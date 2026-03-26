Visszalépett Szabó Sándor, Szeged ellenzéki jelöltje

„A mai nappal visszalépek az egyéni képviselőjelöltségtől a 2026-os országgyűlési választásokon, most valóban történelmi lehetőség van a változásra, hogy megvalósuljon a kormányváltás. Tegyünk meg mindent érte” – jelentette be közösségi oldalán a szegedi Szabó Sándor, aki 2014 óta a Magyar Szocialista Párt képviselője.

Az MSZP idén már nem indult el a választáson, ezért Szabó most függetlenként jegyeztette be magát. Kampányolni is kezdett, a választóitól még egy március 19-ei Facebook-bejegyzésében is azt kérte, hogy listán szavazzanak a kormányváltásra, ez az ellenzéki szóhasználatban a Tisza Párt támogatását jelenti, egyéniben viszont rá. Most azonban félreállt a Tisza Párt útjából.

Szabó Sándor az egyike annak a négy szocialistának, aki a népszerűségére hivatkozva függetlenként indult el a választáson:

Hiller István és Kunhalmi Ágnes összeállításunk elkészítéséig még nem lépett vissza.

Vajda Zoltán a budapesti XVI. kerületben azonban igen, ő is a Tisza jobb eredménye érdekében. „A mai napon visszalépek a választástól, és kértem a nevem kihúzását az április 12-i szavazólapról. Áradjon! Két X. Egy X a listán, egy X egyéniben. Nincs több kérdés. Kétharmaddal kell nyerni a kerületben is, és remélem, ez hozzájárul ahhoz, hogy országosan elsöprő győzelem szülessen” – mondta akkor.

Szabó Sándoron és Vajda Zoltánon kívül az elmúlt napokban számos úgynevezett „óellenzéki” lépett vissza:

két korábbi párbeszédes, Szabó Tímea és Berki Sándor,

egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei jobbikos, Földi István, valamint

négy DK-s: Kopping Rita, Komáromi Zoltán, Ternyák András és Godó Beatrix.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke köszönetet mondott nekik.