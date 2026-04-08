Új NAV-os közlés az ukrán „aranykonvojról”

Mivel a sajtóban ukrán aranykonvojként elhíresült ügy kapcsán a közelmúltban több valótlan információ látott napvilágot, a hiteles tájékoztatás és a további hamis állítások megjelenésének elkerülése érdekében a NAV úgy döntött, tájékoztatást ad a nyomozás aktuális állásáról.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal büntetőeljárást folytat pénzmosás bűncselekmény gyanújával a Magyarországon keresztülhaladó nagy mennyiségű ukrán készpénz és aranytömb forgalommal összefüggésben. Közleményükben emlékeztettek, hogy az eljárás során a nyomozó szerv március elején megállított egy szállítmányt, melynek tartalmát jegyzőkönyvbe vette, és a szállításban részt vevő személyeket tanúként meghallgatta, valamint több forrásból szerzett be információkat.

Az ukrán konvoj által szállított készpénz kapcsán a pénzügyi nyomozók többek között azt állapították meg, hogy a páncélozott pénzszállító autókban kizárólag frissen nyomtatott bankjegyek (euró és dollár) voltak, amelyek korábban nem kerültek forgalomba. Az eurót az olasz jegybank nyomtatta,

a szállítások hátterében az ukrán Oshadbank mellett egy lengyel és egy gibraltári bank is fellelhető

– írták.

A NAV előterjesztést tett a nyomozás törvényességi felügyeletét ellátó főügyészségnek európai nyomozási határozat kibocsátására az Osztrák Köztársaság és a Lengyel Köztarsaság felé.

Megjegyezték, hogy a nyomozás során több arra utaló bizonyíték keletkezett, amely szerint a Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállítás háttere tisztázatlan, a páncélozott autóban szállított 40 millió dollár és 35 millió eurónyi készpénz, valamint 9 kilogramm aranytömb eredete és felhasználása is bűncselekményt vethet fel.

Ezt támasztja alá egy videofelvétel is, amelyet teljes terjedelmében nyilvánosságra hoz a NAV: a felvételen a gyanú szerint a pénzszállításokat felügyelő, egykori ukrán titkosszolgálati vezérőrnagy a szállítás során egy benzinkút mellékhelyiségében dokumentumokat hamisít, társai pedig korrupciós pénzről beszélnek.

Hangsúlyozták, hogy a NAV visszautasítja a sajtóban napvilágot látott azon feltételezéseket, amelyek szerint a nyomozó hatóság a büntetőeljárás során nem a törvények szerint járt volna el; minden nyomozati cselekménnyel kapcsolatban videódokumentáció is készült, amelyeket az eljárás során a hatóság a vonatkozó jogszabályok szerint kezel.

Horváth Lóránt, vezető ügyvéd a 24.hu-val közölte: a nyomozóhatóság által tett megállapítások, miszerint a „páncélozott pénzszállító autókban kizárólag frissen nyomtatott bankjegyek (euró és dollár) voltak, amelyek korábban nem kerültek forgalomba”, „az eurót az olasz jegybank nyomtatta” valamint „a szállítások hátterében az ukrán Oschadbank mellett egy lengyel és egy gibraltári bank is fellelhető” nem alapozzák meg a pénzmosás egyszerű gyanúját sem a nyomozás során, mindezek nemzetközi pénzügyi tranzakciókat képeznek. Közölte az is ,hogy a közzétett videófelvétel 2023-ban készült, semmilyen kapcsolata nincs az elfogott szállítmánnyal és a legénység kihallgatásakor fel sem merült ilyen kérdés a hatóság részéről.