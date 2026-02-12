Három villamosvonal is „csonka” lesz a következő két szombaton

Pótlóbusz jár az északi szakaszon a 17-es, a 19-es és a 41-es villamosok helyett február 14-én és 21-én, szombaton délelőtt – közölte csütörtökön a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A közlemény szerint rövidített útvonalon jár a 17-es, a 19-es és a 41-es villamos február 14-én és 21-én, szombaton 7:30 és 14:00 között, mert a Bécsi úton a Szépvölgyi út és Zsigmond tér között kertészek dolgoznak.

Február 14-én az említett időpontban a Savoya Park és a Széll Kálmán tér között jár a 17-es villamos, a 19-es és a 41-es villamos pedig csak Kelenföld vasútállomás, illetve a Kamaraerdei Ifjúsági Park és a Batthyány tér között közlekedik, mert a Bécsi úton a Szépvölgyi út és a Zsigmond tér között faápolási munkákat végeznek.

Pótlóbusz jár 17-es jelzéssel a Bécsi út-Vörösvári út és a Széll Kálmán tér között, illetve 19-es jelzéssel a 19-es és 41-es villamosok helyett a Bécsi út-Vörösvári út és a Batthyány tér között.

A Bécsi út és a Vörösvári út térségéből a belváros felé tartóknak a BKK az 1-es villamost és Flórián téri átszállással a 9-es autóbuszt, vagy a Göncz Árpád városközpontban az M3-as metrót ajánlja – áll a közleményben.