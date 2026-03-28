Infostart.hu
2026. március 28. szombat Gedeon, Johanna
Egy ébredező férfi leüti az ébresztőórát.
Nyitókép: Unsplash

Magyar Alvás Szövetség a vasárnapi óraállításról: van, akinek két hetét is pokollá teszi az átállás

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

Szombatról vasárnapra virradó éjszaka egy órával előrébb kell állítani az órákat, mert kezdődik a nyári időszámítás. Ennek élettani hatásairól és az óraátállítás jövőjéről G. Németh György, a Magyar Alvásszövetség elnöke beszélt az InfoRádióban.

Magyarországon 1954-ben vezették be a nyári időszámítást. G. Németh György, a Magyar Alvásszövetség elnöke szerint azonban ezekre a félévenkénti óraátállításokra már nincs semmi szükség.

„Az óraállítás nem csupán kellemetlen, hanem kifejezetten megterhelő is lehet a szervezet számára. Nem vagyunk egyformák: van, aki ezt meg sem érzi, és persze akadnak olyanok is, például gyerekek, idősek, betegek, akik viszont sokkal érzékenyebbek erre, és nekik 7-10 napig, vagy akár 2 hétig is eltarthat, mire megszokják” – mondta az InfoRádióban a szövetség elnöke.

Mint kiemelte, időbe telhet, míg a belső óránk alkalmazkodik az új ritmushoz, az úgynevezett cirkadián ritmushoz. Ebben különösen azok az emberek érintettek, akik szigorú napirend szerint élnek, mint például a már említett kisgyerekek és az idősek. G. Németh György leszögezte:

okafogyottá váltak az előnyök, amikkel annak idején az óraátállítás mellett érveltek, így az energiamegtakarítás is az olajválság idején.

Európában már jó ideje szeretnék egységesíteni a téli és a nyári időszámítást. A Magyar Alvás Szövetség elnöke elmondta, az EU 2019-ben egyöntetűen elfogadta, hogy el kell törölni az átállítást, vagyis ebben egyetértés van. Azonban az, hogy utána mi következzen, tehát hogy a téli vagy a nyári időszámítás maradjon-e, még nagy kérdés, és ennek eldöntése a különböző országok közötti egyeztetéseken múlik, ez viszont eddig nem sikerült.

G. Németh György hangsúlyozta, hogy ez egy tudományos megközelítést igénylő kérdés, és a Magyar Alvás Szövetség 200 másik nemzetközi szervezettel egyetemben igyekszik nyomást gyakorolni az Európai Unióra, hogy történjen végre előrelépés az ügyben.

A nyári időszámítás október 25-ig tar, azon a hétvégén, majd egy órával többet alhatunk.

Magyar Alvás Szövetség a vasárnapi óraállításról: van, akinek két hetét is pokollá teszi az átállás

Magyar Alvás Szövetség a vasárnapi óraállításról: van, akinek két hetét is pokollá teszi az átállás
Szombatról vasárnapra virradó éjszaka egy órával előrébb kell állítani az órákat, mert kezdődik a nyári időszámítás. Ennek élettani hatásairól és az óraátállítás jövőjéről G. Németh György, a Magyar Alvásszövetség elnöke beszélt az InfoRádióban.
 

Most már nagy biztonsággal kijelenthetjük: gyorsul a globális felmelegedés

Most már nagy biztonsággal kijelenthetjük: gyorsul a globális felmelegedés

Számos, frissen megjelent független tudományos vizsgálat is ugyanarra a következtetésre jutott: a globális éghajlatváltozás nem egyenletes, hanem immár gyorsuló ütemben zajlik. A Föld energiamérlege egyre jobban felborul, a légkör gyorsabban melegszik, mint néhány évtizeddel ezelőtt, és a tengerszint emelkedése is felgyorsult a fokozódó jégolvadás miatt. Ezek a folyamatok nem távoli, elvont változások: már most hatnak időjárásunkra, ökoszisztémáinkra, mezőgazdaságunkra, gyakorlatilag mindenre a környezetünkben. A gyorsulás megértése kulcsfontosságú ahhoz, hogy átlássuk, merre tart a klíma, és miért vált sürgetővé a cselekvés és az elkerülhetetlen alkalmazkodás.

Brutális széllökések teszik tönkre a pihenést: komoly veszélybe kerülhet a közlekedés ebben a hazai régióban

Brutális széllökések teszik tönkre a pihenést: komoly veszélybe kerülhet a közlekedés ebben a hazai régióban

Szeles, változékony idővel zárul a hétvége, többfelé esővel, záporokkal, sőt a hegyekben még hóval is

Missile launched at Israel from Yemen, says Israeli military, as strikes continue on Iran

Missile launched at Israel from Yemen, says Israeli military, as strikes continue on Iran

Israel and Iran exchange fire overnight and drone strikes are intercepted in UAE, Kuwait and Bahrain as Iran war enters second month.

