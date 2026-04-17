Megvan a rendőrségi Speedmaraton győztese – közel két és félmilliós bírság gyorshajtásért

A rendőrség tájékoztatása szerint a sofőrt április 15-én, az esti órákban mértek be a megyeszékhely Zrínyi Miklós útján. Az autó a megengedett 50 km/h helyett 143 km/h-s sebességgel haladt, amikor az egyenruhások megállították.

A szabályszegés súlyossága miatt a hatóság több szankciót alkalmazott

468 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki a járművezetőre,

emellett 8 közlekedési előéleti pontot rögzítettek a sofőr neve mellett.

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság az eset kapcsán ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy a gyorshajtás a közúti balesetek egyik legfőbb oka - írja a zaol.hu.