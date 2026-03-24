2026. március 24. kedd Gábor, Karina
Nyitókép: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Aki akar, most kaphat egy elképesztő időjárási mérőműszert

Infostart / MTI

Önkénteseket keres a HungaroMet a közösségi alapú meteorológiai mérőhálózat létrehozásához, 1500 darab kisméretű automata meteorológiai állomást helyeznek ki Magyarország különböző pontjain.

A program célja egy közösségi alapú mérőhálózat létrehozása annak érdekében, hogy a meteorológiai megfigyelések térbeli lefedettsége növekedjen, és minél több helyről álljanak rendelkezésre megbízható környezeti adatok.

A mérőhálózat-bővítés a DIMOP Plusz program keretében valósul meg, az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával.

A PWS, vagyis Personal Weather Station egy kisméretű automata meteorológiai állomás, amely folyamatosan méri a helyi időjárási paramétereket.

A berendezés rögzíti

  • a levegő hőmérsékletét,
  • a páratartalmat,
  • a légnyomást,
  • a szél irányát és sebességét, valamint
  • a csapadék mennyiségét.

A mért adatok valós időben kerülnek a HungaroMet központi rendszerébe, ahol hozzájárulnak a meteorológiai adatbázisok bővítéséhez és a lokális időjárási jelenségek jobb megértéséhez.

A projektben 1500 darab PWS-állomást helyeznek ki Magyarország különböző pontjain.

A program lehetőséget ad arra, hogy a résztvevők aktívan hozzájáruljanak Magyarország meteorológiai adatgyűjtéséhez és a tudományos kutatásokhoz. A hálózatba kapcsolódó mérési pontok segítenek sűríteni az országos megfigyelőhálózatot, ami különösen fontos a helyi időjárási jelenségek vizsgálatában és az éghajlati folyamatok hosszú távú nyomon követésében – emelték ki.

A csatlakozó résztvevők hozzáférést kapnak saját mérési adataikhoz, valamint a projekt keretében gyűjtött országos adatokhoz is, így részesei lehetnek egy országos jelentőségű közösségi mérési rendszernek.

A HungaroMet

  • magánszemélyek,
  • oktatási intézmények,
  • civil szervezetek,
  • önkormányzatok és
  • gazdasági társaságok

jelentkezését várja. Fontos, hogy az új helyszínek alkalmasak legyenek egy automata meteorológiai állomás hosszú távú működtetésére.

A részletes feltételek, a projekt bemutatása és a jelentkezési felület a https://pwshalozat.met.hu/ oldalon érhető el.

Az ukrán légvédelem helyzete 2026 elején különösen a ballisztikus rakéták elleni védekezés terén vált kritikussá, a helyzetet tovább nehezíti a közel-keleti háború, amely jelentős mennyiségű amerikai légvédelmi rakétát köt le. Ukrajna ellátása légvédelmi rakétákkal ma már nem csupán politikai szándék kérdése – vélekedett az InfoRádió által megkérdezett szakértő.
Gyűlöletre, dühre nem lehet sem jövőt, sem hazát építeni – mondta a miniszterelnök országjárásának hétfői esti állomásán Kecskeméten. „Aközött kell választanunk, hogy ki alakítson kormányt: én vagy Zelenszkij" – fogalmazott Orbán Viktor.
 

A Washington Post cikkéből kiindult botrány ma ott tart, hogy Szijjártó Péter közölte: ukrán érdekek miatt hallgatták le, Orbán Viktor miniszterelnök pedig vizsgálatot indított a külügyminiszter lehallgatása ügyében. A Mandiner cikke szerint komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen.
 

Hétfőn újabb fordulat történt az iráni háborúban: Donald Trump amerikai elnök bejelentette, tárgyalások folynak az iráni vezetéssel, emiatt öt nappal elhalasztotta az iráni erőművek ellen tervezett támadásokat. Irán azonban tagadja, hogy tárgyalna Washingtonnal, a parlament elnöke egyenesen álhírről beszélt.

Gyengült a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

US and Iranian officials earlier gave conflicting accounts of potential talks to end the war, with Iran saying reports of negotiations were "fake news".

