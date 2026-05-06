Felújítások Budapesten: újabb korlátozások lesznek

Közleményük szerint a jelenleg is zajló aszfaltozási munkák mellett csütörtöktől újabb szakaszon, első lépésként a burkolat felmarásával folytatódik a korszerűsítés. Az érintett útszakaszok mindkét irányban járhatók maradnak, ugyanakkor időszakos forgalomkorlátozásokra, sávlezárásokra kell számítani.

A BKK a torlódások miatt azt kéri, hogy az érintett területen közlekedők lehetőség szerint válasszák a közösségi közlekedést, elsősorban az István utat elkerülő autóbuszjáratokat, a 122E, 20E autóbuszokat, valamint a kötöttpályás kapcsolatokat, így a 3-as metrót és a villamosokat. Szükség esetén érdemes párhuzamos útvonalakat is választani – hívták fel a figyelmet.

A társaság kitért arra is, hogy a környék megközelíthetőségét javítja, hogy április közepétől a 12-es villamos meghosszabbított útvonalon, a Lehel térig közlekedik. A 14-es villamos mellett így közvetlen és sűrű kapcsolatot biztosít Észak-Pest – köztük Újpest és Rákospalota –, valamint Angyalföld között.

A fejlesztés célja, hogy biztonságosabbá és korszerűbbé váljon Újpesten az István út és a Pozsonyi utca. A felújítás során az érintett útszakaszok a mai közlekedési igényekhez igazodva kerékpáros- és gyalogosbarátabbá, valamint akadálymentessé válnak. Megújul az útpálya, rendezettebbé válnak a közterületek, javulnak a gyalogoskapcsolatok, és új zöldfelületek is létrejönnek. A szükséges forrást a fővárosi önkormányzat biztosítja.

A beruházás várhatóan 2027 tavaszán fejeződik be – olvasható a közleményben.