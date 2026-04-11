ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
375.11
usd:
319.91
bux:
132888.2
2026. április 11. szombat Leó, Szaniszló
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Phishing - a credit card with a fish hook trying to steal personal data on a computer keyboard / financial data theft
Nyitókép: weerapatkiatdumrong/Getty Images

Ezért dőlünk be a csalóknak

Infostart / MTI

Az ESET kiberbiztonsági szakértői szerint a mobilfizetési szolgáltatásokra épülő csalások alapvetően a pszichológiai manipulációra építenek, hogy így vegyék rá a felhasználókat érzékeny adatok megadására vagy pénz küldésére.

Az üzleti és otthoni biztonságtechnikai szoftvermegoldások nemzetközi szállítója, az ESET közleménye szerint a mobilfizetéshez használt NFC-technológia (Near Field Communication – rövid hatótávolságú, érintésmentes vezeték nélküli technológia elsősorban mobilfizetésre) is egyre nagyobb figyelmet kap a támadók részéről: az ESET kutatásai szerint 2025 második felében majdnem megduplázódott az NFC-t kihasználó androidos kártevők észlelése az első félévhez képest.

Az adatok szerint Magyarországon is rohamosan nő a digitális és mobilfizetések száma: a statisztikai adatok alapján 2025 harmadik negyedévében közel 480 millió bankkártyás fizetés történt, mintegy 4500 milliárd forint értékben. A mobiltárcákba regisztrált bankkártyák száma eközben 2,4 millió fölé emelkedett, ami jól mutatja, hogy az Apple Payhez, a Google Payhez és más digitális pénztárcákhoz hasonló megoldások gyorsan terjednek a magyar felhasználók körében.

A közlemény idézi Csizmazia-Darab Istvánt, , az ESET termékeket forgalmazó Sicontact Kft. kiberbiztonsági szakértőjét, aki példaként elmondta: az egyik leggyakoribb módszer az adathalászat (phishing), amikor a csalók SMS-ben, e-mailben vagy telefonon keresik meg az áldozatot. Azt állítják például, hogy ellenőrizni kell az adatokat, visszatérítés jár, vagy probléma merült fel a fiókkal.

A mellékelt link egy hamis oldalra vezet, ahol bankkártyaadatokat vagy belépési adatokat kérnek. Gyakori, hogy a csalók a bank által küldött egyszeri megerősítő kódot is megszerzik, így saját digitális pénztárcájukhoz tudják hozzáadni az áldozat kártyáját.

Egy másik módszer a túlfizetéses csalás, amikor a csaló többet utal, mint amennyiben megállapodtak, majd visszakéri a különbözetet egy másik fizetési alkalmazáson keresztül. Később kiderül, hogy az eredeti fizetés lopott kártyával történt - így az eladó a terméket, a termék elutalt díját és a visszautalt pénzt is elveszíti.

Kéretlen fizetéses csaláskor az áldozat váratlanul pénzt kap, majd a küldő arra kéri, hogy utalja vissza más módon, például ajándékkártyával vagy más alkalmazáson keresztül. Később a bank visszavonja az eredeti tranzakciót, így az áldozat mínuszban marad.

Csizmazia-Darab István

a nyilvános Wi-Fin történő támadásról elmondta, ilyenkor hamis – úgynevezett „evil twin” – hálózatot hoznak létre például kávézókban vagy repülőtereken. A felhasználó forgalmát megfigyelik, és hamis bejelentkezési oldalra irányítják, hogy megszerezzék a személyes adatokat.

Az ESET szakértője szerint, bár a mobilcégek ökoszisztémája erős biztonsági megoldásokat használ, például biometrikus azonosítást (Face ID) és tokenizációt, a csalók gyakran nem a technológiát támadják, hanem magukat a felhasználókat próbálják megtéveszteni. Közölte, nagyon sok jel utalhat csalásra: így például a sürgető üzenetek, amelyek gyors döntésre próbálják rávenni a felhasználót; az egyszer használatos hitelesítési kód (2FA) megadására való felszólítás; az arra vonatkozó kérés, hogy küldje vissza címzett a frissen kapott pénz egy részét vagy egészét; felszólítás, hogy az eladó küldje el a terméket még a fizetés jóváírása előtt, illetve ha ismeretlen személy mobilcéges vagy banki alkalmazottnak adja ki magát.

A védekezésről a Sicontact Kft. kiberbiztonsági szakértője elmondta, a felhasználók mindig kapcsolják be az ellopott eszköz védelme funkciót és engedélyezzék a fizetési értesítéseket a kártyákhoz, online vásárlásnál használjanak olyan bankkártyát, amely támogatja a chargeback (visszaterhelés) lehetőséget; nyilvános Wi-Fi használatakor alkalmazzanak VPN-kapcsolatot és használjanak megbízható kiberbiztonsági megoldást, amely további védelmet nyújthat.

Ha valaki mégis gyanús tranzakciót észlel, azonnal lépjen kapcsolatba a bankjával, mert egyes fizetések még visszafordíthatók lehetnek - mondta, hozzátéve: ha belépési adatokat vagy bankkártyaadatokat adott meg valaki, azonnal változtassa meg jelszavait, és kérje a kártya letiltását vagy cseréjét. A csalást pedig érdemes bejelenteni a megfelelő hatóságoknak is, mivel ez segíthet mások megvédésében.

Kezdőlap    Belföld    Ezért dőlünk be a csalóknak

mobilfizetés

kiberbiztonság

adathalászat

banki csalás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Figyelmezteti a szavazókat a választási iroda

Figyelmezteti a szavazókat a választási iroda

A választási szervek felkészültek mind a hazai, mind a külképviseleti szavazás lebonyolítására, a levélszavazás a jogszabályi előírásoknak megfelelően zajlik. Viszont figyelmeztetést tettek közzé: ne hagyják az utolsó pillanatokra a voksolást, mert sorok alakulhatnak ki, és senki ne felejtse otthon az igazolványát.
 

inforadio
ARÉNA
2026.04.13. hétfő, 18:00
Virág Andea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Giró-Szász András politikai tanácsadó
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nem csak az országos támogatottság számít, a szavazatok földrajzi eloszlása is döntő lehet a 2026-os választáson

Nem csak az országos támogatottság számít, a szavazatok földrajzi eloszlása is döntő lehet a 2026-os választáson

Vasárnap rendezik az országgyűlési választásokat Magyarországon, ennek apropóján pedig megnéztük, hogy hogyan működik a jelenlegi magyar választási rendszer és mennyiben változott 2022 óta.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Horror a török plasztikai sebészeteken: rengeteg magyar jár oda olcsón műttetni, de ezzel senki se számol

Horror a török plasztikai sebészeteken: rengeteg magyar jár oda olcsón műttetni, de ezzel senki se számol

Törökország mára a plasztikai sebészeti turizmus egyik globális központjává vált.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Artemis II crew 'happy and healthy' after completing historic mission to the Moon

Artemis II crew 'happy and healthy' after completing historic mission to the Moon

Nasa hails a "textbook" splashdown in the Pacific Ocean after the four astronauts travelled further from Earth than any humans before.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 10. 20:23
Fontos változások jönnek Budapest egyik frekventált terén
2026. április 10. 19:59
Sulyok Tamás: a demokrácia egyik alappillére a szabad választás joga
×
×