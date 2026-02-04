ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. február 4. szerda
Nyitókép: Pixabay

Brüsszel, Kijev, kiutasítás, szolidaritási hozzájárulás, Pázmány Campus – a nap legfontosabb hírei

Infostart

A kormányfő szerint Brüsszel mellett már Kijev is be akar avatkozni a választási kampányba, február 15-én tartja évértékelőjét a Tisza párt elnöke, továbbra is jelentős az eltérés az álláspontok között az orosz-ukrán-amerikai tárgyaláson – a nap legfontosabb hírei.

A kormányfő szerint Brüsszel mellett már Kijev is be akar avatkozni a választási kampányba. Orbán Viktor a Mandiner Klubesten úgy fogalmazott: a választási csata még nyílt, és sok munkával a Fidesz-KDNP ismét elérheti a győzelmet. A Fidesz elnöke úgy vélte, a kormány száz százalék felett teljesítette a 4 évvel ezelőtti vállalásait.

Az Európai Bizottsághoz fordul a főpolgármester a szolidaritási hozzájárulásról szóló kormányrendelet miatt. Karácsony Gergely azt is közölte: a márciusi iparűzési adóbevételek érkezéséig nem tudnak fizetni a beszállítóiknak. A főpolgármester azután beszélt erről, hogy a kormány visszamenőlegesen is megtiltotta a szolidaritási hozzájárulás beszedése elleni perek indítását és jogvédelem kérését.

Azonnali jogvédelmet rendelt el a Pázmány Campus építési engedélyével szemben a Fővárosi Törvényszék – közölte az építkezést kifogásoló józsefvárosi önkormányzat. Az Építési és Közlekedési Minisztérium közölte: fellebbezni fog.

Február 15-én tartja évértékelőjét a Tisza párt elnöke – ismertette Magyar Péter a közösségi-oldalán. A pártvezető tegnap az ATV-ben jelentette be, hogy most szombaton, február 7-én mutatják be a Tisza programját az országgyűlési választásokra.

Megkezdődött az áprilisi országgyűlési választásokról szóló értesítők postázása. A dokumentumot elektronikus formában is megkapják, azok, akiknek van tárhelyük.

Demonstrációt tartottak a helyi lakosok a győri városházán az önkormányzati lakáskasszából állítólag eltűnt 1,7 milliárd forint miatt. Az akcióra a polgármester kérte a helyieket a Fidesz felügyelete alatt álló városi lakáskasszából eltűnt összeg miatt, és a közgyűlés feloszlatását is indítványozta. Eközben más ügyben fegyelmi eljárást indított a győri polgármester ellen a közgyűlés többségét adó Fidesz-frakció.

Február 20-ig lehet jelentkezni a Nemzeti Tehetség Program pályázataira. A 4,8 milliárd forintos pályázati keret tehetséges fiatalok, oktatási intézmények és tehetséggondozó szervezetek számára érhető el a teljes Kárpát-medencében.

Elsőfokon nyolc év fegyházbüntetést kapott a 2023. februárjában elkövetett antifa-támadásokért a per negyedrendű vádlottja. A német állampolgárságú Maja T-t és társait azzal vádolták, hogy megvertek több olyan embert, akikről a ruházatuk alapján azt gondolták, szélsőjobboldaliak.

Haladéktalanul kiutasítja a kormány Magyarország területéről a kényszersorozásban résztvevő ukránokat – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök. Az nem derült ki, hányan vannak Magyarországon azok közül, akik Ukrajnában részt vesznek a kényszersorozásban.

Megkezdődött Abu Dzabiban az újabb orosz-ukrán-amerikai tárgyalási forduló, de továbbra is jelentős az eltérés az álláspontok között. Oroszország továbbra is a Donbasz teljes egészét kéri, Kijev azonban erre továbbra sem hajlandó. A Kreml szóvivője annyit közölt: amíg Kijev nem fogadja el a békefeltételeket, addig Moszkva folytatja az Ukrajna elleni csapásokat.

Mégis folytatja az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi megállapodással összefüggő jogalkotási munkát az Európai Parlament. A testület még január 21-én jelentette be, hogy az amerikai elnök vámfenyegetései, valamint Grönland tervezett megszerzése miatt felfüggeszti a munkát.

Átutalta Venezuelának az olajmegállapodásból származó teljes, 500 millió dolláros összeget az Egyesült Államok. Az utolsó, 200 millió dolláros részletét most küldték el. A megállapodás azután született, hogy január 3-án egy amerikai katonai akcióban elrabolták Nicolás Maduro venezuelai elnököt.

További kölcsönös gazdasági megállapodásokat tervez az amerikai és a kínai elnök a legutóbbi telefonbeszélgetés alapján. Donald Trump közösségi oldalán kiemelte: Peking repülőgép-hajtóművek szállítását és a szójabab mennyiségének emelését is tervezi, de szó volt Kína olaj- és gázvásárlásáról is az Egyesült Államoktól.

Megölték Szaif al-Iszlám Kadhafit, Moammer Kadhafi egykori líbiai vezető fiát. Az 53 éves férfit Zintán városban, otthona előtt lőtték le, a támadók elmenekültek a helyszínről. A haláleset várhatóan tovább növeli a politikai feszültséget Líbiában.

A termelés csökkentése miatt mintegy 900 dolgozótól válna meg a Dacia. A romániai székhelyű vállalatnál ezt nem elbocsátással tervezik, a cégvezetés jelentős összegű végkielégítéssel ösztönzi a dolgozókat az önkéntes távozásra.

Rekordszámú elektromos autót gyártottak tavaly Németországban. Emellett másfélszeresére nőtt a plug-in hibrid autók gyártása is. A német autóipari szövetség jelentése szerint az előző évinél 15 százalékkal több, 1,2 millió akkumulátoros-elektromos autó készült el.

Elon Musk lett az első, akinek a vagyona meghaladta a 800 milliárd dollárt, miután a SpaceX felvásárolta a hozzá részben tartozó xAI vállalatot – közölte a Forbes. Elon Musk vagyona jelenleg 571 milliárd dollárral haladja meg a világ második leggazdagabb emberének, a Google társalapító Larry Page vagyonát.

a nap hírei

a nap legfontosabb hírei

napinfó

Orbán Viktor a Mandiner Klubesten: Magyarország Brüsszel útjában áll, ezért nyílt a választási csata

Orbán Viktor a Mandiner Klubesten: Magyarország Brüsszel útjában áll, ezért nyílt a választási csata
Szerda este a Mandiner Klubest vendége Orbán Viktor miniszterelnök volt. „Jól állunk, de a csata még nyílt” – mondta a választásokról, hozzátéve: „ha megdolgozunk érte, nyerünk”. A kormányfő szerint Brüsszel beavatkozik a magyar kampányba, sőt még Kijev is. „A tét az, hogy sorsot fogunk választani. Ha letérünk a magyar rendszerről, és brüsszeli rendszert hozunk be, nem lehet majd visszatérni”. „Az én kihívóim Brüsszelben vannak, nem Magyarországon. Küldtek ide valakit” – fogalmazott. Donald Trump esetleges magyarországi látogatásáról azt mondta: „Csalogatom. Adtam időpontokat neki”.
 

Kormányinfó: bejelentésekkel áll elő a kormány csütörtökön

Szergej Lavrov ijesztő kijelentést tett a béke esélyeiről

Szergej Lavrov ijesztő kijelentést tett a béke esélyeiről

Ha a kijevi vezetés delegációja az ukrajnai rendezésről Abu-Dzabiban tartott tárgyalásokra a bejelentett biztonsági garanciákkal érkezett, akkor ez újfent megerősíti azt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek valójában nem kell a béke – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter.
 

Olekszij Anton: kritikus az energetikai helyzet Kijevben

Nyilatkoztak az oroszok a háború folytatásáról, most tárgyalnak az ukránokkal és az amerikaiakkal

Az ukrán nagykövet megköszönte Magyarország eddigi segítségét

Azonnali hatályú kiutasításról tett bejelentést Orbán Viktor

VIDEÓ
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
Van-e kiút a Beneš-dekrétumok csapdájából? Tárnok Balázs, Inforádió, Aréna
 
inforadio
ARÉNA
2026.02.05. csütörtök, 18:00
Surján Orsolya
országos tisztifőorvos
Adták a technológiai részvényeket, valósággal szétverték az AMD-t

Adták a technológiai részvényeket, valósággal szétverték az AMD-t

Amíg idehaza nagyon erős pozitív hangulat uralkodott szerdán és a BUX mellett három blue chip is új történelmi csúcsra emelkedett, addig Amerikában tovább folytatódott a technológiai részvények esése. Ezúttal az AMD teljesített kifejezetten gyengén, miután a vállalat által vártnál óvatosabb előrejelzések hatására 17 százalékot zuhant az árfolyam. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Itt vannak a jászapáti vásár 2026-os időpontjai, nyitvatartása, pontos helyszíne és minden fontos tudnivaló

Itt vannak a jászapáti vásár 2026-os időpontjai, nyitvatartása, pontos helyszíne és minden fontos tudnivaló

A jászapáti vásár 2026-ban is minden hónap első vasárnapján lesz, ez alól a húsvéti hosszú hétvége sem kivétel, a mindenszentek napja viszont igen.

Plan to release Mandelson documents approved after Labour MPs' anger forces climbdown

Plan to release Mandelson documents approved after Labour MPs' anger forces climbdown

The PM initially said certain sensitive documents about Mandelson's appointment as US ambassador would not be released - they will now be assessed by a parliamentary committee.

2026. február 4. 21:46
Két számot ismételtek meg a lottóhúzáson
2026. február 4. 21:34
Kútból mentettek ki egy kölyökkutyát a tűzoltók – videó, képek
