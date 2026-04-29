2026. április 29. szerda Péter
Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke, európai parlamenti képviselõ az elsõ pártelnöki évértékelõjét taratja a Danubius Hotel Helia rendezvénytermében Budapesten 2026. január 31-én.
Nyitókép: MTI/Kovács Márton

Megszűnik a DK? A párt hivatalos közlést fogalmazott meg

Infostart

Parlamenten kívüli pártként mégis megmarad a DK, a sajtós a hivatalos közlés szerint „magánlevelet írt” a médiamunkatársaknak ennek ellenkezőjéről.

Soós Henrietta, a Demokratikus Koalíció sajtósa nyomán megjelent a médiában, hogy megszűnik a DK – működése jelenlegi formájában –, az alkalmazottakat már április 13-án elbocsátották, ő sem dolgozik május 1-től.

A közlésről az Infostart is beszámolt.

A 2011-ben az MSZP egyik platformjából Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök által alapított politikai erő vezetése a 2026-os, parlamenti kiesést hozott választás után távozott is.

A futótűzként terjedő hírre aztán gyorsan reagált a párt egy hivatalos közlemény formájában.

„A mai napon Soós Henrietta, a DK sajtóreferense magánlevelet írt több újságírónak, amelyben félreérhetően fogalmazott. Nem a párt hivatalos álláspontját közölte, hiszen sajtóreferensi minőségében ilyet nem is tehet. A levelében a saját munkakörére utalt, ami valóban megszűnik április végével” – olvasható a közlésben, majd pedig az: a DK parlamenten kívüli pártként működik majd. A baloldali párt június 3-tól 5 napon át tartó pártszavazást rendez a hogyan továbbról, tisztújító kongresszus június 13-án lesz.

A DK április 12-én 70 ezer listás szavazatot kapott mindössze, az összes voks alig több mint 1 százalékát. Egyéni körzetet nem nyert.

A Fidesz rádöntötte a kiskereskedelem minden gondját a Tisza-kormányra - az idő pedig sürget

Az új magyar kormány három kulcsfeladattal néz szembe a kiskereskedelemben: az árrésstop kivezetésével, a plázastop reformjával és a különadók rendezésével. Az árrésstop megszüntetésénél a legnagyobb dilemmát az jelenti, hogy a fokozatos vagy a gyors kivezetés hoz-e kevesebb inflációs kockázatot. A plázastop kapcsán iparági szereplők szerint a szabályozás érdemben visszafogta a külföldi láncok terjeszkedését, de van, aki óva int a leegyszerűsített döntéstől. A különadók mérséklését a történelmi szintű költségvetési hiány nehezíti.

Óriásit kaszált egy cég: kiderült, hova menekítik vagyonukat a befektetők a háborús feszültségek közepette

Az év első három hónapjában 32 milliárd eurós nettó tőkebeáramlást ért el, miközben a nyeresége és a kezelt vagyona is dinamikusan növekedett.

Two Jewish men seriously injured after being stabbed in north London

A man with a knife was seen running down a street in Golders Green, attempting to stab Jewish people in the area, a Jewish security group says.

