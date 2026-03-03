Könnyíti a NAV az egyéni vállalkozók bevallását

Jelezték ugyanakkor, hogy a kedvező változás ellenére február 12-ig többen nyújtották be a járulékbevallást, pedig erre már semmi szükség, hiszen a NAV először április 12-én várja valamennyi egyéni vállalkozótól a tb-járulékot és szochot tartalmazó, úgynevezett 58-as bevallást.

A közlemény szerint a bevallási gyakorisághoz igazodik a szocho és a tb-járulék megfizetésének határideje is, így mind a bevallást, mind a befizetést a negyedévet követő hónap 12-ig kell teljesíteni, de a járulékbevallásban a közterheket havonkénti bontásban kell feltüntetni.

A jövedelem számításánál figyelni kell arra is, hogy az átalányadózóknak sokkal kedvezőbb lett a költségszámítás” is: a 40 százalék helyett már 45 százalékos költséghányaddal lehet számolni, valamint az éves minimálbér feléig, 1 millió 936 ezer 800 forint jövedelemig továbbra is fennáll az szja-mentesség.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy a 2658 jelű bevallás lapjai igazodtak a változásokhoz és az egyes lapok elnevezései is módosultak. Az egyéni vállalkozók a 2658-EV (egyéni vállalkozói) lapon teljesítik kötelezettségüket a korábbi 01-01, illetve AT lapok helyett. A biztosított őstermelők a járulékfizetési kötelezettségükről pedig a 2658-OST elnevezésű lapon számolnak el.

Az 58-as bevallás korszerűsítése jelentősen megkönnyíti és leegyszerűsíti az adózók számára a járulékfizetési és bevallási kötelezettség teljesítését – olvasható a NAV közleményében.