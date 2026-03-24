Aki akar, most kaphat egy elképesztő időjárási mérőműszert

A program célja egy közösségi alapú mérőhálózat létrehozása annak érdekében, hogy a meteorológiai megfigyelések térbeli lefedettsége növekedjen, és minél több helyről álljanak rendelkezésre megbízható környezeti adatok.
A mérőhálózat-bővítés a DIMOP Plusz program keretében valósul meg, az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával.
A PWS, vagyis Personal Weather Station egy kisméretű automata meteorológiai állomás, amely folyamatosan méri a helyi időjárási paramétereket.
A berendezés rögzíti
- a levegő hőmérsékletét,
- a páratartalmat,
- a légnyomást,
- a szél irányát és sebességét, valamint
- a csapadék mennyiségét.
A mért adatok valós időben kerülnek a HungaroMet központi rendszerébe, ahol hozzájárulnak a meteorológiai adatbázisok bővítéséhez és a lokális időjárási jelenségek jobb megértéséhez.
A projektben 1500 darab PWS-állomást helyeznek ki Magyarország különböző pontjain.
A program lehetőséget ad arra, hogy a résztvevők aktívan hozzájáruljanak Magyarország meteorológiai adatgyűjtéséhez és a tudományos kutatásokhoz. A hálózatba kapcsolódó mérési pontok segítenek sűríteni az országos megfigyelőhálózatot, ami különösen fontos a helyi időjárási jelenségek vizsgálatában és az éghajlati folyamatok hosszú távú nyomon követésében – emelték ki.
A csatlakozó résztvevők hozzáférést kapnak saját mérési adataikhoz, valamint a projekt keretében gyűjtött országos adatokhoz is, így részesei lehetnek egy országos jelentőségű közösségi mérési rendszernek.
A HungaroMet
- magánszemélyek,
- oktatási intézmények,
- civil szervezetek,
- önkormányzatok és
- gazdasági társaságok
jelentkezését várja. Fontos, hogy az új helyszínek alkalmasak legyenek egy automata meteorológiai állomás hosszú távú működtetésére.
A részletes feltételek, a projekt bemutatása és a jelentkezési felület a https://pwshalozat.met.hu/ oldalon érhető el.