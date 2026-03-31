ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.07
usd:
336.61
bux:
120770.78
2026. március 31. kedd Árpád
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
traffipax trafficapture gyorshajtás sebességmérés
Nyitókép: YouTube/PoliceHungary

Bosszantják a száguldozók? Most egyedi lehetőséget kínál a rendőrség!

Infostart

A rendőrség a Speedmarathon programban 24 órás sebességmérést készül tartani, és ehhez várja a lakosság ajánlásait a helyszínekre.

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata, a ROADPOL kezdeményezéséhez csatlakozva a magyar rendőrség 24 órás összeurópai sebességellenőrzést – úgynevezett Speedmarathont – végez 2026. április 15-én 6 órától – írja közleményében az Országos Rendőr-főkapitányság.

A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a 24 órás Speedmarathon alatt ellenőrzött járművezetők 95 százaléka az előírásoknak megfelelően választotta meg haladási sebességét.

Az eddigi akciókhoz hasonlóan a rendőrség az ellenőrzési helyek kijelölése során a lakosság véleményét is szeretné figyelembe venni, ezért idén is javaslatokat vár arra vonatkozóan, hogy az említett időszakban hol kerüljön sor sebesség-ellenőrzésre.

A lakosság jelzései alapján, a javasolt helyszínek adottságainak ismeretében a vármegyei rendőr-főkapitányságok kijelölik a pontos helyszíneket és időpontokat, amelyről az ORFK Kommunikációs Szolgálat a nyilvánosságot a Speedmarathon előtt tájékoztatja.

Az ellenőrzés elsődleges célja a sebességtúllépés veszélyességének tudatosítása, ugyanakkor a rendőrök a kampány során más jogsértésekkel szemben is fellépnek.

Az ajánlásokat a rendőrség minden vármegyéből más e-mail címre várja, melyek listája a hatóság weboldalán található meg.

Kezdőlap    Belföld    Bosszantják a száguldozók? Most egyedi lehetőséget kínál a rendőrség!

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Hortay Olivér: nem okoz fennakadást a hazai gázellátásban a Török Áramlat nyári leállítása

A földgázszállító a protokoll szerint már több hónappal korábban bejelenti, mikor hajtják végre a szükséges karbantartási munkálatokat, így a júniusi, nyolc napi leállásból fakadó kiesésre a kereskedők és a tárolók is előre fel tudnak készülni – mondta az InfoRádióban a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője. A szakértő arra is kitért, milyen következményei lehetnek annak, hogy a magyar állam júliustól megtiltaná a földgázszállítást Ukrajnába.
VIDEÓ
A Kutyapárt már régen nem viccpárt. Nagy Dávid, Inforádió, Aréna
Csatatér - Budapest főváros, 12. számú egyéni választókerület
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.31. kedd, 18:00
Dobrev Klára
a Demokratikus Koalíció elnöke, a párt választási listavezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Erre megy ki a játék az Otthon Starttal? - Nem az, aminek látszik a nagy magyar lakáshitel-robbanás

Utoljára 2003-ban volt ilyen kevés lakáshitele a magyaroknak; a hitelfelvételek száma elmarad az évezred átlagától, az új lakáshitelek volumene pedig még csökkent is nyolc év alatt. Őrültségnek hangzik, ugye? Pedig csak szemüveget váltottunk: a megszokott nominális számok helyett reálértéken vizsgáltuk a 2025-ös hitelpiaci folyamatokat. Éppen ez a nézőpont világít rá talán a legjobban, miért lenne már ideje a pozitív fordulatnak, amit sokan a hét hónapja futó Otthon Start Programtól várnak, de idő kell neki a bizonyításhoz. Szó lesz a témáról a Portfolio május 5-ei Hitelezés 2026 konferenciáján is, nem érdemes lemaradni a szakmai rendezvényről!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt a FlixBus-alelnök: azonnal olcsóbb lenne a tömegközlekedés, ha ezt meglépné a magyar kormány

A keleteurópai közlekedési piac átalakulóban van: ahol megnyílik a buszos piac, hónapok alatt új járatok, új hálózatok és új üzleti modellek jelennek meg.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Netanyahu says war 'beyond halfway point' as Trump renews threats on Iran's energy facilities

Meanwhile, attacks continue in Iran, Lebanon, and across the region - with a refinery in Israel set on fire by debris from an intercepted missile.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 31. 05:15
Rendőrautót előzött záróvonalon, kanyarban – videó a „vakmerő” autóvezetőről
2026. március 30. 21:43
Magyarország 10,5 millió eurót kap az uniós mezőgazdasági tartalékból – a nap hírei
×
×