2026. április 21. kedd Konrád
Magyar Péter bejelentette a kormánya első hét miniszterét: Bóna Szabolcs - agrár- és élelmiszergazdaság, Hegedűs Zsolt - egészségügy, Kármán András - pénzügy, Orbán Anita - külügy, Gajdos László - élő környezet, Kapitány István - gazdaság és energetika, Ruszin-Szendi Romulusz - honvédelem
Kiderült, mik lesznek a Magyar Péter vezette új kormány első lépései

A várhatóan május közepén felálló Tisza kormány első lépései közt számos szociális jellegű döntés lesz, miközben a sokmilliárdos nagyberuházások sorsa is kiemelt helyen szerepel majd. Erről beszélt Magyar Péter, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje, amikor bemutatta kormánya első minisztereit.

A választási kampányban számos ígéretet tett a Tisza Párt is. A hamarosan felálló új kormány első lépéseiről is beszélt hétfőn Magyar Péter leendő miniszterelnök.

„Akár lehet ez a családi pótlékemelés, akár az iskolakezdési támogatás bevezetése augusztusban 100 ezer forinttal, 700 ezer rászoruló magyar gyermeknek, de lehet ez az adócsökkentés, vagy éppen a nyugdíjemelés. Alapvetően mi úgy tervezzük, hogy mindent szépen lépésről lépésre bevezetünk, ahogy a milliárdosok vagyonadóját is – hallom, hogy egyeseknek nem tetszik, de hát c'est la vie, ahogy a művelt francia mondja” – fogalmazott sajtótájékoztatóján, ahol bemutatta kormányából az első hét minisztert is.

Magyar Péter kérdésre válaszolva a legjelentősebb állami fejlesztések jövőjéről is beszélt, elsőként a Paks II beruházásról.

„Mint a többi beruházásnál is, az a fontos, hogy a titkos kormányhatározatokat, a szerződéseket, a finanszírozást áttekintsük,

megnézzük, hogy lett a 12 milliárd dolláros kezdő költségből most 24 milliárd, úgy, hogy még csak egy betonteknő van ott.

De a finanszírozásra azt is értem, hogy milyen feltételek, milyen hitelfeltételek vannak benne, át lehet-e azokat strukturálni, lehet-e jobb feltételekkel refinanszírozni ezt az egyébként fontos és szükséges beruházást, ki lehet-e nyitni a piacot, fel lehet-e gyorsítani valahogy, mert láthatóan elfogyasztott sok minisztert, kormánybiztost. Én nem tudom, mennyi pénzt kilapátoltak ebből a projektből, de igazából nem haladtak sehogy se. A Belgrád–Budapest vasútvonalon a mai hír, hogy hat darab vonatpár közlekedik rajta, ugyanannyi, amennyi az 1500 milliárd forint elköltése előtt közlekedett, és továbbra is akadályozza a személyforgalmat. Érdemes lenne megvizsgálni, hogy pontosan mi történik ott a biztosítóberendezésekkel, miért nem kapnak bizonyos berendezések engedélyt, ki tudott erről, miért nem szólt, miért került ennyibe? Most nem akarom fölsorolni az összeset, de vannak folyamatban lévő beruházások és mindegyiket át fogjuk tekinteni” – mondta.

„A Tisza-kormány célja azonban nem az, hogy mindenütt félbehagyott beruházások, torzók maradjanak, hanem az, hogy vigyázzanak a magyar emberek pénzére”

– fogalmazott a leendő kormányfő.

A közmédia átalakításának ígéretével kapcsolatban – mely szerint a kormányváltás után leállítják a közmédia hírszolgáltatását és kialakítanak egy kiegyensúlyozott és korrekt rendszert – úgy fogalmazott, hogy a vezetői pozíciókra nincs javaslatuk, és nem is nekük kell vezetőket javasolni a közmédia élére.

Az új alkotmányról azt mondta: láthatólag van rá igény. Lesz szükség rövid módosításokra a működőképesség biztosításához, de egy teljesen új alkotmányt írni, az nagyon nagy munka. Akár bele is férhet egy négyéves ciklusba, de a végén szerinte népszavazással kell megerősíteni. Most a legsürgősebb alaptörvénymódosításokra van szükség rövid távon – fogalmazott, nem részletezve, melyek ezek.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Várkonyi Gyula készítette.

A hétfői amerikai kereskedésben elfogyott a lendület a vezető indexekből, a befektetői hangulatot ismét a közel-keleti fejlemények és a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság terhelte, miközben az olajár is megugrott. Ma reggel Ázsiában már valamivel kedvezőbb volt a kép, a japán, dél-koreai és tajvani piacok is erősödtek, az olaj pedig a hétfői ugrás után visszább húzódott. Európában azonban így is csak iránykeresés jöhet, miközben a befektetők a geopolitikai fejleményekre figyelnek. Elméletben ma járna le a két hetes iráni tűzszünet, azonban Donald Trump szerdára módosított a határidőt.

A jegybank a kedvezőtlen nemzetközi folyamatokkal magyarázza a visszaesést, egymilliárd dollárnyival kevesebb az aranytartalékunk most.

Vice-President JD Vance will travel to Pakistan on Tuesday for talks, US media reports, but Iran's president says "deep mistrust" of the US government remains.

