Aki akar, most kaphat egy elképesztő időjárási mérőműszert

A program célja egy közösségi alapú mérőhálózat létrehozása annak érdekében, hogy a meteorológiai megfigyelések térbeli lefedettsége növekedjen, és minél több helyről álljanak rendelkezésre megbízható környezeti adatok.

A mérőhálózat-bővítés a DIMOP Plusz program keretében valósul meg, az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával.

A PWS, vagyis Personal Weather Station egy kisméretű automata meteorológiai állomás, amely folyamatosan méri a helyi időjárási paramétereket.

A berendezés rögzíti

a levegő hőmérsékletét,

a páratartalmat,

a légnyomást,

a szél irányát és sebességét, valamint

a csapadék mennyiségét.

A mért adatok valós időben kerülnek a HungaroMet központi rendszerébe, ahol hozzájárulnak a meteorológiai adatbázisok bővítéséhez és a lokális időjárási jelenségek jobb megértéséhez.

A projektben 1500 darab PWS-állomást helyeznek ki Magyarország különböző pontjain.

A program lehetőséget ad arra, hogy a résztvevők aktívan hozzájáruljanak Magyarország meteorológiai adatgyűjtéséhez és a tudományos kutatásokhoz. A hálózatba kapcsolódó mérési pontok segítenek sűríteni az országos megfigyelőhálózatot, ami különösen fontos a helyi időjárási jelenségek vizsgálatában és az éghajlati folyamatok hosszú távú nyomon követésében – emelték ki.

A csatlakozó résztvevők hozzáférést kapnak saját mérési adataikhoz, valamint a projekt keretében gyűjtött országos adatokhoz is, így részesei lehetnek egy országos jelentőségű közösségi mérési rendszernek.

A HungaroMet

magánszemélyek,

oktatási intézmények,

civil szervezetek,

önkormányzatok és

gazdasági társaságok

jelentkezését várja. Fontos, hogy az új helyszínek alkalmasak legyenek egy automata meteorológiai állomás hosszú távú működtetésére.

A részletes feltételek, a projekt bemutatása és a jelentkezési felület a https://pwshalozat.met.hu/ oldalon érhető el.