Fényes nappal lerombolt egy vasúti sorompót, keresik a rendőrök

A Vásárosnaményi Rendőrkapitányság közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt folytat büntetőeljárást ismeretlen tettes ellen.

Egy eddig ismeretlen járművezető közlekedett egy kék mikrobusszal és a hozzá kapcsolt lakókocsival Vásárosnaményban az Ilki úton a Kossuth út felé. A járművezető 2026. április 9-én 17 óra 42 perc körül az Ilki úton található vasúti átjáróban a fényjelző berendezés tilos jelzése ellenére behajtott, és az éppen lezáródó félsorompót letörte.

A járművezető a cselekmény elkövetése után megállás nélkül tovább hajtott a belváros irányába.

A rendőrség kéri, hogy aki érdemleges információval rendelkezik a járművezetőről, vagy a baleset körülményeiről az jelentkezzen személyesen a Vásárosnaményi Rendőrkapitányságon, vagy telefonon a 06-42-524-600-as számon.

Bejelentést tehet a 112-es központi segélyhívón, illetve névtelensége megőrzése mellett a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán is.