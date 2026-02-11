Samsung: a gödi üzem minden környezetvédelmi és munkavédelmi előírásnak megfelel

A Telex hétfőn értesülést közölt arról, hogy 2023 tavaszán állítólag olyan titkosszolgálati jelentés került a kormány miniszterei elé, amely szerint a gödi Samsung-gyárban a korábban ismertnél jóval súlyosabb mérgezések történtek. Azt írták, volt olyan dolgozó, akit a határértéket 510-szeresen meghaladó mennyiségű rákkeltő vegyi anyag belégzésének tettek ki, illetve hogy a kormányülésen több miniszter, köztük Rogán Antal a gyár működésének felfüggesztése mellett érvelt, míg Szijjártó Péter a bezárás ellen lobbizott.

A cikk nagy port kavart.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Facebookon a cikk kapcsán posztolt: „Szijjártó Péternek haladéktalanul távoznia kell a posztjáról! Orbán Viktor külgazdasági minisztere mindent tudott a gödi Samsung SDI gyárban történt mérgezésekről és szennyezésről. Ő lobbizta ki, hogy az üzem működését ne függesszék fel az egészségügyi határértéket többszázszorosan meghaladó szennyezési értékek ellenére. Ezzel közvetlenül veszélyeztette a gyárban dolgozó 7500 és a környéken élő több tízezer ember egészségét.”

Szijjártó Péter kedden a Facebookon azt írta, hogy „az álhírt eredetileg közlő telex.hu-val szemben” még aznap megteszi „a szükséges jogi lépéseket”. A külgazdasági és külügyminiszter szerint Magyar Péter pedig „nagyon durva rágalmakat” fogalmazott meg vele szemben, amelyek hazugságok, ezért „nagy nyilvánosság előtt, aljas indokból elkövetett rágalmazás bűntette miatt” büntető feljelentést tesz ellene.

Szijjártó Péter az Igazság órája című műsorban azt is mondta, hogy múlt pénteken a Kúria hozott egy döntést, amelynek alapján érvényes a gödi üzem egységes környezethasználati engedélye, így tovább működhet. „Ezt érdekes módon nem írják le. Tehát Magyarországon a legfelsőbb bírósági intézmény mondta ki pénteken, hogy a Samsung-gyár működési engedélye vagy az egységes környezethasználati engedélye érvényes, és működhet a gyártás” – húzta alá. „Mindez egy óriási hazugság, nyilván választási kampány van. Én légvonalban mennyi, öt kilométerre lakom a gyártól? Tehát nem az ország másik végében. Légvonalban öt kilométerre lakom a gyártól. Tehát most az a megfigyelésem, hogy még itt vagyok” – fűzte hozzá.

Kedden a hatósági ellenőrzéseket végző Pest Vármegyei Kormányhivatal is reagált. Közleményük szerint február 10-én kapták meg azt a végzést, amely szerint a Kúria helyt adott a kormányhivatal felülvizsgálati kérelmének és megállapította, hogy az eljárt törvényszék helytelenül értelmezte az irányadó közigazgatási peres és anyagi jogszabályokat.

„Ez azt jelenti, hogy a Kúria döntése értelmében a Samsung Zrt. egységes környezethasználati engedélye, valamennyi módosítására kiterjedően újra hatályossá válik” – írták, hangsúlyozva, hogy a gyár működését a kormányhivatal ezután is folyamatosan és szigorúan ellenőrzi az ott dolgozók és a környezet védelme érdekében, az esetleges jogsértések pedig kemény hatósági fellépést vonnak maguk után.

„Ez így volt eddig is, hiszen az elmúlt években a kormányhivatal összesen többszáz millió forint bírságot szabott ki a vállalatra. A még szigorúbb hatósági fellépés érdekében a kormány a kiszabható bírságokat a közelmúltban jelentősen megemelte, van, amelyiket tízszeresére” – olvasható a közleményben.

A Demokratikus Koalíció az Európai Bizottsághoz fordul - jelentette be a párt elnöke, Dobrev Klára. Elmondása szerint 90 milliárd forintot kapott a Samsung. „Ezért Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság elnökéhez fordultam, hogy gyakoroljon nyomást Orbán Viktorra, hogy ezt a pénzt szedje vissza a Samsungtól, mert ez a magyar emberek pénze, és azonnal indítson eljárást, büntetőeljárást is a Samsunggal szemben” közölte.

Keresztes László Lóránt és Tordai Bence országgyűlési képviselő, valamint Vona Gábor, a Második Reformkor elnöke egyaránt feljelentést tett, a Mi Hazánk pedig a Bűnvadászok nevű csoport segítségével egy időre lezárta a gödi Samsung-gyárhoz vezető utat. A rendőrök igazoltatták őket és szabálysértési eljárást indítottak ellenük. A párt elnökhelyettese, Dúró Dóra közölte, hogy lemondanak a mentelmi jogukról.

Az LMP a gyár leállítását, egy független vizsgálat elindítását és a lakosság tájékoztatását követeli. A Momentum is jogi lépéseket fontolgat. Az MSZP kezdeményezte a parlament rendkívüli ülésének összehívását.

Végül szerdán a Samsung-gyár is kiadott egy rövid nyilatkozatot az ügyben: „a Samsung SDI Magyarország gödi üzeme minden környezetvédelmi és munkavédelmi előírásnak megfelel, működése átlátható. A Samsung kijelenti, hogy a hírekben számos hamis adat és félrevezető információ jelent meg, és amennyiben ez nem változik, megvizsgálja a szükséges jogi lépéseket az érintett sajtóorgánumokkal kapcsolatban. A cég a korábbiakhoz hasonlóan a jövőben is együttműködik a hatóságokkal, fenntartja a helyi közösségekkel kialakult szoros együttműködést, tovább erősítve a társadalmi szerepvállalásait” – fogalmaztak.