A Török Áramlat gázvezeték is leáll – a nap legfontosabb hírei

Júliustól megtiltotta az Ukrajnába irányuló földgázszállítást, emellett emelte a földgáztárolási kötelezettségeket a kormány. A rendelet már megjelent a Magyar Közlönyben.

Júniusban karbantartás miatt leáll a Török áramlat gázvezeték, amelyen keresztül Magyarország orosz földgázimportjának mintegy 70 százaléka érkezik. Az üzemeltető közlése szerint a karbantartás június 2.-án kezdődik és a tervek szerint 8 napon át tart majd.

A kémtevékenység leállítására szólította fel az ukrán elnököt a magyar kormány. Orbán Viktor miniszterelnök szerint Kijev a parlamenti választásokba próbál beavatkozni. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón úgy fogalmazott: egyre több ukrán kém bukik le az országban, a kémtevékenység feltárásáról az igazságügyi miniszter készít szakértői véleményt.

A Tisza párt elnöke szerint azért akarta a titkosszolgálat kiiktatni a Tisza informatikusait, mert megtalálták a gépeiken a Pegasus kémszoftver utódját, a Candirut. Magyar Péter azt mondta, hogy nyáron fedezték fel az izraeli fejlesztésű kémszoftvert a Tisza Párt számítógépein.

A Szegeden függetlenként induló Szabó Sándor is visszalép a választáson való indulástól. Az egykori MSZP-s politikus, a Csongrád 1-es választókerület képviselője úgy fogalmazott: az elmúlt 12 évben baloldali, szociáldemokrata országgyűlési képviselőként is a kormányváltásért dolgozott.

A DK célja annyi képviselőt juttatni a parlamentbe, mint a Mi Hazánk, hogy ne lehessen a szélsőjobb a mérleg nyelve – közölte a pártelnök. Hozzátette: tegnap 3 ismert, megbecsült jelöltjük lépett vissza a választástól, amivel példát mutattak felelősségtudatból, kompromisszum- és áldozatkészségből.

Még a parlamenti választások előtt, április 7-én vagy 8-án Magyarországra látogathat az amerikai alelnök – értesült a Reuters. A Miniszterelnökséget vezető miniszter az értesülést a mostani kormányinfón sem erősítette meg.

Átadták Kelet-Magyarország legnagyobb, 40 megawattóra energiatárolási kapacitású villamosenergia-tároló rendszerét Tiszaújvárosban, a Mol Petrolkémia területén. Ez a Mol-csoport első ipari villamosenergia-tárolója. Ugyanitt az ünnepélyes alapkőletétellel megkezdődött a tiszaújvárosi kombinált ciklusú gázturbinás erőmű kivitelezése.

Kedvezőbb feltételekkel érhető el péntektől a Nemzeti Bajnokok és a KKV Technológia Plusz Budapest hitelprogram. A Magyar Fejlesztési Bank közölte, 600 millióról 1 milliárd forintra nő a finanszírozási összeg maximuma, és akár 45 százalékos vissza nem térítendő támogatás is elérhető.

A hadiipari kiadások emelését tartja szükségesnek a jövőben a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton egy űr- és védelmi ipari rendezvényen elmondta: ebbe az iparágba érdemes befektetni.

Ősztől már gyógyszerész, valamint okleveles kiterjesztett hatáskörű ápoló is felírhat bizonyos készítményeket a krónikus betegeknek a Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint. Korábban a Magyar Orvosi Kamara ellenezte a változtatást.

Új járatot indít Debrecenből Isztambulba a Wizz Air. Július 1-jétől hetente 2 alkalommal, szerdán és vasárnap közlekednek majd járatok Törökország legnagyobb városába.

Biztosítékokat kapott az Egyesült Államoktól a kereskedelmi megállapodás betartására az Európai Unió. A gazdaságért felelős uniós biztos az Európai Parlament brüsszeli plenáris ülésén felhívta a figyelmet arra, hogy a tavaly júliusban létrejött megállapodás, valamint az augusztusi közös nyilatkozat stabilizálta a transzatlanti kereskedelmi kapcsolatokat.

Ukrajnának szánt, Európa által fizetett fegyvereket irányíthat át az Egyesült Államok az iráni háborúba – értesült a Washington Post. A lap úgy tudja: a Pentagon azért mérlegeli az Ukrajnának szánt fegyverek átirányítását, miután az amerikai készletek is kimerülőben vannak.

Továbbra is Oroszország jelenti a legjelentősebb fenyegetést a NATO-ra, valamint az euroatlanti térség békéjére – jelentette ki a szövetség főtitkára Brüsszelben a tavalyi tevékenységükről tartott beszámolójában. Mark Rutte hangsúlyozta Ukrajna hosszú távú támogatásának fontosságát.

Nagy-Britannia engedélyezte, hogy a brit fegyveres erők megállítsák és akár lefoglalják az orosz árnyékflotta szankciókkal érintett hajóit a brit területi vizeken. A döntést Keir Starmer miniszterelnök hagyta jóvá.

Németországban a védelmi ipari kapacitások bővítését sürgeti a katonák érdekvédelmi szervezete. Bundeswehr Szövetség vezetője úgy fogalmazott: nem zárható ki a NATO keleti szárnyán történő orosz határsértések lehetősége sem.

Az izraeli miniszterelnök szerint országa az európaiak harcát vívja Irán ellen. Benjamin Netanjahu a Heteknek adott videóinterjúban úgy fogalmazott: megérti, hogy az olajárak emelkedése miatt Magyarország és Európa számára is ára van az iráni háborúnak, de még nagyobb árat kellene fizetni akkor, ha Teherán atomfegyvert tudna készíteni, amivel elérnék Európát is.

Az uniós jogszabályokban meghatározott minimumra csökkentené a lengyel kormány az üzemanyagárak jövedéki adóját és áfáját, és kötelező ársapkát vezetne be. Donald Tusk miniszterelnök közölte: a kormány rendkívüli ülésén fogad el erről szóló intézkedési csomagot.

Az üzemanyagárak azonnali csökkentésére hívta fel a legnagyobb csehországi forgalmazókat, köztük a lengyel Orlen és a magyar Mol csoportokat a cseh kormányfő. A két cég a cseh piac 50-55 százalékát ellenőrzi.