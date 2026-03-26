ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.88
usd:
335.19
bux:
122911.19
2026. március 26. csütörtök Emánuel
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szabó Sándor
Nyitókép: Szabó Sándor / Facebook

Visszalépett Szabó Sándor, Szeged ellenzéki jelöltje

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Egy korábbi szocialista politikus döntött úgy, hogy nem indul az április 12-i választásokon, hogy támogassa a Tisza Párt jelöltjét.

„A mai nappal visszalépek az egyéni képviselőjelöltségtől a 2026-os országgyűlési választásokon, most valóban történelmi lehetőség van a változásra, hogy megvalósuljon a kormányváltás. Tegyünk meg mindent érte” – jelentette be közösségi oldalán a szegedi Szabó Sándor, aki 2014 óta a Magyar Szocialista Párt képviselője.

Az MSZP idén már nem indult el a választáson, ezért Szabó most függetlenként jegyeztette be magát. Kampányolni is kezdett, a választóitól még egy március 19-ei Facebook-bejegyzésében is azt kérte, hogy listán szavazzanak a kormányváltásra, ez az ellenzéki szóhasználatban a Tisza Párt támogatását jelenti, egyéniben viszont rá. Most azonban félreállt a Tisza Párt útjából.

Szabó Sándor az egyike annak a négy szocialistának, aki a népszerűségére hivatkozva függetlenként indult el a választáson:

  • Hiller István és Kunhalmi Ágnes összeállításunk elkészítéséig még nem lépett vissza.
  • Vajda Zoltán a budapesti XVI. kerületben azonban igen, ő is a Tisza jobb eredménye érdekében. „A mai napon visszalépek a választástól, és kértem a nevem kihúzását az április 12-i szavazólapról. Áradjon! Két X. Egy X a listán, egy X egyéniben. Nincs több kérdés. Kétharmaddal kell nyerni a kerületben is, és remélem, ez hozzájárul ahhoz, hogy országosan elsöprő győzelem szülessen” – mondta akkor.

Szabó Sándoron és Vajda Zoltánon kívül az elmúlt napokban számos úgynevezett „óellenzéki” lépett vissza:

  • két korábbi párbeszédes, Szabó Tímea és Berki Sándor,
  • egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei jobbikos, Földi István, valamint
  • négy DK-s: Kopping Rita, Komáromi Zoltán, Ternyák András és Godó Beatrix.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke köszönetet mondott nekik.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Visszalépett Szabó Sándor, Szeged ellenzéki jelöltje

visszalépés

szabó sándor

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Itt a menetrend – megvan, mikor áll le a gázszállítás Magyarországról Ukrajnába

Itt a menetrend – megvan, mikor áll le a gázszállítás Magyarországról Ukrajnába

Orbán Viktor szerdán jelentette be, hogy Magyarország fokozatosan leállítja az Ukrajnába irányuló földgázszállításokat. A kormányülésen bemutatott előterjesztés este megjelent a Magyar Közlönyben.
 

Katar elzárja a gázcsapot, 3-5 évnyi kemény helyreállítás jön – Szakértő: a piac kimozogja

Bejelentette a Pentagon: háborús üzemmódra fordul az Egyesült Államok hadserege

Újabb nagyhatalom szállhat be a közel-keleti konfliktusba

VIDEÓ
Csatatér - Budapest 2. oevk.
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
Miért lenne jobb az önellátásra épülő gazdaság? Dúró Dóra, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.26. csütörtök, 18:00
Pál István Szalonna
Kossuth-díjas népzenész, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb fordulatok a háborúban - Mi történik a piacokon?

Újabb fordulatok a háborúban - Mi történik a piacokon?

Az elmúlt napokban visszapattantak a tőzsdék, miután több indikáció is érkezett az iráni háború deeszkalációjával kapcsolatban, beleértve Donald Trump hét eleji megszólalását az egyeztetésekről, és az amerikai béketervről. Az piacok azonban ma újra lefordultak, miután Irán jelezte, hogy nem szándékozik közvetlen tárgyalásokat folytatni az Egyesült Államokkal, még akkor sem, ha Teherán jelenleg vizsgálja az amerikai javaslatot a háború befejezésére. Abbas Araghchi iráni külügyminiszter kijelentette, hogy a két ország közötti, közvetítőkön keresztül történő üzenetváltás nem jelenti azt, hogy tárgyalásokat folytatnánk az USA-val. Szerdán az iráni állami média arról számolt be, hogy az ország elutasítja az Egyesült Államok tűzszüneti ajánlatát, és ismertette a háború befejezésére vonatkozó saját feltételeit. Az eseményeket követően ismét lefordulás látszik a tőzsdéken, az ázsiai piacok estek ma reggel, és Európában is eséssel indult a nap.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Bíróság elé állt a megbuktatott venezuleai elnök: sok ásza lehet Madurónak is?

Bíróság elé állt a megbuktatott venezuleai elnök: sok ásza lehet Madurónak is?

Az Egyesült Államokban bíróság elé álló Nicolás Maduro ügyében kulcsszerepet kap a narkoterrorizmus elleni törvény.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'A game-changing moment for social media' - what next for big tech after landmark addiction verdict?

'A game-changing moment for social media' - what next for big tech after landmark addiction verdict?

The ruling could be the beginning of the end of social media as we know it, writes the BBC's technology editor Zoe Kleinman.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 26. 14:37
Csatatér: az átalakított Pest vármegyei 3-as körzetben nagyon szoros küzdelem várható
2026. március 26. 14:15
Kémügy – kiderítették, ki az egyik gyanúba keveredett tiszás informatikus
×
×