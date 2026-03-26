Megvan, mikor jöhet Budapestre J.D. Vance amerikai alelnök

J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke április 7-én és 8-án, tehát közvetlenül az április 12-i országgyűlési választások előtt tárgyal Budapesten a magyar kormánnyal. Ezzel Orbán Viktor támogatását fejezheti ki a Trump-adminisztráció – írta a Reuters értesülése alapján az Index.

Az egyik, névtelenséget kérő informátor arra figyelmeztetett, hogy J. D. Vance látogatásának terve az iráni háborúval kapcsolatos fejlemények miatt még változhat. A közel-keleti fejlemények olyan kiemelten fontosak az amerikai adminisztrációnak, hogy Donald Trump elnök elhalasztotta emiatt a kiemelten fontos pekingi látogatását is.

Egy hete, március 18-án már kiderült, hogy J. D. Vance Budapestre utazna, de akkor még nem lehetett tudni ennek részleteiről és időpontjáról, csak hogy a látogatás a közeljövőben történik.

Az amerikai vezetés részéről legutóbb Marco Rubio külügyminiszter járt Budapesten, február közepén.