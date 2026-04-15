24 órás traffipaxrazzia kezdődik – mutatjuk, hogy milyen helyszíneken

Ahogy arról korábban az Infostart is beszámolt, április 15-én, szerdán a magyar rendőrség is csatlakozik a 24 órás, összeurópai sebességellenőrzéshez, azaz a Speedmarathonhoz, melynek keretében reggel 6 órától figyelik a járműveket.

Az ellenőrzés elsődleges célja a sebességtúllépés veszélyességének tudatosítása, ugyanakkor a rendőrök a kampány során más jogsértésekkel szemben is fellépnek.

A rendőrség tájékoztatása szerint az elmúlt napokban számos állampolgári javaslat érkezett az akció helyszíneire, amelyek közül a helyi adottságokat, valamint a közlekedésrendészeti elemző munka eredményeit figyelembe véve a vármegyei rendőr-főkapitányságok kijelölték az ellenőrzések helyszíneit.

A police.hu-n vármegyénkénti bontásban, mellékelt táblázatokban tették közé, pontosan hol lesznek ellenőrzések. A helyszínek a következők: