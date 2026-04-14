ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.84
usd:
308.34
bux:
138891.07
2026. április 14. kedd
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Kiss László, Óbuda közös ellenzéki polgármesterjelöltje (Ál)civilek a pályán címmel, a Magyar Szocialista Párt (MSZP) budapesti elnökével, Molnár Zsottal közösen tartott sajtótájékoztatóján a III. kerületi Lajos utcában 2019. szeptember 5-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

A Tiszára szavazott, másnap kilépett a DK-ból Óbuda polgármestere

Infostart

Kiss László 2019 óta vezeti a III. kerületet, akkor érkezett a párthoz az MSZP-ből.

Hosszabb Facebook-posztot írt Kiss László óbudai DK-s polgármester arról, hogy azt követően, hogy vasárnap szavazatával a Tisza Pártot támogatta az országgyűlési választásokon, hétfőn hivatalosan is kilépett a DK-ból.

Kiss László 2019 óta vezeti Óbudát és Békésmegyert polgármesterként.

„Azt vállaltam, hogy mindenki polgármestere leszek, a döntéseim során csak a kerület érdekeit veszem figyelembe, pártpolitikai szempontokat nem érvényesítek. Ehhez a vállaláshoz tartom magam ma is, és ebbe a napi politizálás nem fér bele. Baloldali, zöld értékválasztású ember vagyok változatlanul, a szociális ellátórendszer fejlesztése és a zöld szemlélet van a politikám középpontjában” – részletezte posztjában a kerületvezető.

Emlékeztetett, a választás előtt a nyilvánosságban is kormányváltó szavazat leadására buzdította az embereket, ez márpedig a DK alapszabályával ellentétes, kilépésével megkímélte magát és a pártot egy eljárástól vele szemben.

Állítása szerint a hírt a DK vezetése megértéssel fogadta, feszültség nem alakult ki. Háláját fejezte ki a párt támogatásáért.

Kiss László 2019-ben ült át az MSZP-ből a DK-ba.

A DK a választáson a negyedik helyre futott be, pártlistájuk 1,14 százalékot ért el, ami 67 906 szavazatot jelent a keddi állapotok szerint – írja cikkében a Telex. Az eredményt látva a pártvezetés már vasárnap este lemondott.

Kezdőlap    Belföld    A Tiszára szavazott, másnap kilépett a DK-ból Óbuda polgármestere

kiss lászló

óbuda-békásmegyer

dk

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemzők az Arénában: új kihívások előtt a Tisza Párt és a Fidesz-KDNP

Az országgyűlési választások után kialakult helyzetről, a Magyar Péter előtt álló utakról, Orbán Viktor jövőjéről beszélt Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója és Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.14. kedd, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Gyanús közbeszerzés miatt szálltak ki a nyomozók, de nem engedték be őket az elnöki hivatalba

A francia elnöki hivatalban tartottak kedden házkutatást a párizsi rendőrség korrupcióellenes nyomozói, akik azt vizsgálják, hogy milyen körülmények és feltételek között nyerhette meg 22 éven át mindig ugyanaz a vállalat a Panthéonban rendezett megemlékezések szervezésére kiírt közbeszerzési pályázatokat - közölték igazságügyi források az AFP hírügynökséggel. Az ügyészség délután közleményben tudatta, hogy a nyomozókat nem engedték be az Elysée-palotába.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hoppá, Tom Cruise a Balatonnál forgat: különleges kéréssel állt elő a stáb a népszerű üdülőhelyen

A Mission: Impossible és a Top Gun sztárja, Tom Cruise ismét hazánkban dolgozik. Április elején már Budapesten is feltűnt, és a jelek szerint a Balatonnál is zajlanak előkészületek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Global economy at risk of recession if Iran war persists, warns IMF

High oil, gas and food prices could force growth to slow if the US-Israel conflict with Iran continues, the IMF says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 14. 17:54
Megszüntette a főügyészség a Magyar Péterrel kapcsolatos büntetőeljárást
2026. április 14. 16:46
A Kormányhivatal vizsgálja az ausztriai bányákból származó zúzottkő ügyét
×
×