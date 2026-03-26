A Wizz Air egyik Airbus A321-es típusú utasszállító repülőgépé Korfu felett.
Debrecenből Isztambulba indul közvetlen járat

A startpisztoly július 1-jén dördül el.

Tovább bővül a Debrecenből Wizz Air-járattal elérhető városok listája, a kelet-magyarországi légikikötőből július 1-jétől már Törökország legnagyobb városába, Isztambulba is el lehet jutni, a járatok hetente két alkalommal, szerdán és vasárnap közlekednek majd – közölte a légitársaság csütörtökön.

A közleményben kiemelték, hogy a Wizz Air az elmúlt időszakban jelentősen bővítette a Magyarország és Törökország közötti kínálatát. A nyári időszakban már naponta közlekedik járatuk Budapestről Isztambulba és Antalyába, és még az idén elindítják a két ország fővárosa, Budapest és Ankara közötti járatot is – írták a közleményben.

A Wizz Air 262 Airbus A320 és A321 típusú repülőgépből álló flottát üzemeltet, a társaság 2025-ben 68,6 millió utast szállított. A Wizz Airt a londoni tőzsdén jegyzik WIZZ jelöléssel.

A Wizz Air a 2025. október és december közötti harmadik pénzügyi negyedévében 1,3 milliárd euró árbevételt ér el, ami éves alapon 10,2 százalékos növekedés. A harmadik negyedévben a társaság EBITDA-ja 176 millió euró volt, 12,2 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Ugyanezen időszakban a cég vesztesége 139 millió eurót tett ki, ami 42,2 százalékkal kevesebb, mint az előző év hasonló időszakában.

Csiki Varga Tamás az Arénában az iráni háborúról: a politikai támogatás előbb fogy el a pénznél Amerikában

Az Egyesült Államok számára nagyobb kihívás és anyagi teher az iráni háború, mint Teherán számára, mert utóbbi amellett, hogy hazai pályán van, jelentősen olcsóbb fegyvereket használ – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában Csiki Varga Tamás, a Stratégiai és Védelemkonzultációs Csoport elemzője.
 

