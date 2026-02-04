8 évet kapott a Budapesten magyarokat agyba-főbe verő német antifa

8 évet kapott a német, queer antifa, aki Budapesten vert agyba-főbe magyarokat.

A Mandiner tudósítása szerint Maja T. a bíróság előtt arról beszélt, hogy ő a valódi áldozat, mivel egy olyan országban áll bíróság előtt, ahol kiközösítik a szexuális kisebbségeket.

Ami a részleteket illeti, szerdán a Fővárosi Törvényszék ítéletet hirdetett Maja T. – eredeti, férfi nevén Simeon T. – ügyében, a német állampolgársággal rendelkező, magát queernek tartó antifa három éve egy antifa csoport tagjaként Budapestre érkezett azzal a céllal, hogy a becsület napi felvonulás és emléktúra ellen tüntessen, azonban az azóta EP-képviselővé vált Ilaria Salis mellett Maja T.-nek sem az volt a célja, hogy békésen demonstráljon, csoportosan támadott meg véletlenszerűen kiválasztott embereket.

A rendőrség feltételezése szerint a támadók ruházatuk alapján választották ki „jobboldali kinézetű“ áldozataikat, kimerítve a közösség tagjai elleni erőszak bűntettét.

A támadásokban hatan súlyos, hárman pedig könnyű sérüléseket szereztek.

Az illetőt Németországban kapták el, a támadást követő évben adták át a magyar hatóságoknak.

Cikkünk frissül.