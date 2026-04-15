24 órás traffipaxrazzia kezdődik – mutatjuk, hogy milyen helyszíneken

Ahogy arról korábban az Infostart is beszámolt, április 15-én, szerdán a magyar rendőrség is csatlakozik a 24 órás, összeurópai sebességellenőrzéshez, azaz a Speedmarathonhoz, melynek keretében reggel 6 órától figyelik a járműveket.
Az ellenőrzés elsődleges célja a sebességtúllépés veszélyességének tudatosítása, ugyanakkor a rendőrök a kampány során más jogsértésekkel szemben is fellépnek.
A rendőrség tájékoztatása szerint az elmúlt napokban számos állampolgári javaslat érkezett az akció helyszíneire, amelyek közül a helyi adottságokat, valamint a közlekedésrendészeti elemző munka eredményeit figyelembe véve a vármegyei rendőr-főkapitányságok kijelölték az ellenőrzések helyszíneit.
A police.hu-n vármegyénkénti bontásban, mellékelt táblázatokban tették közé, pontosan hol lesznek ellenőrzések. A helyszínek a következők:
- Baranya VMRFK
- Bács-Kiskun VMRFK
- Békés VMRFK
- Borsod-Abaúj-Zemplén VMRFK
- Budapesti Rendőr-főkapitányság
- Csongrád-Csanád VMRFK
- Fejér VMRFK
- Győr-Moson-Sopron VMRFK
- Hajdú-Bihar VMRFK
- Heves VMRFK
- Jász-Nagykun-Szolnok VMRFK
- Komárom-Esztergom VMRFK
- Nógrád VMRFK
- Pest VMRFK
- Somogy VMRFK
- Szabolcs-Szatmár-Bereg VMRFK
- Tolna VMRFK
- Vas VMRFK
- Veszprém VMRFK
- Zala VMRFK