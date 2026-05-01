ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.71
usd:
307.86
bux:
0
2026. május 1. péntek Fülöp, Jakab
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Deepfake deep learning fake news generator modern internet technology concept.
Nyitókép: Getty Images/Userba011d64_201

A rosszakarók új fegyvere: mi magunk – így működik az online átverések világa

Infostart / InfoRádió

A közelmúltban több tanulmány is bemutatta, hogy számottevően megnőtt a visszaélések és zaklatások száma az online térben. Egy amerikai kutatás szerint a úgynevezett deepfake-csalásokkal összefüggő veszteségek 80 százaléka a közösségi médiában keletkezett, az ENSZ friss felmérése szerint pedig a gyermekek kétharmada számol be az egyre gyakoribb kiberzaklatásokról. Az InfoRádióban nyilatkozó közjegyző arra figyelmeztet: a digitális térben történt visszaélések esetén különös jelentősége van a bizonyítékoknak, mert a rosszindulatú online tartalom egy gombnyomással eltüntethető.

Ahogy megnövekedett az internetes felhasználási szokásainknak a száma, a nagy számok törvénye alapján ezzel azonosan növekedett meg a visszaéléseknek a száma is, és egyre kifinomultabb eszközökhöz folyamodnak a csalók, tehát egyre inkább résen kell lennünk, hogyha azt szeretnénk, hogy ne dőljünk be a hamis információknak, illetve ne legyünk csalásnak az áldozata – fogalmazott az InfoRádióban Böröcz Helga.

Mint mondta, manapság már egyáltalán nem ritka, hogy akár képmásunkkal visszaélnek a neten, vagy jogosulatlanul használják fel a fotóinkat, akár üzleti előnyök, akár gazdasági előnyök megszerzése céljából. Az sem ritka, hogy valaki az adattartalmunkkal, esetleg a képmásunkkal készít a valóságnak tűnő MI-tartalmat – tette hozzá. Ráadásul ez azért veszélyes – és igényel gyors és szakszerű reakciót, hiszen amilyen gyorsan a netre kerülhet a hamis információ olyan gyorsan, onnan el is tüntethető –, mert ha csak rövid ideig is, de adott esetben milliók számára is láthatóvá válhat, ami jelentős, sokszor anyagi módon is mérhető érdeksérelmet okozhat – magyarázta.

„Ha visszaélnek a rólunk készített adattartalommal, akkor hasznos, ha rögtön szakemberhez fordulunk, mert egy perben bizony ennek nagyon komoly jogkövetkezményei tudnak lenni”

– emelte ki.

A közjegyző arra is felhívta a figyelmet, hogy telefonon történő hívásoknak, telefonos kérelmeknek soha ne tegyünk úgy eleget, hogy teljes biztonsággal nem győződtünk meg arról, hogy akivel kommunikálunk, az ténylegesen a hozzátartozónk vagy általunk ismert személy. Amennyiben ez mégis bekövetkezik, és sikerül tetten érni a csalást, célszerű azonnal szakemberhez fordulni – ismételte meg Böröcz Helga, jelezve: például a közjegyző az úgynevezett ténytanúsítási eljárása során olyan közhiteles bizonyító erővel bíró leírást, fényképet, kép- vagy hangfelvételt tud készíteni a technikai részletekről, információkról, amely egy jogvita során bizonyító erejű lehet, vagy például egy bírósági perben bizonyítékként felhasználható. Hozzátette: a közokirati erő azt jelenti, hogy a benne foglaltakat közhitelesen bizonyítja, azaz az ellenfélnek kell majd alátámasztania, hogy nem igaz, ami a közokiratban foglalt tényeket tanúsítja.

Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy a közjegyző csak az általa a valóságban tapasztalt tényeket tanúsíthatja, tehát következtetést nem vonhat le.

„Tehát nem mondhatom meg, hogy például azt a fotót tényleg manipulálták, vagy adott esetben mesterséges intelligencia készítette, illetve adott esetben nem tanúsíthatom azt, hogy ki készítette azt a megtévesztést tartalmazó mondjuk fotót vagy információt” – mondta.

Erre külön szakember és külön eljárás áll rendelkezésre: ha a jogsérelem szempontjából különös jelentősége van annak, hogy az adott tartalom tényleg nem a valóság, akkor kérhetjük például igazságügyi szakértő kirendelését, mert hogy annak megállapításához, hogy ezt ténylegesen milyen típusú alkalmazás készítette, már különleges szakértelem szükséges, így adott esetben egy szakértőnek lesz a feladata annak megállapítása, hogy az ügyfél által sérelmezett videó- vagy képfelvétel tényleg nem történt meg a valóságban, hanem azt például MI segítségével állították elő.

Akár egy zaklató SMS-ről, akár valótlan Facebook-kommentekről legyen szó, ha észrevesszük, hogy a fotónkat, szövegünket engedély nélkül használták fel, és úgy ítéljük meg, hogy ezzel kárt okoztak nekünk, akkor mindenféleképpen célszerű ténytanúsítási eljárást igénybe venni, mert később, ha nem sikerül megoldani a jogsérelmet ezen bizonyíték felhasználásával, akkor egy peres eljárásban viszont kiválóan felhasználható.

