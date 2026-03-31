Deák Dániel újabb Medián-adatokat szerzett meg

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője olyan adatokat hozott nyilvánosságra, amelyek állítása szerint a Medián belső, nem publikált méréseiből származnak - írja az mno.hu.
Eszerint a magát függetlennek tartó kutatóintézet (Medián) saját kalkulációi az alábbi megoszlást mutatják az egyéni kerületekben:
- Fidesz-KDNP: 58 biztos győzelem
- Tisza Párt: 36 várható győzelem
- Egyéb jelölt: 1 körzet
- Bizonytalan kimenetelű: 11 körzet
Deák Dániel arról is beszélt, hogy szerdán a Medián más adatokat készül kiadni.
A Magyar Nemzet a cikkében emlékeztet arra is, hogy a Nézőpont Intézet is publikálta saját, három különböző módszertanon alapuló előrejelzését. (Erről az Infostarton is beszámoltunk.) Az intézet mandátumbecslési projektje szerint a 106 választókerületből 66-ban valószínűsíthető a kormánypárti jelöltek sikere.