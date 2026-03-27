Közel 106 kilométeres szelet hozott a hidegbetörés

Balatonmáriafürdőn óránkénti 105,8 kilométeres szelet regisztráltak – derül ki a HungaroMet Zrt. pénteki Facebook-bejegyzéséből.

Mint írták, az Adria felett kimélyülő ciklon hatására sokfelé viharossá fokozódott a szél csütörtökön, és a Balaton, Bakony térségében, illetve a Nyugat-Dunántúlon több helyen mértek óránkénti 90 kilométert meghaladó széllökéseket.

Az északi széllel a hideg légtömeg is inkább a nyugati országrészbe tört be és amíg a Dunától keletre tavaszi idő volt 14-18 Celsius-fokkal, a nyugati határszélen 4-6 fokot mértek. Éjszaka tovább csökkent a hőmérséklet, ami miatt az Alpokalja és a Bakony magasabb részein már megmaradt a hó.

A keleti tájakon csak elszórtan fordult elő záporos csapadék, a Dunántúlon azonban helyenként kiadós mennyiség esett, részben vegyes halmazállapotban.

A bejegyzéshez készített infografikák szerint a legnagyobb, 105,8 kilométer/órás szelet Balatonmáriafürdőn mérték. A legtöbb csapadék, 39,4 milliméter Sümegen esett.

Csütörtökön a legmelegebb Túrkevén volt, 18,3 Celsius-fok, a leghidegebb pedig Sopronban, a Kuruc-dombon, 4,7 fok. Péntek hajnalban a leghidegebb a Bakonyban, a Kab-hegyen volt, mínusz 0,8 fok, a legmelegebb a keleti határ mentén fekvő Csengerben, 8,3 fok.