7391 autós retteghet

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) kezdeményezéséhez csatlakozva a magyar rendőrség április 15-én 6 órától másnap reggelig tartott fokozott ellenőrzést. Az akció különlegessége, hogy a mérési pontok kijelölésében a lakosság is aktívan részt vett: a beküldött állampolgári javaslatokat a szakemberek közlekedésbiztonsági szempontok alapján értékelték, és ezek mentén határozták meg a fix és mobil mérőeszközök helyszíneit.

Összesen 392 503 jármű haladt át az ellenőrző pontokon.

A sofőrök közel 1,9 százaléka, összesen 7 391 járművezető lépte túl a megengedett sebességet.

A statisztikák szerint tízből kilenc autós betartotta a szabályokat, a maradék körében azonban továbbra is jelentős a kockázatvállalási kedv.

A hatóság hangsúlyozta, hogy a gyorshajtás továbbra is a közúti tragédiák egyik legfőbb oka.