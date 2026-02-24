ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 24. kedd
A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j) a kormánypártok országjárásának mátészalkai fórumán 2026. február 20-án. Mellette Kovács Sándor fideszes országgyûlési képviselõ.
Nyitókép: KKM, MTI/MTVA

Szijjártó Péter az amerikai energiaügyi miniszterrel és a belügyminiszterrel egyeztetett Washingtonban

Infostart / MTI

Az Egyesült Államok érdekelt Magyarország biztonságos energiaellátásában – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Washingtonban, miután Doug Burgum amerikai belügyminiszterrel és Chris Wright energiaügyi miniszterrel egyeztetett.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a tárgyalásait követően arról számolt be, hogy teljesen új időszak, egy aranykor kezdődött a magyar–amerikai kapcsolatokban, amit az energiaügyi miniszterrel és a belügyminiszterrel folytatott találkozó is visszaigazolt.

„Az Egyesült Államok különösen érdekelt Magyarország sikerében az energetika terén, hiszen új időszak nyílt meg azzal, hogy a nukleáris területen együtt dolgozunk” –- mondta. „Magyarország érdekelt abban, hogy a nukleáris kapacitásait bővítse, az amerikaiak pedig érdekeltek abban, hogy ebben a fejlesztésben részt vegyenek– tette hozzá.

Szijjártó Péter üdvözölte azt is, hogy Magyarország földgázellátásában az amerikai vállalatok is szerepet játszanak. „Itt Amerikában tökéletesen értik azt, hogy egy ország energiaellátása az földrajzi kérdés, és értik azt is, hogy ha egy ország több forrásból, több útvonalon szeretne vásárolni energiahordozókat” – emelte ki. „Magyarország energiaellátásának biztonsága tekintetében tehát az amerikaiakra számíthatunk, ellentétben az európaiakkal, ők nem ideológiai alapon közelítik meg ezt a kérdést, hanem nagyon is praktikus alapon, és ez jó nekünk, mert mi ugyanezt tesszük” – összegzett.

