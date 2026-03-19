Komoly büntetést is kilátásba helyez az új kamionrendelet

Társadalmi egyeztetésre bocsátott a kormány egy rendelettervezetet, amely a tranzitút-hálózaton közlekedő nehézgépjárművekre vonatkozó szabályok betartását erősítené azzal, hogy módosítja a közigazgatási bírságok alapjául szolgáló tényállásokat, és önálló jogsértésként nevesíti a tranzitút-hálózatra vonatkozó előírások megszegését – írja a Portfolio.

Az elképzelés szerint a nehéz tehergépkocsik, amennyiben nincs célállomásuk Magyarországon, kizárólag a kijelölt tranzitút-hálózatot használhatják. Lakott területen kívül alapvetően autópályán, autóúton és főútvonalon közlekedhetnek.

A javaslat alapján több esetben is büntetést vonna maga után a szabályok megsértése:

behajtási tilalom megszegése jellemzően 47 ezer és 100 ezer forint közötti bírsággal járhat;

a kötelező haladási irány megszegéséért 78 ezer forintos bírság szerepel,

míg korlátozott forgalmú övezetre vonatkozó szabályok megsértése esetén 100 ezer forintos bírság jelenik meg;

a tranzitút-hálózat használatára vonatkozó új előírás megszegése 400 ezer forintos bírsággal járhat.

A bírságot a járművezetővel szemben, vagy annak távollétében az üzembentartóval szemben szabhatják ki.

A szabálysértésért azonban nem csak pénzbírság, hanem közlekedési előéleti pontok is adhatók lennének:

a gyorshajtás különböző eseteihez 4 és 8 pont közötti értékek tartoznak;

a vasúti átjáróra, illetve a forgalomirányító jelzőlámpára vonatkozó szabályok megszegése egyaránt 8 ponttal jár;

az autópálya leállósávjának szabálytalan használata 6 pontot ér, míg a behajtási tilalom és a kötelező haladási irány megszegése 4 ponttal jár;

az ittas vezetés eseteihez 6 és 8 pont közötti pontszámok kapcsolódnak;

a biztonsági öv használatának elmulasztása 3 és 5 pont közötti büntetést jelent, attól függően, hogy hol történik a szabályszegés;

az engedély nélküli személyszállítás 9 ponttal, míg az érvényes vezetői engedély nélküli vezetés szolgáltatás végzése során 5 ponttal jár.

A rendelet a kihirdetést követő 16. napon lép életbe.