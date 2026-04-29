Elkezdődött a Till Tamás meggyilkolásával vádolt férfi pere

Az elkövetéskor 16 éves férfit tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére, aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével vádolják.

Az ügyészség arra az esetre, ha a vádlott – a szerdai előkészítő ülésen – beismeri a bűnösségét és lemond a tárgyalás jogáról, a törvényi maximumnak megfelelő, 15 év fegyházbüntetés kiszabását indítványozta.

A vád szerint az állami gondozásban felnövő, kőműves szakmát tanuló férfi a középiskolai évei alatt építkezéseken segédmunkásként dolgozott. 2000. május 28-án egyedül tartózkodott egy bajai külterületi tanyán, ahol a rábízott munkákat végezte. Napközben – szokása szerint – kiment dohányozni a közeli útra, ahol felfigyelt az arra kerékpározó, számára ismeretlen tízéves fiúra.

A vádlott hirtelen ötlettől vezérelve leszólította a nála jóval gyengébb fizikumú gyermeket és segítségkérés ürügyén a tanyára csalta. Ott váratlanul ököllel rátámadt a fiúra, aki a földre esett. A vádlott ezután, hogy a felelősségre vonást elkerülje, egy késszerű eszközzel kegyetlenül bántalmazta és megölte a fiút, majd a bűncselekmény nyomait eltüntette. A holttestet a tanya egyik helyiségének homokos aljzatában elrejtette, majd néhány nappal később a helyiséget – a tanya tulajdonosával, aki a történtekről mit sem tudott – lebetonozta.

Till Tamást, aki egy gyermeknapi rendezvényre ment el otthonról, eltűntként keresték. Kerékpárja hónapokkal később a gyilkosság helyszínéhez közel került elő, de a történtekre több mint húsz évig nem derült fény.

A holttestet 2024. július 30-án találták meg a vádlott által nyújtott információk alapján. A DNS-vizsgálat később igazolta, hogy a fiú maradványait rejtették el a beton alatt. A szakértői vizsgálat során bántalmazásból eredő borda-, koponya- és csigolyatörést fedeztek föl a csontvázon, ezért emberölés miatt indult nyomozás.

A vádlottat többször is tanúként hallgatták meg, a negyedik ilyen alkalommal, 2024. november 28-án ismerte el a bűncselekmény elkövetését. A férfi akkor még szabadon távozhatott a rendőrségről, mert az eljárást felügyelő ügyész álláspontja szerint a fiatalkorúként elkövetett bűncselekmény elévült.

Néhány nappal később azonban őrizetbe vették, és letartóztatták, mert a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség álláspontja szerint a minősített emberölés esetében az elévülés fogalmilag kizárt.

A vádlott az ügyében eljáró három rendőrrel és az ügyésszel szemben kényszervallatás miatt tett feljelentést, mert állítása szerint fenyegetéssel, hamis ígéretekkel vették rá a beismerésre. Az a per – a rendőrökkel szemben – pótmagánvádas eljárásban a Szegedi Törvényszék katonai tanácsa előtt április közepén kezdődött el.

Hódos Attila, a vádlott védője a szerdai előkészítő ülésen indítványozta, hogy a büntetőeljárást függesszék föl, amíg ebben az ügyben ítélet nem születik. A Pásztor Anita bíró vezette tanács az indítványt elutasította, az ellen a vádlott és védője fellebbezést jelentett be.

A bíróságra kéz- és lábbilincsben elővezetett vádlott tagadta bűnösségét, azt mondta, "semmit nem követtem el". A törvényszék ezért tárgyaláson dönt a férfi bűnösségének kérdésében.

A férfi hosszú vallomásában arról beszélt, hogy tizenhét, fiatalok ellen elkövetett gyilkosságról tud, ezek közül csak egy a Till Tamás megölésének ügye. A férfi azt mondta, legfeljebb azért érzi magát felelősnek, mert bár tudott a fiú haláláról, nem szólt arról senkinek. A vádlott kérte, végezzenek nála újabb poligráfos vizsgálatot, és mások mellett hallgassák meg az ügyében eljáró rendőröket is.

Az előkészítő ülés kezdetén részt vettek az áldozat szülei is, az édesanya gyermeke fényképével a kezében érkezett a tárgyalóterembe. A bíróság folyosóján az áldozat édesapja újságíróknak azt mondta, „Tamás megölésével elvett tőlünk mindent”. Lichy József, a sértett jogi képviselője bejelentette, polgári jogi igényt terjeszt elő.

