ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.26
usd:
319.39
bux:
126964.02
2026. február 15. vasárnap Georgina, Kolos
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Samsung, út, Göd, gyár, akkumulátor
Nyitókép: fotó: Infostart

Tüntettek a külügyi tárca épülete előtt Göd-ügyben

Infostart

Elég volt a mérgezésből – e jelmondattal érkeztek a tiltakozók.

„STOP akkuszennyezés: elég volt a mérgezésből” címmel hirdetett demonstrációt a Külgazdasági és Külügyminisztérium elé több civilszervezet.

Az Index tudósításából kiderül, a tiltakozást az aHang, az Akárteis Akkumulátor Károsult Települések Igazáért Szövetsége, a Civil Bázis, a Göd-ÉRT Egyesület, a Greenpeace, a Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetsége, valamint a Víz Koalíció hirdette meg.

A demonstrálók szerint elfogadhatatlan, hogy az akkumulátoripar szennyezései miatt magyar állampolgárok egészséghez, biztonsághoz és élhető környezethez fűződő jogai sérüljenek a kormány tudtával.

A tüntetéshez csatlakoztak közéleti személyiségek, de például Székely Tamás, a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VDSZ) elnöke is.

Az említett civilszervezetek tapasztalatai szerint „nem csak Gödön, hanem országszerte komoly problémát jelent, hogy nincs érdemi hatósági kontroll a szennyező gyárak tevékenysége felett, sőt a hatóságok sokszor a szennyezőket védik a környezet és a lakosság helyett”. Tiltakozásukkal „a jogszerű működés biztosítását, a lakosság bevonását és átláthatóságot” is követelnek. Ugyanezt korábban több mint 40 civilszervezet közös állásfoglalásban sürgette a kormányzattól, de állításuk alapján megkeresésükre négy hónapja nem kaptak semmilyen választ.

A Telex hétfőn tett közzé hosszú anyagot a gödi gyár működésével, a mérgező anyagokkal, valamint a kormány reakciójával kapcsolatban. A Pest Vármegyei Kormányhivatal szerint valótlanságokat tartalmaz a cikk. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azóta jelezte, hogy feljelentést tesz Magyar Péter Tisza-elnök ellen rágalmazás miatt. Tordai Bence ellenzéki képviselő más előjellel, de szintén feljelentést tesz, miközben a Mi Hazánk ideiglenesen lezárta a Samsung-gyárhoz vezető utat. A Samsung leszögezte, hamis adatok és félrevezető információk jelentek meg. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a legutóbbi Kormányinfón kampánykamunak nevezte az ügyet.

Kezdőlap    Belföld    Tüntettek a külügyi tárca épülete előtt Göd-ügyben

samsung

göd

akkumulátor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.16. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egy ukrán dróntámadás borzolja a kedélyeket a NATO-ban - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Egy ukrán dróntámadás borzolja a kedélyeket a NATO-ban - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

A szombati napot a Müncheni Biztonsági Konferencia utórengései határozták meg. Vasárnap tovább folytatódtak az ukrán és orosz támadások az infrastrukturális létesítmények ellen. Közben komoly figyelmeztetést kapott a NATO egy észtországi hadgyakorlaton: mindössze tíz ukrán drónspecialista két zászlóaljnyi szövetséges erőt tett harcképtelenné a szimuláció során. Cikkünk folyamatosan frissül a frontvonal és a nemzetközi politika legfontosabb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elvitték minden idők harmadik legnagyobb Hatoslottó-nyereményét: új milliárdosa van az országnak, neki köszönheti a fődíjat

Elvitték minden idők harmadik legnagyobb Hatoslottó-nyereményét: új milliárdosa van az országnak, neki köszönheti a fődíjat

Majdnem 2,5 milliárd forinttal lett gazdagabb egy szerencsés játékos, miután eltalálta a Hatoslottó mind a hat számát.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran ready to discuss compromises to reach nuclear deal, minister tells BBC in Tehran

Iran ready to discuss compromises to reach nuclear deal, minister tells BBC in Tehran

Majid Takht-Ravanchi, Iran's deputy foreign minister, tells the BBC's Lyse Doucet that the ball was "in America's court to prove that they want to do a deal".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 15. 16:16
Szétzúzta a fehérvári vasútvonalat a szél
2026. február 15. 15:21
25 kutya éhezett a keszthelyi nőnél
×
×
×
×