Deák Dániel újabb Medián-adatokat szerzett meg

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője olyan adatokat hozott nyilvánosságra, amelyek állítása szerint a Medián belső, nem publikált méréseiből származnak - írja az mno.hu.

Eszerint a magát függetlennek tartó kutatóintézet (Medián) saját kalkulációi az alábbi megoszlást mutatják az egyéni kerületekben:

Fidesz-KDNP: 58 biztos győzelem

Tisza Párt: 36 várható győzelem

Egyéb jelölt: 1 körzet

Bizonytalan kimenetelű: 11 körzet

Deák Dániel arról is beszélt, hogy szerdán a Medián más adatokat készül kiadni.

A Magyar Nemzet a cikkében emlékeztet arra is, hogy a Nézőpont Intézet is publikálta saját, három különböző módszertanon alapuló előrejelzését. (Erről az Infostarton is beszámoltunk.) Az intézet mandátumbecslési projektje szerint a 106 választókerületből 66-ban valószínűsíthető a kormánypárti jelöltek sikere.