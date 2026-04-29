Megszűnik a DK? A párt hivatalos közlést fogalmazott meg

Soós Henrietta, a Demokratikus Koalíció sajtósa nyomán megjelent a médiában, hogy megszűnik a DK – működése jelenlegi formájában –, az alkalmazottakat már április 13-án elbocsátották, ő sem dolgozik május 1-től.

A 2011-ben az MSZP egyik platformjából Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök által alapított politikai erő vezetése a 2026-os, parlamenti kiesést hozott választás után távozott is.

A futótűzként terjedő hírre aztán gyorsan reagált a párt egy hivatalos közlemény formájában.

„A mai napon Soós Henrietta, a DK sajtóreferense magánlevelet írt több újságírónak, amelyben félreérhetően fogalmazott. Nem a párt hivatalos álláspontját közölte, hiszen sajtóreferensi minőségében ilyet nem is tehet. A levelében a saját munkakörére utalt, ami valóban megszűnik április végével” – olvasható a közlésben, majd pedig az: a DK parlamenten kívüli pártként működik majd. A baloldali párt június 3-tól 5 napon át tartó pártszavazást rendez a hogyan továbbról, tisztújító kongresszus június 13-án lesz.

A DK április 12-én 70 ezer listás szavazatot kapott mindössze, az összes voks alig több mint 1 százalékát. Egyéni körzetet nem nyert.