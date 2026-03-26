2026. március 26. csütörtök
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatót tart az EU-tagországok állam-, illetve kormányfõinek késõ éjszaka véget ért csúcstalálkozója után a brüsszeli Magyar Házban 2026. március 20-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor felszólítást intézett az ukrán elnökhöz

„Felszólítom Zelenszkij elnök urat, hogy azonnal parancsolja haza az ügynökeit”, és tartsa tiszteletben a magyarok akaratát – mondta a miniszterelnök csütörtökön, a közösségi oldalán közzétett videójában.

Orbán Viktor kijelentette: a választás napjához közeledve Zelenszkij elnök ukrán titkosszolgálati műveleti területté változtatta Magyarországot.

A magyar politikába korábban beépített ügynökeit aktiválta és ők gőzerővel dolgoznak is: a Tisza Pártba ki-be járnak az ukrán kémek és az ukránok által fizetett informatikusok – közölte.

Orbán Viktor megjegyezte, hogy még sohasem volt olyan választás Magyarországon, amibe ilyen mélyen beavatkoztak volna külföldi titkosszolgálatok.

Azon dolgoznak, hogy a választás után Magyarországon is ukránbarát kormány alakuljon, amely támogatja a háborút, leválasztja Magyarországot az olcsó orosz energiáról és odaadja a magyarok pénzét az ukránoknak – tette hozzá.

A magyar hatóságok folyamatosan dolgoznak a külföldi beavatkozások elhárításán és mindent megtesznek, hogy a magyarok külföldi manipulációk nélkül szavazhassanak a jövőjükről – mondta a miniszterelnök.

„Két kémbotrányról beszélünk, mind a kettő a Tisza Párté. Az egyik botrány egy újságíró fedőtevékenységű ügynöké. Ha valaki a Watergate-nél nagyobb botrányt szeretne, ez biztos, hogy nagyobb.” Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter számos kérdésre válaszolt titkosszolgálati ügyekkel kapcsolatban, de sok kérdés irányult a benzin, a Mi Hazánk és Ukrajna témájára is.
 

Katar elzárja a gázcsapot, 3-5 évnyi kemény helyreállítás jön – Szakértő: a piac kimozogja

A katari állami energiavállalat vis maiorra hivatkozva felfüggeszti egyes hosszú távú cseppfolyósított földgázszállítási szerződéseit több európai és ázsiai partnerrel, miután egy iráni rakétatámadás súlyos károkat okozott létesítményeiben. A fejlemény várhatóan tovább szűkíti a globális LNG-kínálatot. A lehetséges következményekről Deák András energiapolitikai szakértő beszélt az InfoRádióban.
 

Fokozódik a háborús aggodalom a piacokon, nagyot ütöttek a forinton is

Az iráni háborúról érkező hírek határozzák meg továbbra is a devizapiaci kilátásokat, jelentős kilengéseket és gyakori irányváltásokat okozva a jegyzésben. Az euró-forint árfolyam a hetet 394 felett kezdte, ma reggelre azonban 388 alá csökkent a kurzus, míg a dollár jegyzése a hétfői 343-as árfolyam után 336 alatt kezdte a napot. A délelőtt folyamán aztán az olajárak emelkedésének és a dollár erősödésének nyomán gyengülni kezdett a forint, az euróval is a dollárral szembeni jegyzés is már 1 egységet meghaladó mértékben emelkedett a tegnap esti záráshoz képest.

Most érkezett! Drón robbant fel a szomszédban: nincs mese, mi sem kerülhetjük el ezt?

Az incidens lakatlan területen történt, így sem személyi sérülést, sem anyagi kárt nem okozott

'A game-changing moment for social media' - what next for big tech after landmark addiction verdict?

The ruling could be the beginning of the end of social media as we know it, writes the BBC's technology editor Zoe Kleinman.

