2026. március 26. csütörtök
Budapest, 2025. szeptember 6. Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke a párt politikai évadnyitó rendezvényén a budapesti La Vida Duna Rendezvényházban 2025. szeptember 6-án. MTI/Szigetváry Zsolt
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Dobrev Klára: ha igaz, amit a Medián mért, mi ez a hihetetlen idegeskedés a Tiszánál?

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Új célja van a Demokratikus Koalíciónak: legalább ugyanannyi képviselőt akarnak bejuttatni az Országgyűlésbe, mint a Mi Hazánk.

Komáromi Zoltán, Ternyák András és Godó Beatrix visszaléptetése után újabbakra nem készül a DK – mondta az ATV-ben a párt elnöke és listavezetője.

Dobrev Klára nem is érti, miért kapnak annyi támadást a tiszás szavazóktól az indulásuk miatt.

„Vagy igaz az, hogy a Tisza, ha jól láttam a Medián mostani felmérését, akkor négyötöddel győz, és szinte senki nem jut be a parlamentbe, csak a Fidesz meg a Tisza, akkor miért zavar bárkit is az, hogy indul a DK meg a Kutyapárt? Akkor mi ez a hihetetlen idegeskedés? Ha viszont az az igazság, hogy ez egy szoros meccs lesz – és tényleg, aki azt hiszi, hogy itt minden lefutott, az egy kő alatt élt az elmúlt 15 évben –, Orbán mindent meg fog tenni a következő hetekben. Nemcsak a titkosszolgálat eszközeivel, megvásárlással, zsarolással, megfélemlítéssel, láttuk ennek ezer és egy módját” – fogalmazott.

Dobrev Klára a közösségi oldalára feltöltött videóban azzal érvel a DK mellett, hogy csak ők tudják megakadályozni a Fidesz és a Mi Hazánk koalícióját.

„Egy erős baloldal, egy erős Demokratikus Koalíció tudja megakadályozni, hogy a Fidesz és a Mi Hazánk által újra Orbán Viktornak hívják a miniszterelnököt.”

A Demokratikus Koalíció a kampányrendezvényein mindig felhívja a figyelmet arra, hogy a miniszterelnököt az Országgyűlés választja meg, és történt már olyan, hogy nem az alakított kormányt, aki a legtöbb szavazatot kapta a választáson.

Erről legutóbb Molnár Csaba, a DK ügyvezető alelnöke és EP-képviselője beszélt.

„Az MSZP nyerte a '98-as választást, 150 ezer szavazattal kapott többet az MSZP a Fidesznél. Mégis ki alakított kormányt? A vesztes, hiszen neki akkor éppen a Kisgazdapárttal együtt a végén több volt. Nem az alakított kormányt, aki győzött, nem az alakított kormányt, aki a legtöbb szavazatot kapta, hanem az, akinek volt partnere a parlamentben ahhoz, hogy a parlamenti képviselők többsége meglegyen a miniszterelnök-választáshoz.”

A DK-nak tehát most már az a célja, hogy legalább annyi képviselővel bejusson a parlamentbe, mint a Mi Hazánk.

Itt a menetrend – megvan, mikor áll le a gázszállítás Magyarországról Ukrajnába

Itt a menetrend – megvan, mikor áll le a gázszállítás Magyarországról Ukrajnába

Orbán Viktor szerdán jelentette be, hogy Magyarország fokozatosan leállítja az Ukrajnába irányuló földgázszállításokat. A kormányülésen bemutatott előterjesztés este megjelent a Magyar Közlönyben.
 

Katar elzárja a gázcsapot, 3-5 évnyi kemény helyreállítás jön – Szakértő: a piac kimozogja

Bejelentette a Pentagon: háborús üzemmódra fordul az Egyesült Államok hadserege

Újabb nagyhatalom szállhat be a közel-keleti konfliktusba

VIDEÓ
Újabb fordulatok a háborúban - Mi történik a piacokon?

Újabb fordulatok a háborúban - Mi történik a piacokon?

Az elmúlt napokban visszapattantak a tőzsdék, miután több indikáció is érkezett az iráni háború deeszkalációjával kapcsolatban, beleértve Donald Trump hét eleji megszólalását az egyeztetésekről, és az amerikai béketervről. Az piacok azonban ma újra lefordultak, miután Irán jelezte, hogy nem szándékozik közvetlen tárgyalásokat folytatni az Egyesült Államokkal, még akkor sem, ha Teherán jelenleg vizsgálja az amerikai javaslatot a háború befejezésére. Abbas Araghchi iráni külügyminiszter kijelentette, hogy a két ország közötti, közvetítőkön keresztül történő üzenetváltás nem jelenti azt, hogy tárgyalásokat folytatnánk az USA-val. Szerdán az iráni állami média arról számolt be, hogy az ország elutasítja az Egyesült Államok tűzszüneti ajánlatát, és ismertette a háború befejezésére vonatkozó saját feltételeit. Az eseményeket követően ismét lefordulás látszik a tőzsdéken, az ázsiai piacok estek ma reggel, és Európában is eséssel indult a nap.

Bíróság elé állt a megbuktatott venezuleai elnök: sok ásza lehet Madurónak is?

Bíróság elé állt a megbuktatott venezuleai elnök: sok ásza lehet Madurónak is?

Az Egyesült Államokban bíróság elé álló Nicolás Maduro ügyében kulcsszerepet kap a narkoterrorizmus elleni törvény.

'A game-changing moment for social media' - what next for big tech after landmark addiction verdict?

'A game-changing moment for social media' - what next for big tech after landmark addiction verdict?

The ruling could be the beginning of the end of social media as we know it, writes the BBC's technology editor Zoe Kleinman.

