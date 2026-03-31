Bosszantják a száguldozók? Most egyedi lehetőséget kínál a rendőrség!

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata, a ROADPOL kezdeményezéséhez csatlakozva a magyar rendőrség 24 órás összeurópai sebességellenőrzést – úgynevezett Speedmarathont – végez 2026. április 15-én 6 órától – írja közleményében az Országos Rendőr-főkapitányság.

A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a 24 órás Speedmarathon alatt ellenőrzött járművezetők 95 százaléka az előírásoknak megfelelően választotta meg haladási sebességét.

Az eddigi akciókhoz hasonlóan a rendőrség az ellenőrzési helyek kijelölése során a lakosság véleményét is szeretné figyelembe venni, ezért idén is javaslatokat vár arra vonatkozóan, hogy az említett időszakban hol kerüljön sor sebesség-ellenőrzésre.

A lakosság jelzései alapján, a javasolt helyszínek adottságainak ismeretében a vármegyei rendőr-főkapitányságok kijelölik a pontos helyszíneket és időpontokat, amelyről az ORFK Kommunikációs Szolgálat a nyilvánosságot a Speedmarathon előtt tájékoztatja.

Az ellenőrzés elsődleges célja a sebességtúllépés veszélyességének tudatosítása, ugyanakkor a rendőrök a kampány során más jogsértésekkel szemben is fellépnek.

Az ajánlásokat a rendőrség minden vármegyéből más e-mail címre várja, melyek listája a hatóság weboldalán található meg.