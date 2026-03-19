Komoly büntetést is kilátásba helyez az új kamionrendelet

Társadalmi egyeztetésre bocsátott a kormány egy rendelettervezetet, amely a tranzitút-hálózaton közlekedő nehézgépjárművekre vonatkozó szabályok betartását erősítené azzal, hogy módosítja a közigazgatási bírságok alapjául szolgáló tényállásokat, és önálló jogsértésként nevesíti a tranzitút-hálózatra vonatkozó előírások megszegését – írja a Portfolio.
Az elképzelés szerint a nehéz tehergépkocsik, amennyiben nincs célállomásuk Magyarországon, kizárólag a kijelölt tranzitút-hálózatot használhatják. Lakott területen kívül alapvetően autópályán, autóúton és főútvonalon közlekedhetnek.
A javaslat alapján több esetben is büntetést vonna maga után a szabályok megsértése:
- behajtási tilalom megszegése jellemzően 47 ezer és 100 ezer forint közötti bírsággal járhat;
- a kötelező haladási irány megszegéséért 78 ezer forintos bírság szerepel,
- míg korlátozott forgalmú övezetre vonatkozó szabályok megsértése esetén 100 ezer forintos bírság jelenik meg;
- a tranzitút-hálózat használatára vonatkozó új előírás megszegése 400 ezer forintos bírsággal járhat.
A bírságot a járművezetővel szemben, vagy annak távollétében az üzembentartóval szemben szabhatják ki.
A szabálysértésért azonban nem csak pénzbírság, hanem közlekedési előéleti pontok is adhatók lennének:
- a gyorshajtás különböző eseteihez 4 és 8 pont közötti értékek tartoznak;
- a vasúti átjáróra, illetve a forgalomirányító jelzőlámpára vonatkozó szabályok megszegése egyaránt 8 ponttal jár;
- az autópálya leállósávjának szabálytalan használata 6 pontot ér, míg a behajtási tilalom és a kötelező haladási irány megszegése 4 ponttal jár;
- az ittas vezetés eseteihez 6 és 8 pont közötti pontszámok kapcsolódnak;
- a biztonsági öv használatának elmulasztása 3 és 5 pont közötti büntetést jelent, attól függően, hogy hol történik a szabályszegés;
- az engedély nélküli személyszállítás 9 ponttal, míg az érvényes vezetői engedély nélküli vezetés szolgáltatás végzése során 5 ponttal jár.
A rendelet a kihirdetést követő 16. napon lép életbe.