2026. március 19. csütörtök Bánk, József
Teherautó gumiabroncsai, hátterében a sofőrrel.
Nyitókép: Getty Images/1933bkk

Komoly büntetést is kilátásba helyez az új kamionrendelet

Infostart

A tehergépjárművekre vonatkozó új, szigorúbb szabályok megszegése nem csak pénzbírsággal, hanem előéleti pontokkal is sújtható lesz.

Társadalmi egyeztetésre bocsátott a kormány egy rendelettervezetet, amely a tranzitút-hálózaton közlekedő nehézgépjárművekre vonatkozó szabályok betartását erősítené azzal, hogy módosítja a közigazgatási bírságok alapjául szolgáló tényállásokat, és önálló jogsértésként nevesíti a tranzitút-hálózatra vonatkozó előírások megszegését – írja a Portfolio.

Az elképzelés szerint a nehéz tehergépkocsik, amennyiben nincs célállomásuk Magyarországon, kizárólag a kijelölt tranzitút-hálózatot használhatják. Lakott területen kívül alapvetően autópályán, autóúton és főútvonalon közlekedhetnek.

A javaslat alapján több esetben is büntetést vonna maga után a szabályok megsértése:

  • behajtási tilalom megszegése jellemzően 47 ezer és 100 ezer forint közötti bírsággal járhat;
  • a kötelező haladási irány megszegéséért 78 ezer forintos bírság szerepel,
  • míg korlátozott forgalmú övezetre vonatkozó szabályok megsértése esetén 100 ezer forintos bírság jelenik meg;
  • a tranzitút-hálózat használatára vonatkozó új előírás megszegése 400 ezer forintos bírsággal járhat.

A bírságot a járművezetővel szemben, vagy annak távollétében az üzembentartóval szemben szabhatják ki.

A szabálysértésért azonban nem csak pénzbírság, hanem közlekedési előéleti pontok is adhatók lennének:

  • a gyorshajtás különböző eseteihez 4 és 8 pont közötti értékek tartoznak;
  • a vasúti átjáróra, illetve a forgalomirányító jelzőlámpára vonatkozó szabályok megszegése egyaránt 8 ponttal jár;
  • az autópálya leállósávjának szabálytalan használata 6 pontot ér, míg a behajtási tilalom és a kötelező haladási irány megszegése 4 ponttal jár;
  • az ittas vezetés eseteihez 6 és 8 pont közötti pontszámok kapcsolódnak;
  • a biztonsági öv használatának elmulasztása 3 és 5 pont közötti büntetést jelent, attól függően, hogy hol történik a szabályszegés;
  • az engedély nélküli személyszállítás 9 ponttal, míg az érvényes vezetői engedély nélküli vezetés szolgáltatás végzése során 5 ponttal jár.

A rendelet a kihirdetést követő 16. napon lép életbe.

Három ukrán állampolgárt kitiltottak Magyarországról. Meghosszabbították a nemzeti petíció kitöltési időablakát. Az EU-csúccsal párhuzamosa Kormányinfó is zajlik, Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő adott tájékoztatást a hétközi kormányülés friss elhatározásairól, ezt követően újságírói kérdésekre is válaszoltak, így arra is, hogy lesz-e tankolásmennyiségi korlátozás. Jelentős érdeklődés övezte az ukrán pénzszállító ügyét is.
 

