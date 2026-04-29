2026. április 29. szerda Péter
Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke, a párt európai parlamenti képviselõje a beszéde elõtt pártja kampánynyitó nagygyûlésén a budapesti MOM Sport rendezvényközpontban 2026. február 15-én.
Nyitókép: MTI/Kovács Márton

Megszűnik a DK?

Infostart

Az eredetileg az MSZP egyik platformjaként létrejött párt bő 14 évet élt, legalábbis a sajtós jelezte, hogy ennyi volt.

Szerdán levelet tett közzé Soós Henrietta pártsajtós arról, hogy megszűnik a Demokratikus Koalíció. Mint a 444.hu összefoglalójából kiderül, a párt alkalmazottainak április 13-án felmondtak, májustól ő maga sem áll a párt alkalmazásában, most meg is köszönte a sajtóorgánumokkal való sok éves együttműködést.

Mint a cikkből kiderül, a DK zalaegerszegi irodáját közben bezárják, ott azonban még az optimizmus is jelen van, ugyanis elölről kezdik a szervezkedést, kinyitnák a DK-t a fiatalok és a civil szervezetek előtt, már nagyon várják az országos tisztújítást is.

Ismert, a Demokratikus Koalíció nem szerzett mandátumot az április 12-ei választáson, azaz másfél évtizedes története során először nem jutott be a parlamentbe. A pártelnök, Dobrev Klára sajtótájékoztatón jelentette be lemondását, és azt is, hogy a teljes elnökség távozik.

A pártot a baloldal 2010-es súlyos választási veresége után alapította a volt miniszterelnök Gyurcsány Ferenc 2011 októberében Budapesten, kettészakítva az MSZP-t. A DK eredetileg egy évvel korábban az MSZP egyik úgynevezett platformjaként jött létre.