Mint mondta, nyilván maga a közjegyzői eljárás vagy a szakértő kirendelése iránti eljárás nem tudja teljes egészében és maradéktalanul kezelni ezeket a problémákat. Itt szoros együttműködésben kell, hogy megvalósuljon az érintett ügyfél ébersége, tehát az a fajta megelőző hozzáállás, hogy az interneten megjelenő információk nagy része sajnos valótlan. A mesterséges intelligencia pedig, bár adott esetben nagyon-nagyon okos és hasznos is tud lenni, de azért még nagyon-nagyon sok esetben „hallucinál”, azaz téves tájékoztatást is adhat – mondta a közjegyző, hozzátéve: tehát

arra is figyelni kell, hogyha valamiféle jogsérelmet tapasztalunk magunk körül, akkor azt ne a mesterséges intelligencia alkalmazásával próbáljuk meg orvosolni, hanem ténylegesen szakemberhez forduljunk.

„Természetesen van olyan is, amikor az ember vétlenül csalás áldozata lesz, és hogyha már megtörtént a baj, akkor utána bottal üthetjük az elkövetőnek a nyomát, ebből pedig értelemszerűen le kell vonni a tanulságot, de ilyenkor is célszerű, hogyha szakemberhez fordulunk, hogy milyen módon lehet kezelni a már bekövetkezett jogsérelmet” – fogalmazott.

Böröcz Helga közjegyző összegezve három fő szempontot emelt ki:

  • körültekintően járjunk el az internet használatakor, vagyis legyenek előttünk azok a szempontok, hogy bizony csalás áldozatai is lehetünk;
  • ha körültekintően jártunk el, és mégis valamiféle jogsértés áldozatai lettünk, akkor nagyon fontos, hogy gyorsan, észszerűen reagáljunk: érdemes azonnali segítséget igénybe venni és tanúsítani az adott szöveg, kép- vagy hangfelvétel tényszerűségét, erre tökéletes megoldás lehet a közjegyzői ténytanúsítási eljárás, ezen túlmenően megoldás lehet az igazságügyi szakértő kirendelése iránti eljárás;
  • amennyiben pediglen már bekövetkezett a tényleges jogsérelem, és ezeket nem tudtuk igénybe venni, akkor pedig segítsük embertársainkat a tapasztalatok megosztásával, illetve a jövőben figyeljünk arra, hogy még egyszer ebbe a csapdába már ne essünk bele.

A cikk alapjául szolgáló interjút Rozgonyi Ádám készítette.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    A rosszakarók új fegyvere: mi magunk – így működik az online átverések világa

zaklatás

közösségi média

mesterséges intelligencia

kiberbűnözés

deepfake

böröcz helga

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Két bejelentést is tett a leendő egészségügyi miniszter

Két bejelentést is tett a leendő egészségügyi miniszter

A Facebookon üzent a Tisza Párt országos listáján megválasztott országgyűlési képviselő, az Egészségügyi Minisztérium élére kijelölt politikus.
 

„Nem kérünk, követelünk” – komoly tervekkel készülnek a kormánnyal való tárgyalásra Zlati Róberték

Kapitány István családbarát intézkedéseket vázolt

Felfüggesztett tevékenység – Magyar Péter bejelentést tett a húgáról és a leendő igazságügyi miniszterről

Üzentek a bírók az új kormánynak

Új hatóság létrehozását jelentette be Gajdos László

Vázolta elképzeléseit a Tisza-kormány leendő tudományos és technológiai minisztere

Százmilliós támogatást utal vissza a Tisza Párt

Kiderült, mit remél a HÖOK az egységes oktatási minisztériumtól

VIDEÓ
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.04. hétfő, 18:00
Fodor Gábor
volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az Európai Unió újabb 600 millió eurót mozgósít a határokon átnyúló energetikai infrastruktúra fejlesztésére, hogy gyorsítsa a piacintegrációt és mérsékelje az energiaválság költségeit – jelentette be az Európai Bizottság.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Kifog rajtad a Balaton? Lássuk, mennyire ismered a magyar tenger történelmét és legendáit!

Kvíz: Kifog rajtad a Balaton? Lássuk, mennyire ismered a magyar tenger történelmét és legendáit!

Valódi Balaton-szakértő vagy? Tedd próbára magad történelmi kvízünkkel, és tudd meg, van-e olyan mély a tudásod, mint a magyar tenger vize!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hegseth says clock paused on deadline to seek approval for Iran war

Hegseth says clock paused on deadline to seek approval for Iran war

The US defence secretary says the timer for the president to report to Congress "pauses or stops" in a ceasefire.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 1. 17:52
Kiderült, mit remél a HÖOK az egységes oktatási minisztériumtól
2026. május 1. 17:01
Kapitány István családbarát intézkedéseket vázolt
×
×