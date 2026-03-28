Magyar Alvás Szövetség a vasárnapi óraállításról: van, akinek két hetét is pokollá teszi az átállás

Magyarországon 1954-ben vezették be a nyári időszámítást. G. Németh György, a Magyar Alvásszövetség elnöke szerint azonban ezekre a félévenkénti óraátállításokra már nincs semmi szükség.

„Az óraállítás nem csupán kellemetlen, hanem kifejezetten megterhelő is lehet a szervezet számára. Nem vagyunk egyformák: van, aki ezt meg sem érzi, és persze akadnak olyanok is, például gyerekek, idősek, betegek, akik viszont sokkal érzékenyebbek erre, és nekik 7-10 napig, vagy akár 2 hétig is eltarthat, mire megszokják” – mondta az InfoRádióban a szövetség elnöke.

Mint kiemelte, időbe telhet, míg a belső óránk alkalmazkodik az új ritmushoz, az úgynevezett cirkadián ritmushoz. Ebben különösen azok az emberek érintettek, akik szigorú napirend szerint élnek, mint például a már említett kisgyerekek és az idősek. G. Németh György leszögezte:

okafogyottá váltak az előnyök, amikkel annak idején az óraátállítás mellett érveltek, így az energiamegtakarítás is az olajválság idején.

Európában már jó ideje szeretnék egységesíteni a téli és a nyári időszámítást. A Magyar Alvás Szövetség elnöke elmondta, az EU 2019-ben egyöntetűen elfogadta, hogy el kell törölni az átállítást, vagyis ebben egyetértés van. Azonban az, hogy utána mi következzen, tehát hogy a téli vagy a nyári időszámítás maradjon-e, még nagy kérdés, és ennek eldöntése a különböző országok közötti egyeztetéseken múlik, ez viszont eddig nem sikerült.

G. Németh György hangsúlyozta, hogy ez egy tudományos megközelítést igénylő kérdés, és a Magyar Alvás Szövetség 200 másik nemzetközi szervezettel egyetemben igyekszik nyomást gyakorolni az Európai Unióra, hogy történjen végre előrelépés az ügyben.

A nyári időszámítás október 25-ig tar, azon a hétvégén, majd egy órával többet alhatunk.