2026. április 20. hétfő Tivadar
Two male workers are installing PVC window in the apartment.
Nyitókép: Constantinis, Getty Images

Elfogyott rá a pénz, péntektől felfüggesztik az energiahatékonysági pályázatot

Infostart / MTI

Péntektől már a leghátrányosabb régiókban, így Észak-Magyarországon, Észak- és Dél-Alföldön, valamint a Dél-Dunántúlon sem lehet támogatási kérelmet benyújtani az Otthonfelújítási Program Lakossági energiahatékonysági beruházások megvalósításához című felhívásra – közölték a palyazat.gov.hu oldalon.

A múlt héten Budapesten és hét fejlettebb vármegyében függesztették fel keretkimerülés miatt az uniós forrású, 2007 előtt épült családi házakra igénybe vehető, 5+5 milliós energetikai otthonfelújítási program igénylését, amelynek feltétele legalább 30 százalékos energiamegtakarítás volt.

A palyazat.gov.hu oldalon hétfőn közzé tett, a kölcsönigénylőknek címzett tájékoztatás szerint: a Széchenyi Terv Plusz keretében megjelent Otthonfelújítási Program Lakossági energiahatékonysági beruházások megvalósításához című felhívás leghátrányosabb helyzetű régióiban a támogatási kérelmek benyújtási lehetőségét a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló kormányrendelet alapján, az április 20-tól számított harmadik napot követően felfüggesztik.

Kiemelték, hogy a programban támogatási kérelem benyújtására április 23-án a Lakossági MFB Pont Plusz fiókhálózat nyitvatartási idejének végéig van lehetőség.

A közlemény szerint a leghátrányosabb helyzetű régióba tartozik Észak-Magyarország: Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye; Észak-Alföld: Jász-Nagykun Szolnok, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár Bereg Vármegye; Dél-Alföld: Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Békés Vármegye és a Dél-Dunántúl: Tolna, Baranya és Somogy Vármegye.

Egyben emlékeztettek arra is, hogy az intézkedés nem érinti a 2025. január 1-jén elindult, a felújítási munkálatok széles körére igénybe vehető vidéki otthonfelújítási programot, amelynél a végső beadási határidő a jelen állás szerint 2026. június 3.

energiahatékonyság

pályázat

otthonfelújítási program

