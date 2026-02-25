Újabb „dróngyilkos” fegyvert villantottak az oroszok

A szállítmány a hagyományos irányított rakéták mellett kisméretű elfogórakétákat is tartalmaz. Utóbbiak négyes konténerekben tölthetők be, így egyetlen indítóállás rakétajavadalmazása a jelenlegi 12-ről akár 48 darabra is növelhető – írja a Portfoilo az Army Recognition cikke nyomán.

A gyakorlati haszon egyértelmű: egy Pancir-egység lényegesen tovább képes harcolni egy túlterheléses támadás során is.

Az olcsóbb, kisebb rakétákat a drónok ellen vethetik be, míg a teljes méretű fegyvereket a veszélyesebb célpontokra tartogathatják. A fejlesztés az orosz légvédelem megváltozott kihívásaira reagál. A szórványos repülőgép-berepüléseket mára felváltották az összetett, többrétegű támadások, amelyek különböző méretű és funkciójú drónokat és manőverező robotrepülőgépeket kombinálnak.

Az Army Recognition emlékeztet rá, hogy a Pancir feladata hagyományosan a nagy hatótávolságú rendszerek – mint az Sz–300 és Sz–400 ütegek –, valamint a parancsnoki pontok és repülőterek közvetlen védelme, elfogva azokat a célpontokat, amelyek áthatolnak a külső védelmi gyűrűkön.