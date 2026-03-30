2026. március 30. hétfő
Egy modern MÁV-vonat halad el egy vasúti átjárónál, leengedett sorompónál és piros jelzésnél.
Mától nagy változás jön a balatoni vonatközlekedésben

Infostart / MTI

Március 30-tól április 2-ig pótlóbuszokkal szállítják az utasokat Balatonfüred és Tapolca között – közölte a Mávinform a vasúttársaság honlapján,

A dél-balatoni fővonal Székesfehérvár és Lepsény közötti szakaszán már elvégezték a célzott karbantartást, az északi parton pedig március végétől kezdődnek az erősítést szolgáló munkálatok. Mindkét vágányzár az - egyre tágabban értelmezett - idegenforgalmi idényre való felkészülést szolgálja. A célzott, infrastruktúraerősítő beavatkozások legfontosabb elemeit ezúttal is a felsővezeték-karbantartás, az ágyazatrostálás és hosszúsíncsere jelentik - részletezték.

A húsvéti hosszú hétvégére nem csupán a pálya, hanem a flotta tekintetében is erősítéssel készülnek, amiről az ünnephez közeledve részletesen is tájékoztatják majd az utazóközönséget. A tervezett munkálatok nagyságrendjét mutatja, hogy azokat csak a vonatforgalom időleges és szakaszos szüneteltetése mellett lehet végrehajtani.

Az északi parti utasok eljutását a húsvét előtti napokban is biztosítják, MÁVbuszokkal.

Kisebb menetrendi eltérésekkel ugyanakkor számolni kell, ezért kérik az utasokat, hogy utazásuk előtt tájékozódjanak a MÁV és a MÁVPlusz mobilalkalmazás, a MÁVPlusz weboldal vagy a jegy.mav.hu utazási tervezők segítségével, illetve az állomásokon kihelyezett hirdetményekből vagy az online vágányzári menetrendből, amely térképekkel is segíti az eligazodást.

A dél-balatoni vonalon március 27-én befejezték a pálya felkészítését a turisztikai szezonra, Székesfehérvár és Lepsény között mintegy 18 kilométeren belül több szakaszon dolgoztak a szakemberek és a munkagépek.

Balatonfüred és Tapolca között március 30-tól április 2-ig, azaz még húsvét és az előszezoni menetrend bevezetése előtt karbantartásokat végeznek annak érdekében, hogy a turisztikai időszak alatt is stabil menetrendszerűséget, pontosabb vonatközlekedést biztosítsanak, és csökkenjen a meghibásodások lehetősége.

A munkálatok ideje alatt a vonatok helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat Balatonfüred és Tapolca között.

Az északi parton a szakemberek több mint 1800 méternyi sínt és 40 vasbetonaljat cserélnek, 1100 tonna zúzottkő-ágyazatot rostálnak, pótolnak, hogy megelőzzék a pálya állapotának romlását, sebességkorlátozások bevezetését. Készülve a Balaton térségében jellemző viharokra, gyérítik a vasúti közlekedésre veszélyes fákat. Ezen kívül átépítenek egy vasúti átjárót Balatonakali Zánka felőli szélén, és több átjárónál biztosítóberendezési munkákat végeznek. A beruházás mintegy 290 millió forintos költségét a MÁV saját forrásból finanszírozza - számoltak be.

A következő menetrendi változásokra lehet számítani: a Budapest-Székesfehérvár és Tapolca közötti sebesvonatok, valamint a Székesfehérvár/Balatonfüred és Tapolca közötti személyvonatok helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat Balatonfüred és Tapolca között. Azonban a Budapest-Székesfehérvár és Balatonfüred közötti szakaszon nem változik a vonatok megszokott alapmenetrendje.

Balatonakali Zánka felőli szélén található közúti-vasúti, fénysorompós átjárót lezárják március 31-től április 3-ig átépítés miatt. Aszófőn a Tihanyi utcai átjárót április 1-jén 8-tól 16 óráig zárják le.

Balatonudvarinál, a Madách utcai átjáró április 1-jén és 2-án is 7 és 15 óra között tartják zárva. Badacsonytomajon a Tomaj Campinghez vezető út átjáróját zárják le április 1-jén 8 és 14 óra, 2-án 8 és 15 óra között- részletezték.

Megtalálhatták Donald Trump utódját

Megtalálhatták Donald Trump utódját

Irán olaját akarja Trump elnök, szárazföldi invázió jöhet - Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn

Donald Trump amerikai elnök egy interjúban nyíltan beszélt arról, hogy meg akarja szerezni Irán olaját, fontolgatja, hogy szárazföldi inváziót kezd a Harg-sziget ellen. Teheránt bombázta az izraeli és amerikai légierő, az iráni rakétafenyegetés Izrael és a szunnita olajállamok ellen egy hónap elteltével is folyamatos. Közben szép lassan kezd újraindulni az olajforgalom a Közel-Keletről annak ellenére, hogy a háború még javában dúl, más útvonalak segítségével. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel hétfőn.

Kiderült a nagy Lyme-kór titok: ezt nagyon sokan benézik, ha kullancscsípésről van szó - nagyon súlyos fertőzés lehet a vége

Mikortól érdemes átvizsgálni magunkat egy-egy kirándulás után? Több kullancs lesz az évben? Mennyit számít az enyhébb vagy éppen keményebb tél az előfordulásukban?

Trump says he is considering seizing Iran's Kharg Island, as oil price rises

In an interview with the Financial Times, the US president says he wants to "take" Iran's oil but adds a deal could be reached "fairly quickly".

