekre az ukrán elnök által mától kihirdetett győzelem napi tűzszünet előtt közvetlenül került sor. Kijev azután jelentett be fegyverszünetet, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök május 8-9-ére hirdetett tűzszünetet a második világháborús győzelem alkalmából. A zaporizzsja elleni orosz csapásokban 12 személy, míg a donyecki Kramatorszkban öten haltak meg, és több tucat sérültről tudni. "Este az orosz gazemberek támadást mértek Dnyipróra is. Eddigi jelentések szerint négy ember halt meg. Részvétem a családoknak és szeretteiknek" - tette hozzá az ukrán elnök. Cikkünk folyamatosan frissül a legutóbbi fejleményekkel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Történelem érettségi 2026: töri vizsgafeladatok, megoldások, eredmények, tippek egy helyen

Történelem érettségi 2026: töri vizsgafeladatok, megoldások, eredmények, tippek egy helyen

Mit kell tudni a töri érettségi előtt? Milyen feladatok voltak a történelem érettségi vizsgán 2026-ban? Hol található az idei feladatsor és a megoldások? Mutatjuk.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US to pause operation to guide vessels through Strait of Hormuz

Trump says US to pause operation to guide vessels through Strait of Hormuz

"Project Freedom", which began on Monday, will be halted because progress has been made toward a deal with Iran, the US president says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 6. 06:00
Ez igazi tragédia: szinte lenullázta a szőlőtermést a fagy az Alföldön
2026. május 6. 05:48
Kezdődik a harc a Balatonnál
×
×