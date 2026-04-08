ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.18
usd:
324.51
bux:
128691.47
2026. április 8. szerda Dénes
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Nagy mennyiségű készpénz és aranytömbök.
Nyitókép: Facebook/Magyarország Kormánya

Új NAV-os közlés az ukrán „aranykonvojról”

Infostart

A nyomozás során több arra utaló bizonyíték keletkezett, amely szerint a Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállítás háttere tisztázatlan, a páncélozott autóban szállított pénz és arany eredete és felhasználása is bűncselekményt vethet fel – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Mivel a sajtóban ukrán aranykonvojként elhíresült ügy kapcsán a közelmúltban több valótlan információ látott napvilágot, a hiteles tájékoztatás és a további hamis állítások megjelenésének elkerülése érdekében a NAV úgy döntött, tájékoztatást ad a nyomozás aktuális állásáról.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal büntetőeljárást folytat pénzmosás bűncselekmény gyanújával a Magyarországon keresztülhaladó nagy mennyiségű ukrán készpénz és aranytömb forgalommal összefüggésben. Közleményükben emlékeztettek, hogy az eljárás során a nyomozó szerv március elején megállított egy szállítmányt, melynek tartalmát jegyzőkönyvbe vette, és a szállításban részt vevő személyeket tanúként meghallgatta, valamint több forrásból szerzett be információkat.

Az ukrán konvoj által szállított készpénz kapcsán a pénzügyi nyomozók többek között azt állapították meg, hogy a páncélozott pénzszállító autókban kizárólag frissen nyomtatott bankjegyek (euró és dollár) voltak, amelyek korábban nem kerültek forgalomba. Az eurót az olasz jegybank nyomtatta,

a szállítások hátterében az ukrán Oshadbank mellett egy lengyel és egy gibraltári bank is fellelhető

– írták.

A NAV előterjesztést tett a nyomozás törvényességi felügyeletét ellátó főügyészségnek európai nyomozási határozat kibocsátására az Osztrák Köztársaság és a Lengyel Köztarsaság felé.

Megjegyezték, hogy a nyomozás során több arra utaló bizonyíték keletkezett, amely szerint a Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállítás háttere tisztázatlan, a páncélozott autóban szállított 40 millió dollár és 35 millió eurónyi készpénz, valamint 9 kilogramm aranytömb eredete és felhasználása is bűncselekményt vethet fel.

Ezt támasztja alá egy videofelvétel is, amelyet teljes terjedelmében nyilvánosságra hoz a NAV: a felvételen a gyanú szerint a pénzszállításokat felügyelő, egykori ukrán titkosszolgálati vezérőrnagy a szállítás során egy benzinkút mellékhelyiségében dokumentumokat hamisít, társai pedig korrupciós pénzről beszélnek.

Hangsúlyozták, hogy a NAV visszautasítja a sajtóban napvilágot látott azon feltételezéseket, amelyek szerint a nyomozó hatóság a büntetőeljárás során nem a törvények szerint járt volna el; minden nyomozati cselekménnyel kapcsolatban videódokumentáció is készült, amelyeket az eljárás során a hatóság a vonatkozó jogszabályok szerint kezel.

Horváth Lóránt, vezető ügyvéd a 24.hu-val közölte: a nyomozóhatóság által tett megállapítások, miszerint a „páncélozott pénzszállító autókban kizárólag frissen nyomtatott bankjegyek (euró és dollár) voltak, amelyek korábban nem kerültek forgalomba”, „az eurót az olasz jegybank nyomtatta” valamint „a szállítások hátterében az ukrán Oschadbank mellett egy lengyel és egy gibraltári bank is fellelhető” nem alapozzák meg a pénzmosás egyszerű gyanúját sem a nyomozás során, mindezek nemzetközi pénzügyi tranzakciókat képeznek. Közölte az is ,hogy a közzétett videófelvétel 2023-ban készült, semmilyen kapcsolata nincs az elfogott szállítmánnyal és a legénység kihallgatásakor fel sem merült ilyen kérdés a hatóság részéről.

Kezdőlap    Belföld    Új NAV-os közlés az ukrán „aranykonvojról”

nav

ukrán

pénzszállító

aranykonvoj

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csicsmann László a közel-keleti tűzszünetről: nagyon sok még a rizikó, bármikor „újratermelődhet az Irán-probléma”
Racionális döntésnek tűnik most befejezni a háborút, és tárgyalásokat kezdeni, amit az amerikai és az iráni fél is kvázi győzelemként értékelt odahaza – mondta az InfoRádióban a Közel-Kelet-szakértő. A Budapesti Corvinus Egyetem tanára szerint világgazdasági szempontból továbbra is a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzés kérdése a legfontosabb, és ebben a két oldal nagyon eltérő állásponton van.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.08. szerda, 18:00
Orbán Balázs
a miniszterelnök politikai igazgatója, a Fidesz–KDNP választási kampányfőnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fordulat: tűzszünetet kötött Amerika és Irán, megnyílik a Hormuzi-szoros – Percről percre híreink az iráni háborúról szerdán

Szerda hajnalban érkezett Donald Trump amerikai elnök bejelentése, hogy kéthetes tűzszünet született Iránnal, pénteken pedig tárgyalások indulnak a felek között Pakisztán fővárosában, Iszlámábádban. Az Egyesült Államok erre az időszakra felfüggeszti a bombatámadásokat az iszlám köztársaság ellen, és Irán megnyitja a Hormuzi-szorost. Az iráni külügyminiszter közölte: a vízi útvonalon való biztonságos átkelésre úgy van lehetőség, ha az érintettek koordinálnak az iráni haderővel. Izrael bejelentette, támogatják a tűzszünetet Washington és Teherán között, a fegyvernyugvás viszont nem terjed ki Libanonra. Trump azelőtt egy órával jelentette be a tűzszünetet, hogy lejárt volna az a 10 napos ultimátuma, miszerint "egy teljes civilizáció elpusztulásával" fenyegetett. Cikkünk folyamatosan frissül.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyon fontos határidő közeleg a választási rendben: már csak pár óráig tehetik meg a jogosultak

A fogyatékossággal élő, valamint az egészségi állapotuk miatt korlátozott választópolgárok csütörtök 16 óráig igényelhetnek akadálymentes szavazókört.

BBC
Business Sport Travel Science
Pakistan says it will host talks between both sides on Friday. Israel says it supports the ceasefire but it "does not include Lebanon".

Pakistan says it will host talks between both sides on Friday. Israel says it supports the ceasefire but it "does not include Lebanon".

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×