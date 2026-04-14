A Tiszára szavazott, másnap kilépett a DK-ból Óbuda polgármestere

Hosszabb Facebook-posztot írt Kiss László óbudai DK-s polgármester arról, hogy azt követően, hogy vasárnap szavazatával a Tisza Pártot támogatta az országgyűlési választásokon, hétfőn hivatalosan is kilépett a DK-ból.

Kiss László 2019 óta vezeti Óbudát és Békésmegyert polgármesterként.

„Azt vállaltam, hogy mindenki polgármestere leszek, a döntéseim során csak a kerület érdekeit veszem figyelembe, pártpolitikai szempontokat nem érvényesítek. Ehhez a vállaláshoz tartom magam ma is, és ebbe a napi politizálás nem fér bele. Baloldali, zöld értékválasztású ember vagyok változatlanul, a szociális ellátórendszer fejlesztése és a zöld szemlélet van a politikám középpontjában” – részletezte posztjában a kerületvezető.

Emlékeztetett, a választás előtt a nyilvánosságban is kormányváltó szavazat leadására buzdította az embereket, ez márpedig a DK alapszabályával ellentétes, kilépésével megkímélte magát és a pártot egy eljárástól vele szemben.

Állítása szerint a hírt a DK vezetése megértéssel fogadta, feszültség nem alakult ki. Háláját fejezte ki a párt támogatásáért.

Kiss László 2019-ben ült át az MSZP-ből a DK-ba.

A DK a választáson a negyedik helyre futott be, pártlistájuk 1,14 százalékot ért el, ami 67 906 szavazatot jelent a keddi állapotok szerint – írja cikkében a Telex. Az eredményt látva a pártvezetés már vasárnap este lemondott.