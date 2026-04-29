ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.43
usd:
311.7
bux:
133373.2
2026. április 29. szerda Péter
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Criminal holding a knife closeup view, black background, armed attack concept.
Nyitókép: Rawf8/Getty Images

Elkezdődött a Till Tamás meggyilkolásával vádolt férfi pere

Infostart / MTI

Elkezdődött a bajai Till Tamás 2000-es meggyilkolásával vádolt férfi pere szerdán a Kecskeméti Törvényszéken.

Az elkövetéskor 16 éves férfit tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére, aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével vádolják.

Az ügyészség arra az esetre, ha a vádlott – a szerdai előkészítő ülésen – beismeri a bűnösségét és lemond a tárgyalás jogáról, a törvényi maximumnak megfelelő, 15 év fegyházbüntetés kiszabását indítványozta.

A vád szerint az állami gondozásban felnövő, kőműves szakmát tanuló férfi a középiskolai évei alatt építkezéseken segédmunkásként dolgozott. 2000. május 28-án egyedül tartózkodott egy bajai külterületi tanyán, ahol a rábízott munkákat végezte. Napközben – szokása szerint – kiment dohányozni a közeli útra, ahol felfigyelt az arra kerékpározó, számára ismeretlen tízéves fiúra.

A vádlott hirtelen ötlettől vezérelve leszólította a nála jóval gyengébb fizikumú gyermeket és segítségkérés ürügyén a tanyára csalta. Ott váratlanul ököllel rátámadt a fiúra, aki a földre esett. A vádlott ezután, hogy a felelősségre vonást elkerülje, egy késszerű eszközzel kegyetlenül bántalmazta és megölte a fiút, majd a bűncselekmény nyomait eltüntette. A holttestet a tanya egyik helyiségének homokos aljzatában elrejtette, majd néhány nappal később a helyiséget – a tanya tulajdonosával, aki a történtekről mit sem tudott – lebetonozta.

Till Tamást, aki egy gyermeknapi rendezvényre ment el otthonról, eltűntként keresték. Kerékpárja hónapokkal később a gyilkosság helyszínéhez közel került elő, de a történtekre több mint húsz évig nem derült fény.

A holttestet 2024. július 30-án találták meg a vádlott által nyújtott információk alapján. A DNS-vizsgálat később igazolta, hogy a fiú maradványait rejtették el a beton alatt. A szakértői vizsgálat során bántalmazásból eredő borda-, koponya- és csigolyatörést fedeztek föl a csontvázon, ezért emberölés miatt indult nyomozás.

A vádlottat többször is tanúként hallgatták meg, a negyedik ilyen alkalommal, 2024. november 28-án ismerte el a bűncselekmény elkövetését. A férfi akkor még szabadon távozhatott a rendőrségről, mert az eljárást felügyelő ügyész álláspontja szerint a fiatalkorúként elkövetett bűncselekmény elévült.

Néhány nappal később azonban őrizetbe vették, és letartóztatták, mert a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség álláspontja szerint a minősített emberölés esetében az elévülés fogalmilag kizárt.

A vádlott az ügyében eljáró három rendőrrel és az ügyésszel szemben kényszervallatás miatt tett feljelentést, mert állítása szerint fenyegetéssel, hamis ígéretekkel vették rá a beismerésre. Az a per – a rendőrökkel szemben – pótmagánvádas eljárásban a Szegedi Törvényszék katonai tanácsa előtt április közepén kezdődött el.

Hódos Attila, a vádlott védője a szerdai előkészítő ülésen indítványozta, hogy a büntetőeljárást függesszék föl, amíg ebben az ügyben ítélet nem születik. A Pásztor Anita bíró vezette tanács az indítványt elutasította, az ellen a vádlott és védője fellebbezést jelentett be.

A bíróságra kéz- és lábbilincsben elővezetett vádlott tagadta bűnösségét, azt mondta, "semmit nem követtem el". A törvényszék ezért tárgyaláson dönt a férfi bűnösségének kérdésében.

A férfi hosszú vallomásában arról beszélt, hogy tizenhét, fiatalok ellen elkövetett gyilkosságról tud, ezek közül csak egy a Till Tamás megölésének ügye. A férfi azt mondta, legfeljebb azért érzi magát felelősnek, mert bár tudott a fiú haláláról, nem szólt arról senkinek. A vádlott kérte, végezzenek nála újabb poligráfos vizsgálatot, és mások mellett hallgassák meg az ügyében eljáró rendőröket is.

Az előkészítő ülés kezdetén részt vettek az áldozat szülei is, az édesanya gyermeke fényképével a kezében érkezett a tárgyalóterembe. A bíróság folyosóján az áldozat édesapja újságíróknak azt mondta, „Tamás megölésével elvett tőlünk mindent”. Lichy József, a sértett jogi képviselője bejelentette, polgári jogi igényt terjeszt elő.

A nyitókép illusztráció.

Kezdőlap    Belföld    Elkezdődött a Till Tamás meggyilkolásával vádolt férfi pere

gyilkosság

per

till tamás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Ki fizeti meg az aszály árát: a gazda vagy a vásárló? Cseh Tibor András, Inforádió, Aréna
Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.29. szerda, 18:00
Szűts Ildikó
a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ma alaposan felpörögnek az események a tőzsdéken - Mutatjuk, mire kell figyelni

Pörögnek az események a tőzsdéken, az amerikai technológiai szektor tegnap megszenvedte, hogy lapinformációk szerint az OpenAI nem tudta teljesíteni belső bevételi és felhasználói céljait. A szektor emellett újabb teszt elé néz ma, hiszen többek között az Alphabet, az Amazon, és a Meta is ma teszi közzé első negyedéves számait. Ráadásul a Fed kamatdöntése is ma lesz, amin a piaci várakozások szerint tartani fogják a kamatszintet. Az iráni háborúról pedig még nem is beszéltünk, ahol továbbra is nagy a bizonytalanság a háború lezárása kapcsán, és lapértesülések szerint Donald Trump már a Hormuzi-szoros hosszabb távú blokádjára készül. Ráadásul az olajpiaci helyzet az is komplikálja, hogy az Egyesül Arab Emírségek tegnap bejelentette kilépését az OPEC-ből, a világ legnagyobb olajtermelőit koordináló szervezetből. A tőzsdéken eközben óvatosság látszik, az USA-ban és Európában kis mértékben esnek a tőzsdék, miközben a magyar piac felülteljesítő. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Végleges csapás az Egyesült Államokból: brutális gigapert nyert a Mol, dollárszázmilliókat fizethet déli szomszédunk

Horvátország tárgyalásokat kezdeményez Magyarországgal a Mol-INA vita rendezése érdekében.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Two Jewish men stabbed in north London, with counter-terror police leading investigation

Police say two men in their 70s and 30s were attacked. The suspect, aged 45, also attempted to stab police officers, the Met says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 29. 15:13
Turi Ferenc: Európában a kerozin ötöde hiányzik, épp nyár közepére lehet gond
2026. április 29. 14:12
Indul a 253-as busz, itt fog járni
×
×