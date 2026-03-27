A szélben hajladozó nád, sötét viharfelhővel a háttérben.
Nyitókép: Unsplash

Közel 106 kilométeres szelet hozott a hidegbetörés

Infostart / MTI

Balatonmáriafürdőre hozta a ciklon a legerősebb szelet, itt 105,8 kilométer per órásat mértek. De máshol is pusztított a viharos időjárás, hiszen volt, ahol majdnem 40 milliméter csapadék zúdult le.

Balatonmáriafürdőn óránkénti 105,8 kilométeres szelet regisztráltak – derül ki a HungaroMet Zrt. pénteki Facebook-bejegyzéséből.

Mint írták, az Adria felett kimélyülő ciklon hatására sokfelé viharossá fokozódott a szél csütörtökön, és a Balaton, Bakony térségében, illetve a Nyugat-Dunántúlon több helyen mértek óránkénti 90 kilométert meghaladó széllökéseket.

Az északi széllel a hideg légtömeg is inkább a nyugati országrészbe tört be és amíg a Dunától keletre tavaszi idő volt 14-18 Celsius-fokkal, a nyugati határszélen 4-6 fokot mértek. Éjszaka tovább csökkent a hőmérséklet, ami miatt az Alpokalja és a Bakony magasabb részein már megmaradt a hó.

A keleti tájakon csak elszórtan fordult elő záporos csapadék, a Dunántúlon azonban helyenként kiadós mennyiség esett, részben vegyes halmazállapotban.

A bejegyzéshez készített infografikák szerint a legnagyobb, 105,8 kilométer/órás szelet Balatonmáriafürdőn mérték. A legtöbb csapadék, 39,4 milliméter Sümegen esett.

Csütörtökön a legmelegebb Túrkevén volt, 18,3 Celsius-fok, a leghidegebb pedig Sopronban, a Kuruc-dombon, 4,7 fok. Péntek hajnalban a leghidegebb a Bakonyban, a Kab-hegyen volt, mínusz 0,8 fok, a legmelegebb a keleti határ mentén fekvő Csengerben, 8,3 fok.

Csatatér - Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 02. számú egyéni választókerület
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Csatatér - Budapest 2. oevk.
 
További tartalmak
A túlélésért küzdenek a magyar cégek - Mutatjuk, mi jelentheti a kiutat a bizonytalanságból

A hazai kkv-szektor immár két éve tartós alkalmazkodási pályán mozog: a kedvezőtlen makrofeltételek közepette sok vállalkozás a működőképesség fenntartására rendezkedett be, miközben a világpiaci kiszámíthatatlanság az egyik legfőbb üzleti problémává vált – derül ki a kkv-k hangulatát, beruházási hajlandóságát és pénzügyi helyzetét negyedévente mérő VOSZ Barométer kutatásából. Ebben a helyzetben különösen felértékelődnek a stabilitást és a megújulást egyszerre támogató, kézzelfogható megoldások. Többek között ezekről lesz szó a Portfolio és a KAVOSZ országjáró rendezvénysorozatának, a Széchenyi Kártya Roadshow 2026 soproni állomásán, április 1-jén.

Itt a bejelentés, átmeneti korlátozásokról döntött a Mol: benzinkutak is bezárnak, erre fel kell készülni

A Mol informatikai rendszerátállást hajt végre március 31-ről április 1-re virradó éjszaka, egyes szolgáltatások korlátozottan lesznek elérhetők, a kutak pedig bezárnak.

'My daughter is under the rubble': Inside Tehran as civilian toll of strikes rises

One month since the US and Israel launched strikes on Iran, Tehran residents tell the BBC their lives have been devastated.

