Szijjártó Péter az amerikai energiaügyi miniszterrel és a belügyminiszterrel egyeztetett Washingtonban

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a tárgyalásait követően arról számolt be, hogy teljesen új időszak, egy aranykor kezdődött a magyar–amerikai kapcsolatokban, amit az energiaügyi miniszterrel és a belügyminiszterrel folytatott találkozó is visszaigazolt.

„Az Egyesült Államok különösen érdekelt Magyarország sikerében az energetika terén, hiszen új időszak nyílt meg azzal, hogy a nukleáris területen együtt dolgozunk” –- mondta. „Magyarország érdekelt abban, hogy a nukleáris kapacitásait bővítse, az amerikaiak pedig érdekeltek abban, hogy ebben a fejlesztésben részt vegyenek– tette hozzá.

Szijjártó Péter üdvözölte azt is, hogy Magyarország földgázellátásában az amerikai vállalatok is szerepet játszanak. „Itt Amerikában tökéletesen értik azt, hogy egy ország energiaellátása az földrajzi kérdés, és értik azt is, hogy ha egy ország több forrásból, több útvonalon szeretne vásárolni energiahordozókat” – emelte ki. „Magyarország energiaellátásának biztonsága tekintetében tehát az amerikaiakra számíthatunk, ellentétben az európaiakkal, ők nem ideológiai alapon közelítik meg ezt a kérdést, hanem nagyon is praktikus alapon, és ez jó nekünk, mert mi ugyanezt tesszük” – összegzett.