ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.86
usd:
335.58
bux:
123364.43
2026. március 26. csütörtök Emánuel
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump megválasztott amerikai elnök (b) és J. D. Vance ohiói szenátor, a leendő republikánus párti alelnök (b2) megkoszorúzza az ismeretlen katona sírját az arlingtoni Nemzeti Temetőben 2025. január 19-én, egy nappal az elnöki beiktatás előtt.
Nyitókép: MTI/AP/Evan Vucci

Megvan, mikor jöhet Budapestre J.D. Vance amerikai alelnök

Infostart

A friss értesülések szerint a választások előtti napokban látogathat Magyarországra.

J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke április 7-én és 8-án, tehát közvetlenül az április 12-i országgyűlési választások előtt tárgyal Budapesten a magyar kormánnyal. Ezzel Orbán Viktor támogatását fejezheti ki a Trump-adminisztráció – írta a Reuters értesülése alapján az Index.

Az egyik, névtelenséget kérő informátor arra figyelmeztetett, hogy J. D. Vance látogatásának terve az iráni háborúval kapcsolatos fejlemények miatt még változhat. A közel-keleti fejlemények olyan kiemelten fontosak az amerikai adminisztrációnak, hogy Donald Trump elnök elhalasztotta emiatt a kiemelten fontos pekingi látogatását is.

Egy hete, március 18-án már kiderült, hogy J. D. Vance Budapestre utazna, de akkor még nem lehetett tudni ennek részleteiről és időpontjáról, csak hogy a látogatás a közeljövőben történik.

Az amerikai vezetés részéről legutóbb Marco Rubio külügyminiszter járt Budapesten, február közepén.

budapest

egyesült államok

alelnök

j. d. vance

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Katar elzárja a gázcsapot, 3-5 évnyi kemény helyreállítás jön – Szakértő: a piac kimozogja

A katari állami energiavállalat vis maiorra hivatkozva felfüggeszti egyes hosszú távú cseppfolyósított földgázszállítási szerződéseit több európai és ázsiai partnerrel, miután egy iráni rakétatámadás súlyos károkat okozott létesítményeiben. A fejlemény várhatóan tovább szűkíti a globális LNG-kínálatot. A lehetséges következményekről Deák András energiapolitikai szakértő beszélt az InfoRádióban.
 

VIDEÓ
Csatatér - Budapest 2. oevk.
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
Miért lenne jobb az önellátásra épülő gazdaság? Dúró Dóra, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.26. csütörtök, 18:00
Pál István Szalonna
Kossuth-díjas népzenész, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Összeül a G7: rendkívüli lépésre készülnek a döntéshozók az olajpiaci krízis miatt

A G7-csoport pénzügyminiszterei, jegybankelnökei és energiaügyi miniszterei a jövő heti találkozójukon a stratégiai olajtartalékok felszabadításáról tárgyalnak – jelentette be Serge Papin francia kereskedelmi miniszter.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült a kőkemény igazság a forintról: eljött az idő a 100 ezres bankó bevezetésére - mit fog lépni az MNB?

A mostani bankjegy- és érmerendszer az IMF által ajánlott számítási metódus szerint is nehezen követi a valós pénzhasználati igényeket.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Iran 'afraid' to admit to talks as Tehran rejects reports of dialogue

The president says if Iran admits to talks "they'll be killed by their own people". Meanwhile, attacks on Iran and Lebanon continue, while two people are killed by debris in Abu Dhabi.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 26. 08:59
Szakértő: a piac kimozogja, hogy Katar elzárja a gázcsapot, de 3-5 évnyi kemény helyreállítás jön
2026. március 26. 08:32
Eltévedt hajó hiúsított meg egy európai rakétakilövést
×
×