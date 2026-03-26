Orbán Viktor felszólítást intézett az ukrán elnökhöz

Orbán Viktor kijelentette: a választás napjához közeledve Zelenszkij elnök ukrán titkosszolgálati műveleti területté változtatta Magyarországot.

A magyar politikába korábban beépített ügynökeit aktiválta és ők gőzerővel dolgoznak is: a Tisza Pártba ki-be járnak az ukrán kémek és az ukránok által fizetett informatikusok – közölte.

Orbán Viktor megjegyezte, hogy még sohasem volt olyan választás Magyarországon, amibe ilyen mélyen beavatkoztak volna külföldi titkosszolgálatok.

Azon dolgoznak, hogy a választás után Magyarországon is ukránbarát kormány alakuljon, amely támogatja a háborút, leválasztja Magyarországot az olcsó orosz energiáról és odaadja a magyarok pénzét az ukránoknak – tette hozzá.

A magyar hatóságok folyamatosan dolgoznak a külföldi beavatkozások elhárításán és mindent megtesznek, hogy a magyarok külföldi manipulációk nélkül szavazhassanak a jövőjükről – mondta a miniszterelnök.