Dobrev Klára: ha igaz, amit a Medián mért, mi ez a hihetetlen idegeskedés a Tiszánál?

Komáromi Zoltán, Ternyák András és Godó Beatrix visszaléptetése után újabbakra nem készül a DK – mondta az ATV-ben a párt elnöke és listavezetője.

Dobrev Klára nem is érti, miért kapnak annyi támadást a tiszás szavazóktól az indulásuk miatt.

„Vagy igaz az, hogy a Tisza, ha jól láttam a Medián mostani felmérését, akkor négyötöddel győz, és szinte senki nem jut be a parlamentbe, csak a Fidesz meg a Tisza, akkor miért zavar bárkit is az, hogy indul a DK meg a Kutyapárt? Akkor mi ez a hihetetlen idegeskedés? Ha viszont az az igazság, hogy ez egy szoros meccs lesz – és tényleg, aki azt hiszi, hogy itt minden lefutott, az egy kő alatt élt az elmúlt 15 évben –, Orbán mindent meg fog tenni a következő hetekben. Nemcsak a titkosszolgálat eszközeivel, megvásárlással, zsarolással, megfélemlítéssel, láttuk ennek ezer és egy módját” – fogalmazott.

Dobrev Klára a közösségi oldalára feltöltött videóban azzal érvel a DK mellett, hogy csak ők tudják megakadályozni a Fidesz és a Mi Hazánk koalícióját.

„Egy erős baloldal, egy erős Demokratikus Koalíció tudja megakadályozni, hogy a Fidesz és a Mi Hazánk által újra Orbán Viktornak hívják a miniszterelnököt.”

A Demokratikus Koalíció a kampányrendezvényein mindig felhívja a figyelmet arra, hogy a miniszterelnököt az Országgyűlés választja meg, és történt már olyan, hogy nem az alakított kormányt, aki a legtöbb szavazatot kapta a választáson.

Erről legutóbb Molnár Csaba, a DK ügyvezető alelnöke és EP-képviselője beszélt.

„Az MSZP nyerte a '98-as választást, 150 ezer szavazattal kapott többet az MSZP a Fidesznél. Mégis ki alakított kormányt? A vesztes, hiszen neki akkor éppen a Kisgazdapárttal együtt a végén több volt. Nem az alakított kormányt, aki győzött, nem az alakított kormányt, aki a legtöbb szavazatot kapta, hanem az, akinek volt partnere a parlamentben ahhoz, hogy a parlamenti képviselők többsége meglegyen a miniszterelnök-választáshoz.”

A DK-nak tehát most már az a célja, hogy legalább annyi képviselővel bejusson a parlamentbe, mint a Mi Hazánk.