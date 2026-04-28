Lehűlés jön, visszatérnek a fagyok

Szerdán észak, északkelet felől egyre hidegebb léghullámok érkeznek fölénk. Ennek hatására szerdán és főként csütörtökön az ilyenkor szokásos 21-22 fok körüli maximumokhoz képest jóval alacsonyabbakat mérhetünk. Aznap 12 és 18 fok között várható a maximum, míg csütörtökön döntően 15 fok alatt marad – írja a HungaroMet a közösségi oldalán.

A lehűlés miatt éjszakánként még előfordulhat – főként a szélcsendes helyeken – gyenge fagy.

Péntektől azonban elkezdődik a melegedés folyamata, hiszen a fölénk húzódó anticiklont meleg levegő tölti ki – írta előrejelzésében a HungaroMet.

A hétvégére már nagyrészt 20 fok közelébe, illetve a fölé emelkedik a hőmérséklet. Ez a folyamat kitart a jövő hét elején is.